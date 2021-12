Op sociale media komen auto- en motorliefhebbers tegenwoordig volop aan hun trekken met de vele videokanalen die daar te vinden zijn. In het enorme aanbod vallen sommige op door hun creativiteit, kwaliteit óf doordat ze om heel andere redenen een miljoenenpubliek trekken.

Arthur Tussik

Aantal volgers YouTube: 776.000

Instagram: 146.000

Facebook: 82.000

Wat valt er te zien? Al is je auto zo plat als een dubbeltje gereden, Arthur Tussik maakt er weer een glimmende bolide van.

De video's van Tussik zijn de nachtmerrie van iedere zichzelf respecterende schadehersteller. De Oekraïner is een briljante plaatwerker die een voorliefde heeft voor intensief schadeherstel aan dure auto's. Met grof geweld en stoer hydraulisch gereedschap trekt hij de verwrongen wrakken weer in het gareel.

Plaatwerk dat niet meer te redden is, pelt hij af en vervangt hij door carrosseriedelen van een andere schadeauto. Zelfs beschadigde dragende delen worden naar hartenlust weggezaagd en vervangen.

Criticasters vragen zich af of de rechtgetrokken schadebakken van Tussik nog wel stijf genoeg zijn om veilig de weg op te kunnen, maar zijn vakmanschap in het plaatwerken staat buiten kijf.

Supercar Blondie

Aantal volgers YouTube: 6,5 miljoen

Instagram: 9,1 miljoen

Facebook: 44,3 miljoen

Wat valt er te zien? Supercar Blondie is hét kanaal voor iedereen die van exotische auto's houdt en het niet erg vindt dat er af en toe een vrouw in beeld is die er alles aan doet om zo mooi en sexy mogelijk over te komen.

Supercar Blondie heet eigenlijk Alex Hirschi. De van oorsprong Australische dame woont in exotenparadijs Dubai. Is haar combinatie van hoogblonde haren, strakke broeken, uitzonderlijke auto's en voornamelijk mannelijke volgers de ultieme vorm van seksisme? Of is 'La Hirschi' gewoon een superstoere meid met een zeer goede smaak voor alles dat rolt op vier wielen en duurder is dan een miljoen?

Supercar Blondie rijdt in ieder geval in de prachtigste bolides door de oliestaat, onderwijl vertellend over de rijervaring en de achtergrond van de auto. Naar schatting haalt Supercar Blondie 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) per jaar op met sponsoring. Het totale vermogen van Hirschi zou inmiddels zo'n 17 miljoen dollar bedragen.

Chain Bear

Aantal volgers YouTube: 494.000

Instagram: 2.155

Facebook: niet beschikbaar

Wat valt er te zien? Chain Bear is dé plek waar je uitleg vindt over de beste racelijnen op een circuit en over de racestrategie van Formule 1-coureurs.

Chain Bear is een kruimeltje in het totale aanbod van autogerelateerde socialemediakanalen. De man achter Chain Bear, Stuart Taylor, legt met oersimpele graphics uit waarom de coureurs bepaalde lijnen door de bochten rijden of hoe ze de overweging voor een pitstop maken.

Dat Chain Bear niet zo bekend is bij het grote publiek heeft als voordeel dat je andere Formule 1-fans kunt verbazen met de kennis die je op het videokanaal opdoet. Of Stuart Taylor er gezien het kleine aantal volgers echt rijk van wordt, valt te bezien.

Doug DeMuro

Aantal volgers YouTube: 4,9 miljoen

Instagram: 361.000

Facebook: 79.000

Wat valt er te zien? Doug DeMuro ziet eruit als je vadsige buurman op een buurtbarbecue, maar rijdt wel elke week in de allernieuwste en duurste auto's.

Om te beginnen een kijkersadvies: hou je niet van overenthousiaste Amerikaanse presentatie, sla Doug dan over. De Amerikaan brengt elke drie à vier dagen een nieuwe video met een rijimpressie uit. De setting is heel sober, maar daardoor krijg je wel veel meer mee van de auto.

De meeste auto's die op het kanaal voorbijkomen, zul je zelf nooit kopen. Óf het zijn stinkend dure exoten, óf het zijn auto's die alleen maar in de VS te koop zijn. Het videokanaal van Doug DeMuro is het ideale toevluchtsoord als je al het Nederlandse autonieuws al gezien hebt.

Master Milo

Aantal volgers YouTube: 765.000

Instagram: 69.000

Facebook: 61.000

Wat valt er te zien? Master Milo sloopt, slipt, zaagt en last aan alles dat wielen heeft. De vreemdsoortigste voertuigen komen er uit de loods van deze Nederlander.

Emile Luijben uit Baarle-Nassau, alias Master Milo, praat als een rasechte Brabander en weet je enthousiast te maken om aan de slag te gaan met de slijptol en het lasapparaat. Hij kreeg wereldfaam door het construeren van een VW Golf die al rijdend kan koppeltjeduiken. In zijn video's laat hij de kijker ook meegenieten van de restauratie van zijn Chinese gevechtstank, die ooit dienst deed in Irak.

Tussen de bedrijven door legt Master Milo in begrijpelijke taal uit hoe autotechniek in elkaar steekt. Opmerkelijk: het ministerie van Defensie maakte van Master Milo hét gezicht van de wervingscampagne voor nieuwe voertuigtechnici.