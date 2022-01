Deze maand bestaat Klokje Rond van AutoWeek dertig jaar. In deze rubriek, die zowel in het tijdschrift verschijnt als op het YouTube-kanaal te zien is, worden gebruikte auto's met hoge kilometerstanden aan een uitgebreide inspectie onderworpen. Samen met occasionspecialist Nic de Boer en Joep Schuurman, bedrijfsleider bij Klokje Rond-garage Carrec Technocenter, blikken we terug op de afgelopen jaren.

Schuurman valt direct met de deur in huis: "De rubriek Klokje Rond bewijst dat het heel moeilijk is om een auto met een hele hoge kilometerstand goed te laten rijden, maar ook dat het niet onmogelijk is."

Schuurman, die voor de rubriek de auto's test en inspecteert, ziet dat 90 tot 95 procent van de deelnemende modellen in niet zo'n goede staat verkeert. Aan de auto's die van hem een duimpje omhoog krijgen, is "zonder uitzondering" veel tijd en aandacht besteed.

De Boer, die de kandidaten voor de rubriek selecteert, hanteert naar eigen zeggen een ondergrens van 300.000 kilometer voor benzineauto's en een van 500.000 kilometer voor wagens met een dieselmotor. Voor bijzondere exemplaren wil hij nog weleens een uitzondering maken. "We kregen ooit een aanmelding van iemand met een Audi R8 met 250.000 kilometer op de teller. Vind er daar maar eens een van die dat ook heeft."

Wie de mensen zijn die met zulke enorme kilometerstanden onderweg zijn? Volgens De Boer zijn dat overwegend "oudere heren die rustig rijden, veel snelwegkilometers afleggen en goed onderhoud laten plegen".

"Deze mensen negeren de economische realiteit", vult Schuurman aan. "Ze steken jaarlijks een bedrag in onderhoud dat in sommige gevallen de dagwaarde van het voertuig overstijgt. Toch trekken deze bestuurders aan het langste eind, want een nieuwe auto aanschaffen is duurder en de afschrijving ervan hoger."

Bekende langlopers zijn vaak dieselmotoren

Sommige merken hebben de reputatie betrouwbaar te zijn, andere niet. Toch ziet Schuurman dat je met auto's van verschillende fabrikanten heel ver kunt komen, zolang je ze maar zorgvuldig blijft onderhouden en repareren.

Toch zijn langlopers vaak de voertuigen met een dieselmotor met een relatief grote cilinderinhoud en weinig vermogen. Volgens De Boer en Schuurman zijn de zogeheten 1,9 liter-TDI-motoren van de Volkswagen Group en de 2,0 liter-HDi-motor van Peugeot-Citroën op dat vlak de grootheden. Ook de dieselmotoren van Mercedes-Benz en die van BMW van voor 2005 zijn wat Schuurman betreft uitstekende motoren.

Auto's die zowel De Boer als Schuurman de afgelopen jaren positief verrast hebben, waren een Hyundai ix35 diesel, een Honda S2000-sportwagen en een oude Mercedes-taxi. Schuurman stond onlangs nog te kijken van een 21 jaar oude BMW M5, waar voor 100.000 euro aan onderhoud in was gestoken. "Dat is ongeveer 5.000 euro per jaar, want een dure auto vraagt vaak om dure onderdelen."

Verder staat een oude Suzuki Liana De Boer nog helder voor de geest. "Die auto was van een man die hem nieuw gekocht had en er vervolgens gedurende 300.000 kilometer totaal geen onderhoud aan liet doen. Zijn zoon meldde de auto voor de rubriek aan, omdat hij vreesde dat het ding een gevaar op de weg was. De Suzuki was totaal versleten."

Klokje Rond Audi A6 Avant 3.0 TDI (2005 / 507.571 km)

'Nieuwe auto's zijn steeds vaker wegwerpproducten'

Bij de meeste slijtagezaken die Schuurman tegenkomt, gaat het om onderdelen die langzaam slijten, zoals schokdempers en rubbers. "Als het langzaam achteruitgaat, heb je dat als bestuurder nauwelijks door."

"Sowieso wordt er bij onderhoudsbeurten niet altijd naar de algehele staat van de auto gekeken", zegt De Boer. "De dealers werken een lijstje af en dat is soms best summier."

"Auto's die forse kilometerstanden aankunnen, worden niet meer gebouwd", verzucht Schuurman. "Moderne auto's worden gebouwd rond de wet- en regelgeving voor de uitstoot, dus alles moet zo licht en efficiënt mogelijk zijn, maar dat heeft een negatief effect op de levensduur van de auto. Nieuwe auto's worden steeds meer wegwerpproducten."

Schuurman ziet bovendien dat de onderhoudsvoorschriften van de fabrikanten te wensen over laten. Sommige merken schrijven eens per 40.000 kilometer een onderhoudsbeurt voor. Dat betekent dat een auto met 2 ton op de klok vijfmaal een beurt heeft gehad. "Als je er langer mee wilt doen, moet je er eigenlijk anders mee omgaan dan de fabrikant voorschrijft.

Verknocht aan de eigen auto

Gelukkig voor de rubriek zijn er nog voldoende mensen voor wie hun auto een dierbaar bezit is. De Boer mag graag terugdenken aan een echtpaar dat met een weinig opzienbarende SKODA Octavia deelnam. De auto had 6 ton op de klok, maar de SKODA was voor hen als een kind. "Het echtpaar stond hand in hand toen hun auto op de brug ging."

Of de elektrische auto door dergelijke bestuurders ook omarmd zal worden, moet de tijd uitwijzen, zegt Schuurman. In zijn garage ziet hij weinig volledig elektrische modellen. Volgens hem zijn particulieren nog relatief terughoudend, terwijl elektrische leaseauto's nogal eens naar het buitenland verdwijnen.

In de basis hebben ook elektrische auto's onderhoud nodig. Ze zijn immers voorzien van wielen, ophanging, een airco, elektrische ramen en andere zaken die onderhoud nodig hebben. "Een hoop mensen willen autorijden zo goedkoop mogelijk houden. En dan is geld uitgeven een noodzakelijk kwaad. Je moet het als privébezitter maar net aandurven om voor alle kosten op te draaien. En als je buiten de garantietermijn iets met het accupakket krijgt, dan kan dat behoorlijk in de kosten lopen."