Met de KIA Niro als bestverkochte auto van Nederland en Volkswagen als bestverkochte merkt lijkt er in de autoverkoop in 2021 weinig verrassends te zijn geweest. Toch laten de verkopen van het afgelopen jaar wel degelijk een aantal opvallende ontwikkelingen zien. Hieronder de opzienbarendste.

De teloorgang van Alfa Romeo

Het beroemde Italiaanse merk verkocht afgelopen jaar 175 auto's in Nederland. Het probleem van Alfa is al jaren hetzelfde: weinig dealers en een beperkt modelaanbod, wat bovendien steeds verder verouderd raakt. De komst van de gedoodverfde redder, de deels elektrische Tonale, bleef uit. Dit jaar moet die auto alsnog verschijnen. De Tonale vormt de opmaat naar een elektrische toekomst van Alfa Romeo: vanaf 2027 moeten alle modellen geheel elektrisch zijn.

Volkswagen Golf raakt in vergetelheid

Jarenlang kon je er in Nederland van op aan dat de Volkswagen Golf de bestverkochte auto zou worden. Maar de laatste jaren is zijn positie komen te wankelen. In 2014 eindigde de Golf voor het laatst bovenaan de verkooplijst. Het afgelopen naar was de auto goed voor de 23e plaats. Niet alleen verkopen andere Volkswagen-modellen tegenwoordig beter, ook concurrenten binnen zijn segment hebben de Golf overvleugeld, zoals de Ford Focus en Toyota Corolla.

Opmars van Toyota

Toyota is al decennialang een succesvol merk in Nederland, maar de afgelopen jaren presteerde het merk minder dan gebruikelijk. In 2021 scoorde het Japanse merk daarentegen voor het vierde jaar op rij een groter marktaandeel. Met de Yaris en de Aygo had Toyota twee modellen in de top tien, met de Corolla daar niet ver van verwijderd. Met de komst van de nieuwe Aygo X, Yaris Cross, Corolla Cross én de geheel elektrische bZ4X kan het dit jaar eigenlijk niet misgaan voor de Japanners.

Het belang van een elektrisch model

Steeds vaker behoren de elektrische exemplaren tot de bestverkochte modellen van een merk. Van de drie populairste Audi's in Nederland zijn er twee (e-tron en Q4 e-tron) geheel elektrisch. Bij Ford hoeft de elektrische Mach-E alleen de Focus voor zich te dulden, terwijl bij Porsche en SKODA de elektrische modellen nu al het meest in trek zijn. Ook van andere modellen in de top vijftien weten we dat de elektrische versies voor een flinke duw in de rug zorgen. Daar hebben niet alleen de KIA Niro en Volvo XC40 hun eerste en tweede plek aan te danken, maar het zorgt ook voor extra aantallen bij de Peugeot 208, Opel Corsa en Peugeot 2008.

Het succes van Lynk & Co

Het afgelopen jaar ging de Lynk & Co 01 in de verkoop. Of beter gezegd: het model verscheen op de weg. Je hoeft de auto namelijk niet per se te kopen, je kan er ook een abonnement op nemen. Een kosteloos lidmaatschap is ook mogelijk. Dan krijg je weliswaar geen Lynk & Co 01 voor de deur, maar wel toegang tot het deelplatform en betaal je alleen voor het (tijdelijke) gebruik van het voertuig. Het afgelopen jaar gingen 3.297 exemplaren van de Chinese Lynk & Co 01 op kenteken, waarmee het zustermerk van Volvo en Polestar beter presteert dan merken als Dacia en Tesla.

Tesla zakt verder weg in Nederland

Tesla speelde in 2019 dermate goed in op de regels voor de fiscale bijtelling dat het feestje in de jaren erna wel in ons land afgelopen moest zijn. En zo geschiedde. Waar de Amerikanen in topjaar 2019 nog goed waren voor 30.943 exemplaren, stokte de teller het afgelopen jaar bij 4.151 stuks. Daarmee is Nederland ditmaal de negatieve uitschieter, want elders in Europa is de Model 3 met afstand de populairste elektrische auto. De Model Y blaast met 1.580 exemplaren in Nederland al een aardig deuntje mee. En zodra de auto in Duitsland van de band komt en niet net als de Model 3 vanuit China verscheept hoeft te worden, kan wellicht de weg naar boven weer worden ingeslagen.

De grootste winnaars en verliezers

Vanwege chiptekorten en andere problemen in de aanvoerlijnen staat de autoverkoop wereldwijd onder druk. In Nederland ging de verkoop daardoor het afgelopen jaar na rampjaar 2020 opnieuw onderuit. Toch waren er een aantal merken die in 2021 de dans ontsprongen en meer wisten te verkopen dat vorig jaar. Dat zijn onder meer de luxemerken Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Maserati en Porsche. Bij de volumemerken vallen BMW, Dacia, Jeep, KIA en SKODA in positieve zin op. Laatstgenoemde maakte de grootste sprong. Van de bekende merken zijn Volkswagen en Tesla de grootste verliezers.