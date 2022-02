Opel gaat komend voorjaar in Nederland de elektrische Rocks-e verkopen, met een prijs "gegarandeerd onder de 10.000 euro". De compacte miniauto, de Duitse tweelingbroer van de Citroën Ami, is straks het nieuwe instapmodel van Opel. Je hoeft er niet per se een B-rijbewijs voor te hebben: zestienjarigen kunnen erin rijden met een bromfietscertificaat.

De Rocks-e is 2,41 meter lang, weegt 471 kilo en heeft een accupakket van 5,5 kWh. In 3,5 uur kun je die accu thuis aan het stopcontact weer helemaal opladen, maar via een adapter kun je hem ook aan een publieke laadpaal opladen.

De topsnelheid van de Rocks-e bedraagt 45 kilometer per uur en de WLTP-actieradius ligt op 75 kilometer. Een volwaardige personenauto is deze tweezitter dus niet; hij is vooral voor stadsverkeer bedoeld. In- en uitstappen is extra gemakkelijk gemaakt met de in tegengestelde richting opendraaiende portieren.

"Met de beste laadinfrastructuur van Europa en de vele stedelijke gebieden biedt Nederland een perfect klimaat om van de Opel Rocks-e een succes te maken", meent Opel. De fabrikant trok in augustus vorig jaar het doek van de Rocks-e. Hij biedt plek aan twee personen en er is 63 liter bagageruimte bij de voetenruimte aan de kant van de bijrijder. Bagagevakken achter de stoelen zijn bedoeld voor sport- of boodschappentassen.

Het stadsautootje is in feite een Citroën Ami (het merk dat eveneens tot de Stellantis-groep behoort). Opel heeft er zijn eigen versie van gemaakt met een gewijzigde strook bij de leddagrijverlichting, eigen merkemblemen en andere wieldoppen.

De Rocks-e heeft een topsnelheid van slechts 45 kilometer per uur. Foto: Opel

In Duitsland al vanaf 7.990 euro

Citroën heeft op dit moment geen plannen om zijn eigen variant, de Ami, naar Nederland te halen. Een woordvoerder van Opel bevestigt dat de prijs van de Rocks-e in elk geval onder de 10.000 euro zal liggen. Dat klinkt logisch, want in Duitsland staat hij al vanaf 7.990 euro op de prijslijst.

De piepkleine Opel is te personaliseren met de uitvoeringen Klub en Tekno. Deze hip klinkende namen brengen onder meer een grijze carrosserie met zwarte strepen op de flanken met zich mee.

In het geval van de Klub is grijs het hoofdthema van de Rocks-e, de Tekno voegt daar gele skidplates onder de bumpers aan toe. Die kleurenschema's trekt Opel door naar het interieur, waarbij de inzetstukken rondom het instrumentarium en de middenconsole afhankelijk van de uitvoering zijn uitgevoerd in grijs of geel.

Ledverlichting en een panoramisch dak zijn standaard op alle uitvoeringen. Een smartphonehouder op de middenconsole, waarbij je eigen telefoon als infotainmentsysteem dient, is aanwezig op de Klub en Tekno.

Na Duitsland is Nederland de tweede markt voor de Rocks-e. De precieze prijzen en de datum van het showroomdebuut maakt Opel in een later stadium bekend.

Het interieur biedt plek aan maximaal twee personen. Foto: Opel