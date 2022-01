Elke auto die in Nederland de weg opgaat, moet volgens de wet verzekerd zijn. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om aan die verplichting te voldoen. Hoe kies je de autoverzekering die bij jou past en waarvoor je niet te veel betaalt?

Omdat elke auto én portemonnee anders is, zijn er tal van autoverzekeringen die je kunt afsluiten. Daarmee kun je het zo duur maken als je zelf wil. Verzekeraars bieden in de basis drie soorten aan:

WA

Zoals de naam al doet vermoeden, is de wettelijkeaansprakelijkheidverzekering (WA) verplicht om de weg op te mogen. Veroorzaak je een ongeluk, dan weet de tegenpartij zeker dat zijn of haar schade gedekt is. Je eigen schade valt hier niet onder; die moet je dus uit eigen zak betalen.

WA plus

Tussen WA en volledig casco in heb je de WA plus-dekking. Dit is vaak een keuzemenu. Je vult je WA-verzekering aan met een dekking voor schade door bijvoorbeeld inbraak, ruitbreuk of brand.

Volledig casco

De volledigcascoverzekering heet in de volksmond ook wel allriskverzekering. Vrijwel elke schade die aan jouw auto ontstaat, is daarmee gedekt. Maar ga je dronken of stoned op stap, dan keert de verzekering niet uit bij schade. Ook zeer extreme oorzaken, zoals terroristische aanslagen en natuurrampen, kunnen zijn uitgesloten. Een verzekeraar vermeldt die uitzonderingen (uiteraard) in de kleine lettertjes. Overigens kán een geclaimde schade dan alsnog vergoed worden, maar door het eigen risico en de gevolgen voor je schadevrije jaren (no-claimkorting) kost het je eigenlijk altijd geld.

De juiste keuze is een afweging tussen risico en waarde van de auto

Maar hoe kies je nou de juiste dekking voor jouw autoverzekering? Menno Dijcks, auto-expert bij de onafhankelijke vergelijkingssite Independer, geeft een paar handreikingen.

"Voor auto's tot zes jaar oud adviseren wij een volledigcascoverzekering. De waarde van zulke auto's is vaak zó hoog dat een complete dekking aan te raden is. Voor een auto tussen de zes en tien jaar oud is een WA-dekking, aangevuld met extra pakketten, zoals brand- en ruitschade, aan te bevelen. In de praktijk blijkt dat bij die categorie auto's niet elk krasje of deukje hersteld wordt."

"Een auto van tien jaar of ouder heeft vaak een dusdanig lage dagwaarde, dat het niet realistisch is om deze uitgebreid te verzekeren. Een WA-verzekering volstaat dan."

Moderne techniek leidt tot steeds hogere kosten van schadeherstel

Toch valt bij dit advies nog een kanttekening te plaatsen, aangezien de stijgende kosten voor schadeherstel die worden veroorzaakt door onder meer radars, camera's en andere sensoren in de auto. Vanuit dat oogpunt is het tegenwoordig soms verstandiger om wat langer een volledigcascodekking aan te houden.

De stichting Schadegarant, de 'bemiddelaar' tussen verzekeraars en schadeherstellers, bracht in oktober 2020 een rapport uit met de naam Botsing tussen kwaliteit en kosten. Een van de conclusies is dat de schadekosten per schadegeval enorm stijgen door de enorme toename van complexe techniek in auto's (zoals exotische materialen, elektroaandrijving en rijhulpsystemen). Hoewel het rapport alweer van twee jaar geleden is, spreekt een daarin vermeld indexcijfer nog steeds tot de verbeelding: het gemiddelde schadebedrag bij een auto van 2019 of later is namelijk ruim 30 procent hoger dan bij vergelijkbare schade aan een auto van 2013 of eerder.

Dat het schadebedrag hoger is, ligt niet zozeer aan de prijs van de onderdelen als wel aan de arbeidsintensieve handelingen, zoals het nieuw instellen (kalibreren) van sensoren die nodig zijn voor de rijhulpsystemen. Ook de steeds langere fabrieksgaranties op auto's (soms tot wel twaalf jaar) kunnen vereisen dat een auto bij schade volledig volgens fabrieksspecificaties hersteld wordt. Dat dat flink in de papieren kan lopen, moge duidelijk zijn. Het is dan fijn dat je ook voor je oudere auto nog een volledige verzekeringsdekking hebt.

Na flinke schade toch maar een andere auto kopen is best duur

Kies je ervoor om een oudere auto niet te laten herstellen, maar deze in te ruilen voor een andere, gelijkwaardige auto? Dat kan zeker op dit moment een dure grap zijn. Door haperende leveringen van nieuwe auto's én de door de pandemie groeiende behoefte om in je eigen 'bubbel' van A naar B te gaan, is de vraag naar gebruikte auto's op dit moment enorm. En dat merk je aan de hoge prijzen.

Hans Klootwijk, directeur van de gelijknamige Rotterdamse autohandel en de man achter de website occasioninkoop.nl, geeft heel concreet de situatie op de markt aan. "Gebruikte auto's staan niet alleen voor een hoog bedrag in de showroom, ik moet ook meer geld geven om ze in te kopen. Twee jaar geleden kocht een stel bij mij voor 18.000 euro een Nissan Qashqai, ik moet ze nu 16.500 euro geven als ik de auto terug wil kopen."

"Hoewel de leveringen van nieuwe auto's nu weer wat in de lift zitten en de spanning op de markt wat afneemt, zou ik een auto zeker de eerste acht jaar allrisk verzekeren. Die extra premie heb je er zo uit."