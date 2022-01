Wat als we een elektrische auto zo efficiënt mogelijk maken? Dat is de vraag die Mercedes-Benz anderhalf jaar geleden op papier zette. Het resultaat werd maandagavond gepresenteerd in de vorm van de Vision EQXX, een auto die meer dan 1.000 kilometer ver komt op een acculading. Het is tevens hoe het Duitse merk de elektrische toekomst voor zich ziet.

Waar veel elektrische auto's van nu bonkige cross-overs of SUV's zijn, zet Mercedes in op een aalgladde carrosserie. Daarnaast ging de gehele technologische trukendoos open om de Vision EQXX zo licht en efficient mogelijk te maken. Iedereen mocht bovendien zijn zegje doen, van de technici van het Formule 1-team tot aan de mensen van de windtunnel.

Het resultaat is een auto die volgens de Duitsers een energieverbruik van 10 kWh per 100 kilometer kan halen. Ter illustratie, met de compacte Renault ZOE scoorden we tijdens eerdere tests niet veel beter dan 16 kWh.

Het gestroomlijnde uiterlijk betekent dat de Vision EQXX een zogeheten luchtweerstandscoëfficiënt (CW-waarde) heeft van 0,17. Hoe lager dat getal, des te beter een auto door de lucht snijdt. Ook de wielen en banden zijn zo ontworpen dat ze bij dragen aan die lage luchtweerstand.

De druppelvorm zorgt voor een lage luchtweerstand De druppelvorm zorgt voor een lage luchtweerstand Foto: Mercedes-Benz

Relatief licht voor zijn formaat

De auto is voorzien van een accupakket van 100 kWh. Dat is vergelijkbaar met het exemplaar uit het bestaande elektrische vlaggenschip EQS, maar dan ongeveer de helft compacter en 30 procent lichter. Het accupakket weegt volgens Mercedes 495 kilo.

Tevens werd de elektrische aandrijflijn opnieuw onder de loep genomen. Mede dankzij kennis opgedaan in de Formule 1 werd ook deze zo licht mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn voor allerlei onderdelen lichtgewicht materialen gebruikt. Hierdoor weegt Vision EQXX ondanks het formaat 'slechts' 1.750 kilo.

Dankzij krachtige computers kon de Vision EQXX in recordtijd getekend en ontwikkeld worden Dankzij krachtige computers kon de Vision EQXX in recordtijd getekend en ontwikkeld worden

Zonnecellen op het dak laten de airco draaien

Tenslotte is werk gemaakt om de elektrische aandrijving zo efficiënt mogelijk te maken en zogeheten energieverliezen terug te dringen. Mercedes claimt 95 procent van de aanwezige energie daadwerkelijk omgezet wordt in aandrijving. Ter illustratie, de beste verbrandingsmotoren halen volgens de Duitsers een efficiëntie van 30 procent.

Hoe ver je kan gaan met energiebesparingen, blijkt vervolgens ook uit hoe er bij Mercedes is nagedacht over het infotainmentscherm. Dat loopt over de gehele breedte van het interieur. Dat ziet er uiteraard fraai uit, maar als het in z'n geheel aan staat, verbruikt het meer stroom dan nodig. Daarom worden alleen die delen van het scherm gevoed waar ook daadwerkelijk iets te zien is.

De 117 zonnecellen op het dak zorgen dat de airconditioning en het infotainmentsysteem kunnen draaien zonder dat je rijbereik daar onder te lijden heeft.

Het is niet ondenkbaar dat we dit interieur op termijn in andere Mercedessen terug zien Het is niet ondenkbaar dat we dit interieur op termijn in andere Mercedessen terug zien

Bijzonder accupakket ook geschikt voor andere modellen

Helaas kun je je voor al dit moois nog niet bij de Mercedes-dealer melden. De Vision EQXX gaat namelijk vooralsnog niet in deze vorm in productie. Wel geeft het merk aan dat de techniek van deze auto zijn weg zal vinden in de toekomstige elektrische Mercedessen. Al vanaf 2024 zal de consument daar iets van merken, zegt de fabrikant.

Zo is het accupakket geschikt voor auto's die een stuk kleiner zijn dan de Vision EQXX. Dat betekent dat je voor een zo groot mogelijk rijbereik in de nabije toekomst niet langer aangewezen bent op de allerduurste modellen.

Ook blijkt uit deze studie van Mercedes wat je zoal kunt bereiken met het efficiënter maken van een auto. Op de slimme techniek daarvoor - denk aan een uitgekiende warmtepomp - hoeven we waarschijnlijk ook niet al te lang te wachten. Hetzelfde geldt voor de toepassing van lichte en duurzame materialen.

Aan luxe geen gebrek in de Vision EQXX Aan luxe geen gebrek in de Vision EQXX

