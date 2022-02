Vorige week ging het op deze plek over het fenomeen accudegradatie. Dat wil zeggen de capaciteit van het accupakket van een elektrische auto na verloop van tijd minder wordt, met een kleiner rijbereik als gevolg. De eerste testauto was een Nisan Leaf, vandaag worden accupakketten van de Volkswagen e-Golf en Hyundai IONIQ Electric aan een inspectie onderworpen.

Bij de recentste test stelde AutoWeek vast dat slechte accupakketten niet bestaan, een slechte eigenaar van een volledig elektrische auto wel. Je kunt namelijk een aantal dingen doen om het accupakket van je auto in goede staat te houden, zei Marcel van Renselaar vorige week. Hij vertegenwoordigt het van oorsprong Oostenrijkse Aviloo in Nederland. Dat bedrijf heeft een systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk is van elke elektrische auto de accu door te meten en te bepalen hoeveel capaciteit die nog heeft.

"De degradatie hangt vooral af van hoe ermee om is gegaan. Een batterij die telkens helemaal wordt volgeladen en leeggereden, degradeert sneller dan een accu die altijd tussen de dertig en 70 procent is opgeladen. Chemisch gezien is een laadpercentage van 50 procent het beste. Verder houdt een accu niet van de kou of extreme hitte. Een auto die altijd warm binnen heeft gestaan, heeft doorgaans een betere accu dan een elektrische auto die in weer en wind buiten staat."

De eigenaar van de Nissan Leaf die ondanks een relatief lage kilometerstand van 67.000 nog 92 procent van zijn capaciteit overhad, was naar eigen zeggen vanaf het begin "niet erg lief" voor zijn voertuig. Nu eens zien of de bestuurder van de volgende testkandidaat een betere eigenaar is.

'Snelladen niet nagelaten'

Het gaat om een witte Volkswagen e-Golf uit 2017 met liefst 195.910 kilometer achter de rug. "De auto is hoofdzakelijk opgeladen aan de lader die we thuis hebben. Maar als het onderweg noodzakelijk was om te snelladen, hebben we dat niet nagelaten", verklaart Mark Meuwese.

Vooraf aan de aanschaf is Mark duidelijk niet over één nacht ijs gegaan. "Ik heb een achtergrond in de elektrotechniek, dus EV's hebben mijn interesse wel. Ik heb expres gekozen voor een witte auto omdat dit de auto en dus de accu koeler houdt. Dat helpt mee de degradatie binnen de perken te houden."

Van Renselaar hoort het allemaal goedkeurend aan. "Het klinkt misschien allemaal een beetje vergezocht, maar een witte auto is inderdaad goed tegen batterijdegradatie." Zijn meting wijst uit dat de Volkswagen na al die kilometers een degradatie van 11 procent laat zien. "Wat mij betreft is dat een heel goede uitslag."

'Eigen dongel iets te optimistisch'

Vergeleken met de eigenaren van de Leaf en de e-Golf pakte Arjen Baatje het anders aan: hij kocht een geheel elektrische Hyundai IONIQ met 154.000 kilometer op de teller. Dat lijkt nogal een gewaagde stap, maar ook Arjen dacht twee keer na alvorens hij zijn auto kocht.

"Ik ben mij er wel degelijk van bewust dat accu's van elektrische auto's degraderen. Voorafgaand aan de aankoop heb ik dus zelf een dongel gekocht op internet waarbij werd beweerd dat die hetzelfde kon als de apparatuur van Marcel. Ik moet zeggen dat die een iets optimistischer uitslag gaf dan deze nu geeft", geeft hij toe.

Enige historie heeft Baatje niet bij zijn auto. "Ik weet alleen dat de eerste eigenaar er in korte tijd veel kilometers mee heeft gereden. Ik neem dus maar aan dat hij vaak bij de snellader heeft gestaan. Dat kan niet anders."

'Onbalans niet direct reden tot zorg'

Op de accu van de Hyundai heeft Van Renselaar het nodige aan te merken. "Uit de meting blijkt dat er een verschil van 12 millivolt is", geeft hij aan. Daarmee wordt het vermoeden van Arjen bevestigd, want dit zijn de gevolgen als de auto vaak aan de snellader heeft gestaan.

"Er zit nu een onbalans in de accu en dat betekent dat het in de toekomst mis kan gaan met één van de cellen in de accu. Die zal dan moeten worden vervangen", aldus de specialist. Dat wist de dongel die Baatje zelf kocht dan weer niet te vertellen.

Voor een dergelijke onbalans kun je naar de dealer, maar volgens Van Renselaar kun je er zelf ook wat aan doen. "Rijd de auto helemaal leeg, liefst tot 0 procent en laad dan langzaam met de huishoudstekker de accu weer op tot 100 procent. De meeste batterijmanagementsystemen zorgen er dan voor dat de accucellen weer worden gebalanceerd. Eventueel kun je dit proces een aantal keren herhalen en zullen er betere waarden worden gerealiseerd."

De volledige testuitslag Nissan Leaf (67.207 km) had 34,5 kWh, heeft 31,6 kWh over: 92 procent

Volkswagen e-Golf (195.910 km) had 31,5 kWh, heeft 28,07 kWh over: 89 procent

Hyundai Ioniq (166.125 km) had 26 kWh, heeft 23,71 kWh over: 91 procent

Op het accupakket van dit specifieke exemplaar heeft het testteam wel wat aan te merken, maar niets schokkends. Foto: AutoWeek