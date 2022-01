Steeds meer autokopers kiezen voor een gebruikte in plaats van nieuwe wagen. Is dat wel zo slim? De redactie van AutoWeek boog zich over de voor- en nadelen.

De belangrijkste reden dat mensen een tweedehands auto kopen is natuurlijk dat die in aanschaf goedkoper is dan een nieuwe. Na enkele jaren is - zoals dat heet - de kop eraf. De auto heeft de nodige kilometers gereden en de grootste afschrijving vindt in de regel in de eerste maanden en jaren plaats. Daardoor rijd je per definitie goedkoper in hetzelfde type auto.

Niet alleen de aanschafkosten zijn bij een gebruikte auto lager, ook qua toekomstige afschrijving scheelt het de nodige centen. Na de beginperiode daalt de restwaarde doorgaans minder hard. Een prettige bijkomstigheid is dat de kwaliteit van auto's tegenwoordig zo goed is dat je er vaak nog vele jaren plezier van kunt hebben.

De keuze in tweedehands auto's is erg groot, maar de zoektocht gaat tegenwoordig heel gemakkelijk, vooral dankzij het enorme online aanbod op platforms als AutoWeek Occasionzoeker en Gaspedaal.nl. Daarnaast kun je tegenwoordig bij leasemaatschappijen voor een scherp bedrag voormalige leaseauto's kopen.

Meer auto voor je geld

Met de aanschaf van een gebruikte auto ben je dus minder geld kwijt, maar je kunt ook besluiten om er hetzelfde geld voor uit te geven als voor een nieuwe. Dan koop je simpelweg een auto uit een hogere prijsklasse, voor hetzelfde geld. Bijvoorbeeld: voor de prijs van een kleine middenklasser kun je een veel grotere auto rijden. Of je koopt tweedehands een auto die vol extra's zit, terwijl hetzelfde model nieuw veel kaler is uitgerust. Misschien heeft hij ook een kleinere motor of - bij elektrische auto's - een kleiner accupakket en dus minder reikwijdte.

Bij veel occasions krijg je zeker bij de dealer of gespecialiseerde verkopers tegenwoordig een prima garantie van meerdere jaren. Dat biedt je praktisch dezelfde zekerheid als wanneer je een nieuwe auto koopt. Bovendien bieden steeds meer autofabrikanten een lange garantietermijn op nieuwe auto's. Dat betekent dat als je zo'n auto na pakweg drie jaar koopt, je nog lang kunt profiteren van de originele fabrieksgarantie. Bij veel merken is de fabrieksgarantie namelijk overdraagbaar op de nieuwe eigenaar. Meer informatie hierover vind je op de website van AutoWeek.

Nieuwe auto is technisch up-to-date

Een gebruikte auto heeft mogelijk als groot nadeel dat zijn techniek deels verouderd is. Een nieuwe auto heeft immers de laatste technische snufjes en die worden steeds belangrijker in het huidige tijdperk, waar beeldschermen, camera's, radars en software in toenemende mate het karakter van een auto bepalen. Door dit alles kan een nieuwe auto zuiniger of veiliger zijn. Of simpelweg beter rijden.

Is het lastig kiezen tussen nieuw of tweedehands, dan is er altijd nog een middenweg: de voorraad van de dealer. Het gaat daarbij om auto's die vaak wel op kenteken staan maar praktisch nul kilometer op de teller hebben. Ze zijn ingekocht om er proefritten mee te laten maken of aangeschaft om bepaalde verkoopdoelstellingen te halen. Op deze auto's profiteer je meestal nog van de vrijwel volledige fabrieksgarantie. En ze zijn net wat goedkoper dan een nieuwe.