Met de start van het nieuwe jaar zijn we weer een stap dichterbij het einde van de auto met verbrandingsmotor gekomen. En dat einde komt mogelijk sneller dan je verwacht. Wat staat de automobilist de komende jaren te wachten? Dit is wat we weten.

Vrijwel alle grote fabrikanten hebben reeds plannen aangekondigd om nog voor het einde van dit decennium te stoppen met het bouwen van brandstofauto's. Degenen die dat nog niet gedaan hebben, zeggen doorgaans dat alsnog te doen als de markt erom vraagt. Dat betekent hooguit uitstel tot 2035, want dan wil ook de EU dat er geen auto's met brandstofmotor meer verkocht worden.

Hebben we nog veertien jaar te gaan?

Dat zou je denken, maar individuele lidstaten lopen net als autofabrikanten al op het verkoopverbod voorruit. Nederlandse beleidsbepalers hanteren bijvoorbeeld sinds 2017 het streven naar een einde van de nieuwverkoop van brandstofauto's in 2030. Die doelstelling werd in het regeerakkoord van afgelopen december nog maar weer eens herhaald.

Onder meer Denemarken en Oostenrijk hebben hetzelfde streven. Ierland en Zweden hebben vergelijkbare signalen afgegeven. Over de grens in Vlaanderen moet het al een jaar eerder afgelopen zijn met de brandstofauto's, namelijk in 2029.

Zit ik met mijn hybride auto nog wel even goed?

De verkoop van hybride auto's zit in de lift, kijk maar naar de verkoop van hybride-koning Toyota. Je kunt er elektrisch mee de straat uit en dankzij de elektrische ondersteuning verbruikt de verbrandingsmotor weinig benzine.

Ook de zogeheten plug-inhybride auto's kunnen op grotere belangstelling rekenen. Voor veel mensen is dit de ideale tussenstap naar volledig elektrisch rijden. De rit naar kantoor, sportclub of familie kan geheel elektrisch, terwijl je voor de langere (vakantie)ritten de brandstofmotor achter de hand hebt.

Maar wanneer het verbod in zal gaan, geldt dit voor alle auto's met brandstofmotor. Dus ook de stekkerhybrides en reguliere hybrides. Ook die auto's zijn tenslotte nog voorzien van een brandstofmotor, waardoor ze tijdens het rijden CO2 uitstoten. Hooguit dat het Verenigd Koninkrijk een uitzondering zal maken voor de plug-inhybride modellen.

Ontspringen waterstofauto's de dans?

Kort gezegd: ja. Deze auto's zijn namelijk niet voorzien van een brandstofmotor, maar van een zogeheten brandstofcel. In zo'n brandstofcel wordt de chemische energie van waterstof en zuurstof omgezet in elektriciteit waarmee elektromotoren worden aangedreven. De enige uitstoot die je daarvan hebt, is water(damp). Brussel ziet dan ook graag dat er meer tankstations voor waterstof worden geplaatst.

Misschien kan dat autofabrikanten over de streep trekken om meer waterstofauto's op de markt te brengen. Op dit moment bieden alleen Toyota en Hyundai zo'n auto aan. Laatstgenoemde fabrikant heeft nog twee nieuwe waterstofmodellen in de pijplijn, terwijl het bij Toyota niet uitgesloten is dat dochtermerk Lexus ook de beschikking krijgt over een waterstofauto.

Van de andere merken heeft alleen BMW concrete plannen. Eind dit jaar komt het met een beperkte oplage van de X5 met brandstofcel voor testdoeleinden. Het betreft techniek die met behulp van Toyota tot stand is gekomen.

Zijn de brandstofauto's na 2030 uit het straatbeeld verdwenen?

Nee, want het verkoopverbod geldt voor nieuwe auto's. Het zal dus nog wel even duren voordat het gehele wagenpark elektrisch is. Ter illustratie: op dit moment zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bijna 8,8 miljoen personenwagens in ons land. Daarvan zijn er naar schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ruim 224.000 volledig elektrisch. Dat betekent dat slechts 2,5 procent van alle auto's in ons land elektrisch is.

Toegegeven, we hebben nog zeker acht jaar te gaan voordat het zover is en de verkoop van elektrische auto's zal in die periode ongetwijfeld versnellen, maar je zult ook na 2030 heus nog wel eens een brandstofauto horen pruttelen.

Is synthetische brandstof een reddingsboei voor brandstofauto's?

Dat is het grote vraagteken. Deze brandstoffen, ook wel eFuels genoemd, zijn volgens pleitbezorgers CO2-neutraal. Voor de productie van eFuels wordt CO2 aan de atmosfeer onttrokken, dus er komt op die manier -ondanks verbranding in een brandstofmotor - per saldo geen nieuwe CO2 bij.

Het proces is vooralsnog wel zeer kostbaar en niet heel efficiënt. Het is daarom maar de vraag of het voor de industrie loont om in deze technologie te investeren. Volgens het International Council on Clean Transportation is de stap naar eFuels voor autofabrikanten tot driemaal zo duur als de CO2-boete voor het overschrijden van het maximale vlootgemiddelde. En als je ziet hoezeer fabrikanten bezig zijn om die boetes te ontlopen, dan is het onwaarschijnlijk dat er een sluitende businesscase for eFuels komt. Wat Brussel er ook van vindt.

Dat weerhoudt het Formule 1-circus er overigens niet van om vanaf seizoen 2026 met synthetische brandstoffen te gaan rijden.