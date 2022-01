De nieuwe, Turkse autofabrikant Togg laat er geen gras over groeien: het merk wil vanaf 2030 elk jaar wereldwijd een miljoen auto's verkopen. Ook de Nederlandse autokoper komt al gauw in het vizier, blijkt uit een interview dat AutoWeek had met CEO Gürcan Karakas.

Togg maakte deze maand zijn werelddebuut op de techbeurs CES in Las Vegas en dat is geen toeval. Het merk presenteert zich namelijk liever als technologiebedrijf dan als 'old school'-autofabrikant.

Togg gaat zich net als Tesla van begin af aan volledig concentreren op het maken van elektrische auto's en doet dat op eigen grond. Het bedrijf krijgt veel steun van de Turkse overheid bij de start, uiteraard met de hoop op veel economische groei als het een succes wordt.

Maar hoewel Togg de eerste Turkse autofabrikant is, begint men niet zonder ervaring. Zo heeft Karakas dertig jaar voor Bosch gewerkt, een van de grootste en bekendste toeleveranciers in de auto-industrie. Bovendien heeft Turkije inmiddels veel ervaring met autoproductie. Zo maken Renault, Ford, Fiat en Toyota daar al jaren auto's. Qua logistiek en toeleveranciers staat de auto-industrie hier dus allang niet meer in de kinderschoenen.

“Als je je als merk niet staande kunt houden in eigen land, dan heb je in de rest van de wereld niet veel te zoeken.” Gürcan Karakas, CEO van Togg

Tussen reeds gevestigde autofabrieken in de kustplaats Gemlik heeft Turkije in 2020 zijn allereerste, eigen fabriek geopend. De naam Togg is de afkorting van Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu (Turkse Auto Joint Venture Groep).

Eind dit jaar moeten hier de eerste productieauto's van de band rollen en vanaf het eerste kwartaal van 2023 moeten de eerste auto's aan klanten worden afgeleverd. De primeur is een volledig elektrische SUV in het C-segment, waar de Volkswagen Tiguan, Kia Sportage en Nissan Qashqai zich bevinden.

Daarna volgt snel een sedan op hetzelfde platform. Daarvan is de deze maand in Las Vegas getoonde conceptauto een voorproefje. De sedan en SUV moeten een bereik krijgen van 500 WLTP-kilometers en Togg belooft een motorvermogen tot 400 pk. Zowel het platform als de accupakketten worden volledig in Turkije ontwikkeld.

Het interieur van het conceptmodel van Togg onderstreept de technologische ambitie van het merk. Het interieur van het conceptmodel van Togg onderstreept de technologische ambitie van het merk. Foto: Togg

Verwacht geen traditionele autodealers

In eerste instantie zullen de auto's uitsluitend in Turkije worden verkocht. "We moeten ons eerst bewijzen in onze thuismarkt", zegt Karakas in het interview met AutoWeek. "Als je je als merk niet staande kunt houden in eigen land, dan heb je in de rest van de wereld niet veel te zoeken."

"Maar we hebben uiteraard alle vertrouwen. Zodra we hier een goede basis hebben, gaan we verder kijken, te beginnen met Noord-Europa, waar men altijd openstaat voor nieuwe merken en nieuwe techniek. Daarna volgt Centraal-Europa, uiteraard een extreem belangrijke markt."

Verwacht geen traditionele autodealers bij Togg. De Turkse fabriek volgt de trend die is ingezet door jonge automerken, zoals Tesla en Polestar. "Je ziet nu al de verschuiving naar online verkoop, al dan niet in combinatie met enkele flagshipstores", zegt Karakas. "De meeste marge van dealers zit in het onderhoud en die loopt fors terug met elektrische auto's. We gaan dus niet iets opbouwen wat straks niet meer nodig is."

Togg wil een brug tussen Oost en West slaan

Karakas ziet ook een groot voordeel in het feit dat zijn merk niet eerst afscheid hoeft te nemen van benzine- en dieselmotoren. "We kunnen ons veel sneller ontwikkelen dan traditionele autofabrikanten omdat we daarmee geen geschiedenis hebben. We hoeven niets in stand te houden en we hoeven geen investeringen terug te verdienen."

"In de oude wereld waren de motor en versnellingsbak de belangrijkste technieken. De ingenieurs die daaraan werkten waren het belangrijkst en die groeiden vervolgens door naar hogere functies. Dat heeft gevolgen voor de manier van denken. Dat soort ballast hebben wij niet."

Het merklogo van Togg staat symbool voor de brug die het merk tussen 'Oost en West' op het gebied van onder meer in- en exterieurdesign wil slaan. Maar hoe het merk zich precies wil positioneren, is nog niet duidelijk. Het enige wat Karakas daarover kwijt wil, is dat de kwaliteits- en homologatie-eisen voor zijn modellen anders zijn voor Europa dan bijvoorbeeld voor China, waar het merk ook heen wil. Maar door "strak kostenbeleid" wordt de nieuwe elektrische SUV volgens hem niet duurder dan een gelijkwaardige benzineauto.

Wel duidelijk is dat Togg erg mikt op interactie met de bestuurder in combinatie met autonoom rijden. Er wordt blockchaintechniek ingezet om de auto te betalen, maar ook om kosten onderweg te regelen. Denk aan tol. "We bouwen aan mobiliteitsoplossingen met een businessmodel waarin de gebruiker centraal staat en dat is gebaseerd op data. Oplossingen die een veel comfortabelere mobiliteitservaring bieden in het ecosysteem en die groeien rondom ons smart product", zoals hij zijn auto noemt.

Meer achtergrondinformatie over het automerk Togg vind je op deze pagina van AutoWeek.