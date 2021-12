De conceptmodellen van de afgelopen tijd duiden erop dat er in het design van auto's de komende jaren een ware revolutie te verwachten valt. De spraakmakende Cybertruck van Tesla lijkt slechts de voorbode van een nieuwe trend: het wordt allemaal nóg extremer.

Ook de onlangs onthulde BMW XM Concept verraadt wat we de komende jaren waarschijnlijk steeds vaker zullen zien: de vormgeving van auto's wordt uitbundiger en extremer dan ooit tevoren. Choqueren met design lijkt een trend te worden in autoland.

Zeker voor de wat conservatiever ingestelde Europeanen zal het soms even slikken zijn, maar de opmerkelijkste ontwerpen zijn dan ook vooral voor de Chinese markt bedoeld. En daar mag het er best uitbundig aan toegaan: smaken verschillen.

Verder speelt ook de komst van elektrische aandrijving een rol in de koerswijziging van het design. Doordat er minder techniek in het koetswerk hoeft te worden verpakt, kunnen ontwerpers zich meer uitleven op een auto. Designers kunnen steeds vaker afwijken van de traditionele vormen.

Sterker nog, juist ook door de komst van elektrische aandrijving lijkt er bij de autofabrikanten meer behoefte dan ooit om zich met design te onderscheiden van de concurrentie. Probeerden zij vroeger nog met veel pk's en topsnelheden elkaar de loef af te steken, maar een elektrische auto is per definitie al snel. En het voor liefhebbers verleidelijke geluid van een krachtige, dus brullende motor, blijft bij elektromotoren achterwege. Redenen genoeg om de komende jaren juist met een opvallende verpakking te gaan pronken.

De redactie van AutoWeek selecteerde enkele ontwerpen die de richting van het nieuwe autodesign aanwijzen.

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck Tesla Cybertruck Foto: Tesla

Tesla, de succesvolle, Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's, wil een gevaarte op de markt brengen dat op een kruising tussen een stealthbommenwerper en een pick-up lijkt. Met zijn exoskelet dat als een soort pantser werkt en bizarre prestaties moet de Cybertruck heel wat opschudding veroorzaken. Toch is het nog maar de vraag of de wagen in 2022 daadwerkelijk in productie gaat.

BMW XM Concept

BMW M Concept BMW M Concept Foto: BMW

De BMW XM is nog een concept, maar veel zal er aan dit nieuwe model van BMW M niet veranderen. Nieren bestaande uit openingen waarin een stadsauto zo lijkt te kunnen verdwijnen, veel hoekige lijnen en een monsterlijk vermogen van 750 pk dankzij plug-inhybridetechniek: alles is dik aan de XM.

Hyundai IONIQ 7

Hyundai Ioniq 7 Hyundai Ioniq 7 Foto: Hyundai

De IONIQ 5 is er al, maar er komt ook een IONIQ 6 aan: een elegante, lage EV. Daarna volgt de IONIQ 7, een grote elektrische SUV met enorme ledbalken als verlichting. De Seven-concept laat zien in welke richting we moeten denken. Ook voor deze opmerkelijke creatie geldt dat we nog even de tijd hebben om eraan te wennen: pas in 2024 komt de productieversie op de markt.

6. Canoo Lifestyle Vehicle

Canoo Lifestyle Vehicle Canoo Lifestyle Vehicle Foto: Canoo

Het Amerikaanse Canoo presenteerde al in 2019 een elektrische MPV-achtige auto met de naam Lifestyle Vehicle. Het gaat om een auto die alleen in abonnementsvorm te rijden moet zijn. Er was zelfs een vrijage met Nedcar in Born om het model ook daar te gaan maken. Maar die onderhandelingen zijn inmiddels beëindigd. Hoe dan ook, eind 2022 moet de Canoo Lifestyle Vehicle klaar zijn voor de introductie.

Xpeng P7

XPeng 7 XPeng 7 Foto: Autoweek

Begin 2022 ga je deze Xpeng 7 op de Nederlandse wegen zien. Xpeng is een van de vele nieuwe Chinese merken die hun geluk beproeven op de markt voor elektrische auto's. Van deze P7, die net als andere modellen van Xpeng al in Noorwegen leverbaar is, is er zelfs een versie met vlinderdeuren.

