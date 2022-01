Het afgelopen jaar verkocht Tesla in Nederland 'slechts' 4.151 nieuwe auto's, ruim de helft minder dan een jaar eerder en een fractie van de ruim dertigduizend stuks die in 2019 op kenteken gingen. Ondertussen boekt het Amerikaanse merk wereldwijd verkoop- na verkooprecord, zo ook in Europa. Kortom, is Nederland uitgekeken op Tesla of is men elders bezig aan een inhaalslag?

Afgaande op de Nederlandse registratiecijfers zou je geneigd zijn te denken dat het tijdperk-Tesla zijn einde nadert. Van de bekende Model S en Model X werden in 2021 respectievelijk vier en twee exemplaren op kenteken gezet, terwijl de Model 3 nog slechts 2.565 keer werd verkocht.

Toch liggen de zaken waarschijnlijk iets genuanceerder dan dat. De Model S en Model X zijn afgelopen jaar vernieuwd en het opschroeven van de productie ervan duurt langer dan verwacht, met lange levertijden als gevolg.

Van de Model 3, waarvan er in Nederland ruim veertigduizend op de weg zijn, zou je kunnen zeggen dat iedereen die in de gelegenheid was om er een te bemachtigen, er inmiddels een heeft.

Dat ziet ook Rico Luman, senior sectoreconoom bij ING. "In zowel 2019 als 2020 zijn er om fiscale redenen heel veel Tesla's voor zakelijk gebruik naar Nederland gestuurd. Hiermee is in wezen ook de vraag naar voren gehaald, waardoor een correctie niet heel vreemd is."

Volgens Luman speelt ook de concurrentie een rol, waardoor mensen die onlangs pas aan hun eerste elektrische auto toe waren, nu bijvoorbeeld voor een SKODA Enyaq of Volvo XC40 Recharge kiezen. Daarnaast wijst de econoom naar het gegeven dat veel bedrijven vanwege het thuiswerken afgelopen jaar hun leaseregelingen hebben heroverwogen. "Hiermee is er ook een groep autorijders overgestapt op private lease, waarbij de kosten waarschijnlijk wat belangrijker zijn geworden in de afweging."

Model 3 elders in Europa doorslaand succes

Dat Tesla desondanks op bovengemiddelde belangstelling kan rekenen, blijkt wel uit de cijfers van de fabrikant zelf, die ondanks toegenomen concurrentie en het wereldwijde chiptekort record na record breken. Het Amerikaanse merk eindigde 2021 met een leveringsaantal van 936.172 nieuwe auto's, een toename van 87,4 procent vergeleken met een jaar eerder.

Op de Amerikaanse thuismarkt is Tesla met ruim 313.000 exemplaren opgeklommen tot nummer zestien van de verkooplijst, vlak achter Mercedes-Benz. Hoewel de exacte cijfers nog niet bekend zijn, laat het geen twijfel dat de Model 3 in 2021 de bestverkochte elektrische auto van Europa was. Na elf maanden stond de teller al op 112.687 stuks, waarmee deze Tesla een voorsprong van ruim vijftigduizend stuks op zijn naaste belager had, de Volkswagen ID.3.

Daar waar je het verwacht, in Noorwegen, was Tesla het bestverkochte merk en had het met de Model 3 het bestverkochte model in huis. Maar die auto heeft zich inmiddels ook opgewerkt tot de algemene nummer één in Zwitserland en de nummer twee in het Verenigd Koninkrijk. Daar werden 34.783 exemplaren geregistreerd: een toename van 56 procent.

In Duitsland was de Tesla Model 3 niet in de top van de algemene verkooplijst te vinden, maar was hij wel de bestverkochte elektrische auto van het land. Dat is de Tesla vermoedelijk ook gelukt in Frankrijk, Italië en Spanje.

"Nederland liep bij de start van vorig jaar duidelijk voor op andere landen met elektrificatie, maar landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben het afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt", zegt Luman. "In deze andere landen zijn er door de groei naar verhouding veel meer mensen (en liefhebbers) in de markt die voor het eerst elektrisch gaan rijden."

Model Y steekt Model 3 naar de kroon

Gaat de nieuwe Model Y de boel dan weer vlot trekken voor Tesla in Nederland? De harde cijfers wijzen voorzichtig in die richting. Hoewel de compacte SUV pas sinds augustus leverbaar is, evenaarde hij in december al bijna de verkoopaantallen van de Model 3: 908 stuks om 974. Gemeten over het gehele jaar komt de Model Y uit op 1.580 tegenover 2.565 voor de Model 3.

Luman ziet dan ook kansen voor de Model Y. "Dit is een premiummodel dat niet voor iedereen binnen bereik ligt, maar het verkoopaantal wijst er wel op dat Tesla nog altijd aantrekkingskracht heeft. Dit jaar kan de Model Y dan ook weer voor groei zorgen."

In Finland, Zweden en Denemarken is de Model Y al de populairste van de twee, net als dat eerder in de Verenigde Staten en China al het geval was.

Als later dit jaar de nieuwe Tesla-fabriek bij Berlijn gaat draaien, komt de verkoop van de Model Y mogelijk in een stroomversnelling. "Dit heeft voordelen voor de levering en kan wachttijden reduceren", stelt Luman. "Wat je de afgelopen jaren hebt gezien, is dat de levering van Tesla's samenviel met de aankomst van scheepsladingen."

"Hoewel het merk minder last lijkt te hebben van productiebeperkingen dan andere autofabrikanten, kunnen lange levertijden wel afschrikken. Met een Europese productielocatie lijkt dit in de toekomst gelijkmatiger en soepeler te kunnen gaan verlopen."

De Model Y kan in een aantal markten al op flinke belangstelling rekenen. De Model Y kan in een aantal markten al op flinke belangstelling rekenen. Foto: AutoWeek/Fons Klappe