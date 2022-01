Een botsing met je auto is altijd schrikken. Hoe zit het met dat schadeformulier en kan je nou wel of niet de politie erbij halen? Dit zijn de meest gemaakte fouten bij een aanrijding, en met deze tips kan je ze voorkomen.

Wees hoffelijk, blijf kalm, word vooral niet boos. Maar wanneer de adrenaline door je lijf giert omdat je zojuist een ongeval hebt gehad, kan het uitschakelen van je emoties knap lastig zijn.

Getuigenverklaringen en foto's en video's van de schade en de situatie ter plekke kunnen belangrijk zijn als bewijsmateriaal bij de schadeafhandeling. Dat wordt nogal eens vergeten, terwijl iedereen tegenwoordig wel een smartphone bij zich heeft. En dan is er het schadeformulier: bedoeld om houvast te bieden in de afhandeling en de situatie objectief vast te leggen. Het beschrijft zeventien situaties als oorzaak van een aanrijding, ook bij eenzijdige ongevallen. Ook bij het invullen daarvan worden de nodige fouten gemaakt.

Is er een tegenpartij, dan zetten beide bestuurders kruisjes bij de omschrijvingen die ze het meest passend vinden: bestuurder A in de blauwe kolom, bestuurder B in de gele. "Die kruisjes zijn voor de verzekeraar belangrijker dan opmerkingen als 'de zon stond laag' of 'hij heeft mij niet gezien'", weet Menno Dijcks, auto-expert van vergelijkingssite Independer.

Tip 1: Vul het schadeformulier altijd helemaal in

Belangrijk is ook de handtekening die beide bestuurders op de voorkant van het schadeformulier moeten zetten, waarschuwt Dijcks. Het maakt van de kruisjes en de snelle schets een officiële verklaring.

Is de krabbel eenmaal gezet, dan mag niets meer worden veranderd. Ook niet als je de volgende ochtend, bekomen van de eerste schrik, bedenkt dat de aanrijding toch niet helemaal is gelopen zoals nu op de voorzijde van het formulier staat. "Dat je niets mag veranderen, is maar goed ook", meent Dijcks. "Het is onaangenaam als je in goed overleg een formulier invult en dat later blijkt dat de andere partij z'n verklaring wijzigt."

“Vergeet de achterkant van het formulier niet, ook die is erg belangrijk voor de schadeafhandeling.” Menno Dijcks, auto-expert Independer

Na het zetten van de kruisjes kan de achterkant van het schadeformulier ingevuld worden. Dijcks: "Vergeet die achterkant niet, ook die is erg belangrijk voor de schadeafhandeling. Er staan aanvullende vragen over de toedracht van het ongeval en over de persoonlijke omstandigheden van de bestuurder en eventuele slachtoffers. Invullen kan gewoon thuis, zonder de andere partij."

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom zo'n papieren formulier in het digitale tijdperk eigenlijk nog nodig is. De gezamenlijke verzekeraars introduceerden bijvoorbeeld jaren geleden al de app MobielSchadeMelden. Dijcks: "Hoewel deze app al vijf jaar online is, blijkt hij nog niet geheel ingeburgerd, ook niet bij de verzekeraars zelf. Zorg er daarom voor dat het papieren formulier sowieso ingevuld wordt."

Tip 2: Bel de politie als je dat prettig vindt

Als de aanrijding alleen blikschade tot gevolg heeft, kunnen beide partijen het in principe onderling en met hun verzekeringsmaatschappij oplossen. Maar de vaak gehoorde opvatting dat de politie niet meer naar lichte verkeersongevallen komt blijkt onterecht.

"Het is beslist niet zo dat er niet gebeld mag worden", weet Esther Izaks, woordvoerder van politie Amsterdam-Amstelland. "Als je belt, maakt de centralist een afweging of de politie wel of niet ter plaatse zal komen. Het klopt dat we prioriteit geven aan ernstiger meldingen, maar het is beslist niet waar dat we per definitie niet komen. Zeker als er een vervelende situatie ontstaat, kun je gewoon bellen met de politie."

Tip 3: Overleg met je verzekeraar

Kan je auto niet meer verder rijden, dan komt er een berger ter plaatse. "Wanneer je een ongeval hebt gehad, bel je de alarmcentrale van je verzekeraar via het nummer dat op je verzekeringsbewijs - een document of pasje - staat. De alarmcentrale stuurt een berger", legt Mels de Bruin, directeur van Bergings Centrale Drechtsteden uit. "Als je auto verzekerd is, heb je altijd recht op berging van je voertuig."

"Blijf bereikbaar voor de berger", adviseert De Bruin. "Het kan zijn dat de chauffeur vooraf of als hij onderweg is aanvullende vragen heeft om je zo goed en snel mogelijk te helpen."

“Als de tegenpartij schuldig is, dan wordt jouw schade geclaimd op zijn WA-verzekering, óók als jij alleen WA-verzekerd bent.” Menno Dijcks, auto-expert Independer

Overleg altijd met je verzekeringsmaatschappij over het schadeherstel, voegt Dijcks van Independer daaraan toe "Als de tegenpartij schuldig is, dan wordt jouw schade geclaimd op zijn WA-verzekering, óók als jij alleen WA-verzekerd bent."

"Verzekeraars werken vaak samen met specifieke herstelbedrijven of -ketens. Door je auto daar te laten repareren, betaal je bijvoorbeeld minder eigen risico. Het is goed daarnaar te informeren, voordat je een garage kiest."

Tip 4: Benader eventueel het Waarborgfonds

Het kan gebeuren dat de tegenpartij of veroorzaker van de schade aan jouw auto zich niet kenbaar maakt, doorrijdt of niet verzekerd is. Dan kun je onder voorwaarden altijd nog een beroep doen op het Waarborgfonds.

"Het Waarborgfonds keert uit wanneer de dader onbekend of onverzekerd is", aldus Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie. "Wel moet de schade dan zijn aangebracht door een motorvoertuig. Wil je aanspraak kunnen maken op een uitbetaling, zorg dan voor duidelijke foto's of video van de situatie. Ruim glas en achtergebleven auto-onderdelen niet eerst op. Een getuigenverklaring is ook van groot belang. Onze schadebehandelaren beoordelen dan of de schade vanuit het fonds vergoed wordt."

