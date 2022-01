Autorijden is duur. Kun je de hoge brandstofprijzen nog omzeilen door de auto vaker te laten staan, de kosten voor verzekering en belasting gaan onverminderd door. Maar wist je dat je je verzekeringspremie tot wel 85 procent kunt verlagen door schadevrij te rijden?

Elke verzekeraar gebruikt de zogenoemde bonus-malusladder. Zit je in de bonus bij een verzekeraar, dan krijg je korting. Malus werkt juist de andere kant op: na een geclaimde schade val je terug in schadevrije jaren en dus in korting. Heb je nog maar net een verzekering afgesloten of ben je een brokkenpiloot, dan kan het zelfs zo zijn dat de verzekeraar een opslag op de standaardpremie berekent.

De opbouw van schadevrije jaren leidt tot de zogenaamde no-claimkorting. Afhankelijk van je leeftijd bereik je na zo'n tien schadevrije jaren de maximale premievermindering. Deze korting loopt afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij op tot 85 procent van de basispremie. "Voor elk jaar dat je geen schade claimt bij de verzekering, bouw je een schadevrij jaar en daarmee een kortingspercentage op", legt Menno Dijcks, auto-expert van Independer, uit. "Sluit je voor het eerst een autoverzekering af, dan begin je uiteraard op nul schadevrije jaren."

“Claim je schade waar je zelf schuld aan hebt, dan verlies je in één klap een aantal schadevrije jaren. Of de schade nou 100 of 10.000 euro bedraagt, je verliest evenveel jaren.” Menno Dijcks, auto-expert Independer

Het verliezen van je (gehele) korting gaat helaas een stuk sneller. Dijcks: "Claim je schade waar je zelf schuld aan hebt, dan verlies je in één klap een aantal schadevrije jaren. Dat zijn er meestal vijf. Of de schade nou 100 of 10.000 euro bedraagt, je verliest evenveel jaren. Overigens is het mogelijk om je claim binnen een jaar weer in te trekken en de schade voor eigen rekening te nemen. Hiermee voorkom je dat je terugvalt in schadevrije jaren."

Ook is het verlies van korting te voorkomen met een zogenoemde no-claimbeschermer. "Sluit je die af, dan kun je de korting houden die je had voordat je een schade claimde", zegt Dijcks. "Je verliest wel schadevrije jaren. Dat betekent dat de verzekeringslasten alsnog fors kunnen stijgen als je overstapt naar een andere verzekeraar, omdat deze de nieuwe premie berekent op basis van jouw schadevrije jaren."

Verzeker je de auto van je kind op jouw naam, dan pleeg je fraude

De schadevrije jaren zijn gebonden aan de verzekeringnemer en een eventuele inwonende partner. Als het goed is, is de verzekeringnemer de hoofdbestuurder van de auto. Het is verleidelijk om te profiteren van een hoge no-claimkorting van de ouders door een auto die eigenlijk van (een van) de kinderen is, op naam van de vader of moeder te registreren én te verzekeren.

Ontdekt de verzekeraar dat de verzekeringnemer niet de hoofdbestuurder van de auto is, dan valt dit onder fraude. In het ergste geval wordt de eventuele schade niet vergoed, bovendien kan het continueren of afsluiten van een autoverzekering lastig of vrijwel onmogelijk zijn. Over familie gesproken: het beëindigen van een officiële relatie of overlijden van een partner is van invloed op de schadevrije jaren als beide partners als hoofdbestuurder van één auto aangemerkt stonden.

Manier waarop je schadevrije jaren opbouwt nog wel houdbaar?

De verzekering is autogebonden, de schadevrije jaren zijn dus persoonsgebonden. De vraag is of dat nog wel logisch is in deze tijd van deelauto's. Want ook al maak je jarenlang schadevrij gebruik van een auto uit een bedrijfspool, als je uiteindelijk een eigen auto aanschaft en deze moet verzekeren start je gewoon op nul.

“Beëindig je een autoverzekering en sluit je ook geen nieuwe af (bijvoorbeeld bij verkoop van je auto), dan vervalt na drie jaar de opgebouwde no-claim.”

"Dat is natuurlijk vreemd" zegt Wilko de Vogel van mobiliteitsadviseur Fleetcompass. "Je moet wel fiscaal afrekenen over je mobiliteitsbudget, maar je bouwt geen no-claim op. Overigens: ben je vaste bestuurder van een zakelijke leaseauto geweest en ga je privé een autoverzekering afsluiten, dan kan de verzekeraar in het Roy-data systeem wél jouw schadeverleden tijdens de leaseperiode inzien en daar rekening mee houden bij het bepalen van de no-claimkorting."

Goed om te weten: beëindig je een autoverzekering en sluit je ook geen nieuwe af (bijvoorbeeld bij verkoop van je auto), dan vervalt na drie jaar de opgebouwde no-claim.

'Sterke stijging schadegevallen bij jonge gebruikers van deelauto's'

Nog een advies: bij een niet-zakelijke deelauto bouw je geen geregistreerd schadeverleden op. Dat kan ook gunstig uitpakken voor de bestuurder. "We zien een sterke stijging in schadegevallen bij jonge gebruikers van onze deelauto's", zegt Suzan Huurnink van MyWheels. "Vanwege de privacywetgeving mag het schadeverleden van een gebruiker van onze auto's echter niet gedeeld worden met een verzekeraar."

Als een notoire brokkenpiloot dan een autoverzekering wil afsluiten, gaan er geen alarmbellen rinkelen bij de verzekeraar. Overigens bestaat er een kans dat dit in de toekomst verandert. In Rotterdam is onlangs een proef gestart met een persoonsgebonden voertuigverzekering, speciaal voor gebruikers van deelauto's en -scooters. Wat dit voor de opbouw van schadevrije jaren betekent, is nog niet bekend.