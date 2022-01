Gebruikte auto's zijn populairder dan ooit en dat is te merken aan de hoge prijzen die autobedrijven ervoor vragen. Auto's zonder BOVAG-garantie zijn goedkoper en lijken een aantrekkelijk alternatief. De wet beschermt je immers ook tegen een kat in de zak. Maar werkt dat wel in de praktijk?

Koop je bij een BOVAG-autobedrijf een occasion van minimaal 4.500 euro, óf voor een aanschafprijs die minimaal 35 procent van de nieuwprijs van de auto is, dan heb je recht op BOVAG Garantie. Maar is een autobedrijf geen BOVAG-lid, dan wil dat nog niet zeggen dat er geen enkele garantie mogelijk is.

Er bestaat immers ook een wettelijke garantie op gebruikte auto's: het zogenoemde conformiteitsvereiste. Als consument kun je daarmee aanspraak maken op reparatie of vergoeding als de occasion een mankement vertoont dat je op basis van de historie, staat van onderhoud en leeftijd niet had kunnen verwachten.

In de eerste zes maanden na de aankoop moet de leverancier bewijzen dat het mankement nog niet aanwezig was bij de verkoop. Daarna kun je er nog steeds aanspraak op maken, maar dan ligt de bewijsplicht bij de consument.

'Dit is dus al meteen een grijs gebied'

Omdat de wet je ogenschijnlijk al zo goed beschermt, lijkt de BOVAG-garantie dus niet echt nodig. Maar het laat zich raden dat BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens die stelling graag nuanceert. "In geval van de 'wettelijke' garantie, moet het product voldoen aan de verwachtingen die je er 'redelijkerwijs' van mag hebben", zegt hij. "Dat is dus al meteen een grijs gebied en laat veel ruimte voor interpretatie."

"Je kunt dan in discussies terechtkomen over of het aannemelijk is dat een auto van X jaar oud van merk Y met Z aantal kilometers op de teller een bepaald gebrek vertoont", aldus Huyskens. "En had je dat zelf van tevoren kunnen weten? Ben je erover ingelicht? Is het al dan niet normaal voor een tweedehands auto van merk Y?"

"Als een professionele verkoper weigert om jou tegemoet te komen, rest niets anders dan een juridische procedure te starten. Let wel: de verkoper 'geeft' geen wettelijke garantie, er is simpelweg wettelijke garantie van toepassing volgens het conformiteitsbeginsel."

Hoewel Huyskens hierin natuurlijk niet geheel onafhankelijk is, snijdt zijn waarschuwing wel degelijk hout. Want gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Regelmatig raakt een consument in een eindeloze discussie met de autoverkoper verzeild en heeft hij of zij vervolgens niet de energie, laat staan het geld, om een zwaar juridisch gevecht te gaan voeren.

Geschillencommissie Voertuigen geeft bindend advies

Welke opties heeft de consument die in conflict raakt met de autoverkoper? Want als je niet op één lijn komt met de verkoper kun je natuurlijk gaan voor professionele ondersteuning. In het geval van een BOVAG Garantie is er allereerst bemiddeling door de brancheorganisatie zelf.

Als dat vruchteloos blijft, is er de Geschillencommissie Voertuigen die een bindend advies aan de partijen geeft. Maar een waarschuwing vooraf: die commissie behandelt uitsluitend zaken waarbij een BOVAG-bedrijf betrokken is. En in die commissie zit altijd iemand die óók weer door de BOVAG is voorgedragen. De Geschillencommissie is dus minder onafhankelijk dan deze op het eerste gezicht lijkt.

Het alternatief is een beroep doen op een advocaat of je rechtsbijstandverzekering. Maar zelfs dan blijft de vraag hoe sterk je staat als de auto niet bij een BOVAG-bedrijf is gekocht. Veel rechtsbijstandverzekeraars verklaren immers niet of nauwelijks aan de slag te zullen gaan als je de auto niet bij een erkend bedrijf hebt gekocht.

"Kiest de klant voor een aankoop zonder BOVAG Garantie, dan maakt de klant de bewuste afweging om het risico op gebreken te accepteren", zegt woordvoerder Viola Teepe van verzekeringsconcern Achmea. "Toch helpen wij klanten ook bij geschillen over een aankoop zonder BOVAG Garantie. In dat geval hebben klanten van Interpolis, Centraal Beheer en FBTO recht op eenmalig juridisch advies."

Conclusie: al bestaat er een wettelijke garantie, de consument die maximale bescherming zoekt, lijkt niet of nauwelijks aan de BOVAG te ontkomen. Weliswaar zijn er andere organisaties die óók een occasiongarantie bieden, maar als je je in die organisaties verdiept, komt vaak wederom de naam BOVAG tevoorschijn. De onafhankelijke Vakgarage en de ANWB hebben bijvoorbeeld hun garantie op gebruikte auto's ondergebracht bij Autotrust. Maar sinds begin 2021 is Autotrust onderdeel van BOVEMIJ: de verzekeringstak van de BOVAG.

Andere aanbieders zoals Cargarantie, Real Garant en Actua bieden weliswaar verzekeringen voor een zelf vastgestelde garantie van de verkoper, maar van een echte kopersbescherming is geen sprake. Wie een occasion van een particulier koopt is nog slechter uit. Dan kun je zelfs helemaal geen beroep doen op het conformiteitsbeginsel: er is namelijk geen professionele partij bij betrokken. En er bestaat ook geen enkele garantieverzekering voor de aankoop van een occasion bij een particulier.