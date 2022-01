Onlangs testte Autobild, het Duitse zusterblad van AutoWeek, twaalf elektrische auto's op hoge snelheid, om te zien wat dat betekent voor het rijbereik van die modellen. In het deelnemersveld zaten nogal wat kostbare exoten die voor veel mensen onbereikbaar zijn. Bovendien ontbrak Tesla. Kortom, tijd voor een nieuwe ronde 130 kilometer per uur en nieuwe deelnemers.

Aan de streep verschijnen ditmaal de Polestar 2 en de Volkswagen ID.3, twee modellen die in Nederland op bovengemiddelde belangstelling kunnen rekenen. Nog maar kort op de markt maar nu al in de test is de Cupra Born, de sportieve tweelingbroer van de ID.3. Tenslotte hebben de organisatoren de hand weten te leggen op de eveneens nieuwe Tesla Model Y.

Waar er de vorige keer nog veel onduidelijk was over de testmethode, licht het autoblad ditmaal toe dat er op constante snelheid gereden is bij een buitentemperatuur van 10 graden Celsius. Of dat op hetzelfde traject en tijdstip was, is niet bekend. Ook blijft onvermeld of de testauto's helemaal leeg gereden zijn of dat er toch nog een aantal procenten accucapaciteit over was.

Rijbereik bij 130 kilometer per uur Polestar 2 AWD (77 kWh accupakket): 268 km

Cupra Born (58 kWh accupakket): 226 km

Tesla Model Y LR (77 kWh accupakket: 304 km

Volkswagen ID.3 (58 kWh accupakket): 216 km

Vlotte snelweg kilometers heel anders dan officiële meetcyclus

De behaalde prestaties lijken in eerste instantie teleurstellend, zeker als je dat afzet tegen wat de fabrikanten beloven. Zo zou de Polestar goed moeten zijn voor 470 kilometer aan rijbereik, terwijl ze bij Cupra 420 kilometer beloven. De Tesla komt op papier 553 kilometer ver op een acculading, de Volkswagen 420 kilometer.

Dat zijn echter getallen op basis van de zogeheten Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), een meetcyclus die op een rollerbank in een laboratorium wordt uitgevoerd. Een constante snelheid van 130 kilometer per uur op de snelweg is andere koek, zeker bij een buitentemperatuur van 10 graden Celsius.

Zo is de gemiddelde snelheid van de WLTP 46,5 kilometer per uur en wordt er getest bij een temperatuur van 23 graden. Gedurende ruim de helft van de tijd wordt bovendien het rijden in stedelijk gebied nagebootst. Dan is het niet zo gek dat auto's, of dat nou volledig elektrische modellen zijn of brandstofwagens, niet in de buurt komen van het opgegeven rijbereik of brandstofverbruik.

Auto's halen iets meer dan de helft van hun opgegeven bereik

Omgezet naar percentages haalt de Polestar bij 130 kilometer per uur 57 procent van de maximale actieradius. De Cupra haalt 54 procent, de Volkswagen 51 procent van het op papier mogelijke rijbereik. De Tesla schopt het bij de genoemde snelheid tot 55 procent van de actieradius.

Waar het verschil in zit tussen de Cupra en de Volkswagen, twee auto's die vrijwel hetzelfde zijn, wordt niet direct duidelijk. Mogelijk hebben zaken als wind, bandensoort of de instellingen van de klimaatregeling een rol gespeeld.

Andere uitvoeringen leveren betere prestaties

Wil je langere afstanden afleggen met de ID.3, dan levert Volkswagen deze ook met een accupakket van 77 kWh. In dat geval stijgt de maximale actieradius naar 550 kilometer per uur. Bij Polestar kun je ervoor kiezen om vierwielaandrijving achterwege te laten. Dat levert je in het gunstigste geval 60 kilometer extra op.

Bij Tesla kun je tenslotte uitwijken naar een Model 3 Long Range, die op papier 602 kilometer ver komt tegenover 553 kilometer voor de Model Y.

