Vandaag is de temperatuur opnieuw slechts een paar graden boven het vriespunt. Elektrische rijders weten wat dat betekent: minder rijbereik. Maar met onderstaande tips haal je toch nog zoveel mogelijk kilometers uit het batterijpakket.

Voor de adviezen klopten we aan bij Jeroen Franken van CTEK, een Zweedse specialist in oplaadproducten en accubeheer. Wat hem betreft is voorbereiding het halve werk.

Beschik je als eigenaar van een elektrische auto over een garage? Parkeer de auto dan zoveel mogelijk binnen. "De warmte van de garage zorgt er namelijk voor dat je auto de lading van de batterij langer vasthoudt én sneller oplaadt."

Staat de auto op de oprit aan de laadpaal of aan het publieke laadpunt om de hoek, laat dan de auto voor vertrek alvast voorverwarmen. Bij veel elektrische modellen kan dat via een app. Bij wat oudere auto's moet je dat nog weleens handmatig instellen.

"Op die manier stap je niet alleen lekker in, je hoeft bovendien niet te krabben als het gevroren heeft. En doordat je na vertrek niet gelijk de verwarming hoeft in te schakelen, win je daarmee aan rijbereik. Als je het vervolgens helemaal goed wil doen, schakel dan de stoel- en/of stuurverwarming in. Die zijn namelijk energiezuiniger dan de verwarming, maar zorgen er toch voor dat je er goed bij zit", aldus Franken.

'Pas de mate waarin je remenergie terugwint aan'

Het is wellicht een open deur, maar eenmaal onderweg is het verstandig om de ecostand in te schakelen. Dan rij je niet alleen zuiniger, maar het knijpt in veel gevallen ook een stukje van het vermogen af. Zeker als het glad is en je geen vierwielaandrijving hebt, kan de enorme trekkracht van elektrische auto's voor veel wielspin of erger zorgen.

Onderweg doe je er volgens Franken ook verstandig aan om de functie voor het terugwinnen van remenergie - het zogeheten regeneratief remmen - uit te schakelen of op een lagere stand te zetten.

"Het regeneratief remmen is vergelijkbaar met het afremmen op de motor, zoals brandstofauto's dat doen bij het terugschakelen. Als het glad is, kan het ook vervelend zijn. Want in sommige gevallen gebeurt dat met een behoorlijke kracht. Je wil dan dat het wat gecontroleerder gebeurt", zegt Franken.

Afhankelijk van het merk en model betekent het dat je de automaat in stand D in plaats van B zet. Of dat je met flippers achter het stuur de mate waarin remenergie teruggewonnen wordt anders instelt.

De automaat van een model als de elektrische MINI heeft een speciale stand voor het terugwinnen van remenergie. De automaat van een model als de elektrische MINI heeft een speciale stand voor het terugwinnen van remenergie. Foto: Alexander van der Meer

'Bedrijfstemperatuur van invloed op de laadsnelheid'

Steeds meer elektrische auto's zijn voorzien van een mogelijkheid om de batterij op te warmen of doen dat zelfs automatisch.

"De batterij van de auto reserveert bij vrieskou een bepaald percentage van de batterijcapaciteit - 15 `a 20 procent - om de batterij op te warmen. Een batterij die wat is opgewarmd, heeft als voordeel dat deze meer capaciteit tot zich kan nemen", legt Franken uit.

Als de auto voor vertrek al vol en voorverwarmd is, hoeft er minder batterijcapaciteit gereserveerd te worden. "Voor alle modellen geldt dat als er een flink stuk is gereden, de batterij ook wat warmer is. Die temperatuur heeft invloed op de snelheid waarmee geladen kan worden."

Het is overigens niet zo dat die warmte, net zoals bij een brandstofauto, gebruikt kan worden om ook het interieur te verwarmen. Daarvoor loopt de temperatuur niet ver genoeg op. Voor de elektromotor geldt hetzelfde verhaal.

Winterbanden niet alleen voor grip op sneeuw

Nog altijd gaat het verhaal dat winterbanden voor een verhoogd brandstofverbruik zorgen, omdat ze meer grip hebben. Wat Franken betreft zijn winterbanden daardoor ideaal voor elektrische auto's.

"Allereerst omdat je daar onder de 7 graden sowieso profijt van hebt, maar meer grip betekent bij elektrische auto's minder energieverlies. En dat betekent dat je verder komt op een acculading."