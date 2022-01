Auto's bevatten steeds meer veiligheidssystemen waardoor ze minder gauw bij een botsing betrokken raken. Tegelijkertijd worden de verzekeringspremies alleen maar hoger. Hoe kan dat?

Radars, camera's, parkeerpiepers: dankzij sensoren worden steeds meer aanrijdingen voorkomen. "Het is hard gegaan met de technologie in auto's. Nieuwere modellen remmen zelfs automatisch af als een bestuurder waarschuwingen negeert of niet snel genoeg ingrijpt", zegt autoverzekeringsexpert Menno Dijcks van Independer.

Gek genoeg blijven de premies van autoverzekeringen alsmaar stijgen, terwijl meer technologie ze juist veiliger maakt en dus de kans op schade duidelijk verkleint. Vorig jaar stegen de premies voor autoverzekeringen in Nederland opnieuw. Automobilisten betaalden toen ruim 15 procent meer dan in 2019, blijkt uit een data-analyse van vergelijkingssite Independer.

Dat rijhulpsystemen het aantal ongevallen met maar liefst twee derde kunnen verlagen, bleek vorig jaar uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Camera's, sensoren en andere technologische hulpmiddelen kunnen het aantal gewonden door aanrijdingen zelfs halveren, concludeerden de onderzoekers toen.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is de kans op een aanrijding tot drie keer groter bij auto's die niet waarschuwen als de bestuurder per ongeluk op een andere rijstrook belandt. Een licht- of geluidssignaal of zelfs automatisch remmen als je bij het achteruitrijden tegen iemand of iets aan dreigt te rijden, verkleint de kans op een ongeval met meer dan 50 procent.

Het herstel van de schade blijkt veel kostbaarder

Waarom worden eigenaren van slimme auto's dan niet beloond met een lagere premie? "Het klopt dat ook in Nederland het aantal schadeclaims door deze nieuwe technieken daalt", zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij vergelijkingssite Independer.

"Maar het herstellen van schades bij auto's met geavanceerde techniek is een stuk kostbaarder. Het bedrag per schadeclaim stijgt, waardoor het totaal dat verzekeraars moeten uitkeren over alle claims in een jaar niet echt verandert of zelfs stijgt", voegt hij er onmiddellijk aan toe.

Onderzoek van Amerikaanse autoverzekeraars maakte al eerder duidelijk dat het aantal ongevallen door de technologie weliswaar met 28 procent kan dalen, maar dat de schadebedragen door diezelfde technologie juist hoger zijn. De gemiddelde claim die Amerikaanse verzekeraars uitbetaalden, lag voor auto's met sensoren en andere hulpmiddelen gemiddeld 117 dollar hoger dan bij 'domme' auto's.

Omdat al die sensoren doorgaans aan de buitenkant van de auto zitten, raken ze ook nog eens vrij makkelijk beschadigd, zelfs bij een lichte aanrijding. Een 'domme' bumper vervangen kost in de meeste gevallen een paar honderd euro. Voor een slimme bumper met ingebouwde sensoren gaat het al snel om een bedrag boven de 1.000 euro. Reparaties aan de voorruit zijn vaak ook fors duurder als het niet alleen om schade aan het glas gaat. Veel autoruiten hebben ingebouwde sensoren of camera's die afstanden, regen en daglicht meten.

En zelfs als die systemen niet per se hoeven worden vervangen, kan het nodig zijn ze na schade aan de voorruit opnieuw af te stellen. Meten ze verkeerd, dan kan de auto op ongelukkige momenten ingrijpen en meer schade veroorzaken dan voorkomen. Zo'n herijking van een rijhulpsysteem kost gemiddeld zo'n 200 euro.

Veel meer kans op ongevallen zonder rijstrookbewaking

Het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars deed anderhalf jaar lang onderzoek naar de technische snufjes in auto's die de veiligheid moeten bevorderen. Daarbij zijn de data van verzekeraars van een miljoen auto's (van maximaal vijf jaar oud) gecombineerd met data uit de automarkt. De data van schadeclaims werden gerelateerd aan onder meer de leeftijd van de bestuurder, het gewicht van de auto en de aanwezige hulpsystemen.

Uit dit onderzoek bleek welke systemen de meeste invloed hebben op de verkeersveiligheid. Rijstrookbewaking (Lane Keep Assist) en een systeem dat in actie komt als een andere auto achter op jouw auto dreigt te botsen (Rear Collision Warning of RCW) staan bovenaan. Het laatste systeem zet bijvoorbeeld automatisch de richtingaanwijzers aan om achteropkomend verkeer te waarschuwen dat met hoge snelheid jouw auto nadert.

Als je auto geen Lane Keep Assist heeft, is de kans op een ongeval tot wel drie keer zo groot. Dit systeem zorgt ervoor dat je binnen de rijstrook blijft door desnoods actief mee te sturen. De RCW reduceert de kans op een ongeval mogelijk met meer dan 50 procent ten opzichte van automobilisten die dit systeem niet hebben. Verder verkleint ook dodehoekbewaking (Blind Spot Warning of BSW) de kans op een ongeval aanzienlijk (tot zo'n 33 procent).