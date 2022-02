Het zogeheten rebadgen van auto's is terug van nooit helemaal weggeweest. Kort gezegd betekent het dat fabrikant A aanklopt bij fabrikant B voor een auto en die vervolgens met het eigen logo in de showroom zet. Waarom gebeurt dat en wat merk je daarvan als consument?

Dat rebadgen klinkt misschien als een vreemd fenomeen. Toch valt er wel iets voor te zeggen. Toen de SUV in het eerste decennium van deze eeuw populair begon te worden, leken ze bij Peugeot en Citroën de boot te missen. Er stond immers nog niks klaar in de ontwikkelingskamers.

Dus klopten de Fransen aan bij Mitsubishi voor zijn Outlander, die na kleine cosmetische ingrepen vervolgens ook als Peugeot 4007 en Citroën C-Crosser te koop was. Een aantal jaar later deden de merken dat nog eens dunnetjes over met SUV's op basis van de Mitsubishi ASX.

De Mitsubishi Outlander werd een aantal jaar geleden geleend door Peugeot en Citroën. De Mitsubishi Outlander werd een aantal jaar geleden geleend door Peugeot en Citroën. Foto: AutoWeek

Suzuki's die Toyota's zijn

Loop je anno 2022 een willekeurige Suzuki-dealer binnen, dan tref je daar de Swace-stationwagon en de Across-SUV aan. Twee hybride auto's die duur zijn om helemaal zelf te ontwikkelen. Dat deed Suzuki dan ook niet. De genoemde auto's zijn eigenlijk Toyota's, te weten de Corolla en de RAV4.

"Suzuki wil met de Across en Swace een breder productaanbod neerzetten. Waar het merk in het verleden met de eerste Baleno een eigen ontwikkelde stationwagon en grote SUV's als de Grand Vitara en XL-7 in de showroom had, is er nu voor gekozen om een samenwerkingstraject met Toyota te starten", zegt pr-manager Wouter Spanjaart van Suzuki.

In hoeverre klanten op de hoogte zijn van het gegeven dat de twee nieuwe Suzuki-modellen in feite Toyota's zijn, kan Spanjaart niet zeggen. "Wat we wel merken, is dat klanten het fijn vinden dat ze nu ook voor andere, grotere modellen dan voorheen bij hun vertrouwde Suzuki-dealer kunnen blijven."

Dat geldt ook voor onderhoud. Want hoewel de Across en Swace eigenlijk gewoon Toyota's zijn, is het werkplaatspersoneel opgeleid om ook aan deze auto's te sleutelen.

Toyota Yaris als Mazda 2

Bij Mazda verschijnt dit voorjaar de 2 Hybrid. Dat is niet de bestaande Mazda 2 met een toegevoegde elektromotor, maar simpelweg een Toyota Yaris met Mazda-logo. Ook dat is een beetje uit nood geboren, zo laat de importeur desgevraagd weten. En niet alleen vanuit het oogpunt van ontwikkelingskosten.

"Het afgelopen jaar merkten we, op basis van de input van onze klanten, dat we met name in het B-segment van de markt een completer aanbod willen hebben. Daarnaast focussen we ook op de elektrificatie van ons aanbod", aldus pr-manager Marieke Mantje van Mazda.

Het hybridemodel stelt het relatief kleine merk ook in staat om sneller de gemiddelde CO2-uitstoot van zijn aanbod omlaag te krijgen met het oog op het Klimaatakkoord van Parijs, voegt Mantje toe. Ze benadrukt dat klanten voor onderhoud van de auto, ook al is het stiekem een Toyota, gewoon bij Mazda zelf terechtkunnen. "Onze verkopers en technici trainen wij op deze nieuwe techniek."

Alleen de Mazda-logo's op het front en de velgen verraden dat het hier niet om een Toyota Yaris gaat. Alleen de Mazda-logo's op het front en de velgen verraden dat het hier niet om een Toyota Yaris gaat. Foto: Mazda

'Rebadgen vooral oplossing voor de merken zelf'

Stéphan Vermeulen, chef redactie bij tijdschrift AutoWeek, ziet het rebadgen vooral als oplossing voor de merken zelf. De consument heeft er volgens hem niet heel veel aan.

"Dankzij Toyota behalen een Suzuki en Mazda een beter vlootgemiddelde qua CO2-uitstoot. Misschien dat het de verstokte Suzuki- of Mazda-rijder die al jaren een band heeft met zijn merkdealer uitkomst biedt, want die hoeft niet over te stappen naar een 'ander merk' als hij of zij een auto met zo laag mogelijke CO2-uitstoot zoekt. Maar andere voordelen zie ik niet."

Overigens zijn de banden tussen Toyota en respectievelijk Suzuki en Mazda geen toevallige. Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld, heeft een aandeel van zo'n 5 procent in beide concurrenten.

Omgekeerd werkt de wisselwerking ook. De Suzuki Baleno, die tussen 2016 en 2019 ook in Nederland leverbaar was, rijdt in veel Afrikaanse landen rond als Toyota Starlet. In India is dezelfde auto te koop als Toyota Glanza. In dat land kun je tevens de Toyota Urban Cruiser kopen, in feite een Suzuki Vitara Brezza.