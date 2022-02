De ingrediënten voor de aanschaf van een nieuwe auto waren decennialang min of meer dezelfde: autofolders, showroom, praatje, proefrit, samenstellen en bestellen. Inmiddels kun je vanuit je luie stoel een nieuwe auto kopen. Aan enthousiasme voor de online aanschaf ontbreekt het bij de grote merken niet, maar uit een rondgang van NU.nl blijkt ook dat het proces nog in de kinderschoenen staat.

Aan de hand van vader en moeder naar de lokale autodealer om daar de modellen uit de folder te zien glimmen. Met een beetje mazzel mocht je nog achter het stuur ook. Zo zijn talloze autoliefhebbers geboren.

Het verkoopsucces van Tesla laat echter zien dat genoeg mensen zo'n autofolder, showroom en verkoper blijkbaar overbodig vinden. En goed voorbeeld doet goed volgen, want ook de gevestigde orde zet inmiddels de eerste stappen met de online verkoop van auto's.

Tesla heeft geen dealers in de traditionele zin van het woord. Hooguit kom je bij de aflevering Tesla-medewerkers tegen Tesla heeft geen dealers in de traditionele zin van het woord. Hooguit kom je bij de aflevering Tesla-medewerkers tegen Foto: Tesla

Nog niet iedereen actief met online verkoop

Volkswagen en Peugeot doen weliswaar aan online verkoop, maar dat geldt vooralsnog alleen voor de personenwagens die via een private leaseconstructie worden aangeschaft. In april wordt het bij Peugeot ook mogelijk om volledig online zakelijk een nieuwe Peugeot met financial lease te bestellen.

Bij Kia vieren ze deze maand het eenjarige bestaan van hun online platform waarmee klanten hun auto kunnen samenstellen en bestellen. De klant kan er ook voor kiezen om alleen het samenstellen online te doen, om de bestelling bij een dealer af te ronden.

Ook bij Volvo kan je geheel online je nieuwe auto aanschaffen. Dat kan door middel van directe aankoop of door het afsluiten van een zogeheten Care by Volvo-abonnement.

Bij Renault leveren de website en de socialemediakanalen vooralsnog vooral leads op, waarmee de dealers aan de slag gaan. Toyota houdt het op de ietwat cryptische boodschap dat het zijn klanten "via alle kanalen" wil bedienen.

Wordt zoiets als de autoboulevard in zijn voortbestaan bedreigd? Wordt zoiets als de autoboulevard in zijn voortbestaan bedreigd? Foto: AutoWeek/Frank Jacobs

'Online verkoop is geen doel op zich'

Ondanks hun enthousiasme laten onder andere Kia en Volkswagen er geen misverstand over bestaan: de rol van de dealer is nog lang niet uitgespeeld.

"We zijn sterk van mening dat online verkoop van auto's nu en in de nabije toekomst niet direct vanzelfsprekend wordt geacht", aldus pr-manager Laurens van Bergeijk van Kia. "Ons systeem heeft de mogelijkheid om auto's via onze Kia-dealers direct online te verkopen, maar het is aan de klant zelf in hoeverre hiervan gebruik wordt gemaakt.

"De overgrote meerderheid van onze klanten vindt het nog steeds prettig om de aankoop bij de dealer te doen", zegt Luuk Hoogezand, pr-manager van Volkswagen bij importeur Pon. "Klanten switchen continu tussen on- en offline bij de zoektocht naar een nieuwe auto."

"Online is geen doel op zich, het is een middel. Dus het online aanbieden van Volvo's creëert de mogelijkheid voor klanten om overal en altijd te bestellen en snel te kunnen rijden", vult Auke van Andel van Volvo aan.

470 Rijimpressie Volvo C40

'Private lease meest geschikt voor online'

Naar de verkoopaantallen die de merken online realiseren, blijft het gissen. Alleen Volvo licht een tipje van de sluier op door te stellen dat inmiddels een op de tien nieuwe auto's online gekocht wordt. Aangezien het merk in 2021 goed was voor een totale verkoop van zestienduizend exemplaren in Nederland, laat het zich raden hoeveel daarvan dus online aangeschaft zijn.

"Van alle verkopen regelt een klein deel van onze klanten het gehele proces van de aanschaf online", zeggen ze bij Volkswagen. Ook bij Kia lees je tussen de regels door dat er online nog niet bijster veel verkocht wordt. Van Bergeijk noemt Kia's verkoopplatform dan ook "een investering in de toekomst".

"We kijken continu naar de behoeften van onze klanten en blijven daarop acteren. Private lease lijkt het meest geschikte product voor online verkoop, aangezien dit het minst ingewikkeld is voor een klant."

Dat zien ze ook bij Peugeot, waar zoals gezegd alleen private leaseconstructies online worden aangeboden. "We zien dat nu al 20 procent van de private leaseklanten daadwerkelijk het volledige proces online aflegt", laat pr-manager Ellis Blase weten.