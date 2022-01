De Renault ZOE kreeg bij recente crashtests van Euro NCAP nul sterren toegekend. Hoe anders was dat bij zijn introductie in 2012, toen het model goed was voor de maximale score van vijf sterren. Is deze nieuwe auto vanwege zijn score gevaarlijk? We houden de opvallende testuitslag tegen het licht.

Al tientallen jaren kent Euro NCAP, de instantie verantwoordelijk voor botsproeven, maximaal vijf sterren toe na een aantal crashtests. De laatste jaren kregen bijna alle auto's vier of vijf sterren, waardoor deze beoordeling minder betekenisvol werd.

Ook de veiligheidsuitrusting die de fabrikant voor het model op de afzonderlijke markten aanbiedt, speelt een rol bij deze sterrenclassificatie, van airbags tot de zogeheten botspreventiesystemen.

Euro NCAP benadrukt telkens weer dat de sterrenbeoordeling verder gaat dan de wettelijke vereisten. Op die wijze willen de inspecteurs druk uitoefenen op de fabrikanten om meer veiligheid in de auto's in te bouwen dan is voorgeschreven. Een auto die alleen aan de wettelijke minimumeisen voldoet, krijgt geen ster.

"Dit betekent dat een slecht beoordeelde auto niet per se onveilig is, maar dat hij niet zo veilig is als zijn beter beoordeelde concurrenten", zo zeggen de experts van Euro NCAP hierover.

Niet onveilig, wel achterop geraakt

Kortom, nul sterren in het geval van de ZOE betekent niet noodzakelijkerwijs dat Renault een waardeloze auto heeft gebouwd. Het toont wel aan dat de fabrikant niet heeft ingespeeld op de steeds verder aangescherpte eisen van het veiligheidsonderzoek. Zes jaar na de laatste beoordeling verliezen modellen namelijk hun oude sterren.

"Nul sterren betekent natuurlijk niet dat het model catastrofaal onveilig is. Uit het resultaat blijkt echter dat het model duidelijk achterblijft bij moderne auto's", stelt Siegfried Brockmann, hoofd crashonderzoek bij UDV, een Duits samenwerkingsverband van verzekeraars.

Klant kan veiligheid kopen

Het voorbeeld van de Renault ZOE toont aan dat de klant veiligheid kan 'kopen'. Doorslaggevend voor de beoordeling met nul sterren was het ontbreken van een noodremsysteem in de basisuitvoering. Dat leidde tot nul sterren in de categorie veiligheidssystemen, en daarmee automatisch tot nul sterren in het algemeen.

Bij een luxere uitvoering van de ZOE kunnen klanten de noodremtechnologie als optie bestellen. In dat geval zouden ze een auto bezitten met meerdere Euro NCAP-sterren. De Fransen reageren in elk geval op het ontbreken van het noodremsysteem. Vanaf maart is de functie standaard in alle uitvoeringen van de ZOE.

Onveilig is de Renault ZOE niet. Hooguit blijft de veiligheidsuitrusting van de auto wat achter bij die van de concurrentie. Foto: AutoWeek

Crashtest staat succes niet in de weg

De testers hadden ook kritiek op het feit dat delen van het dashboard bij een frontale botsing het interieur binnendringen. Omdat Renault de hoofd-/zij-airbag in de jongste ZOE wegliet, stelt de auto ook bij aanrijdingen van opzij en bij de crashtest tegen een paal teleur.

De reden voor deze gierigheid? Volgens interne onderzoeken is er niet één geval geweest van een ongeval met een boom of lantaarnpaal op de manier waarop Euro NCAP dit simuleert in de crashtests.

De score in de crashtest heeft vooralsnog overigens weinig tot geen effect op het succes van de Renault ZOE. In 2021 was de auto na de Tesla Model 3 met 76.614 verkochte exemplaren de bestverkochte auto van Europa.

