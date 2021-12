Autojaar 2021 is er een om snel te vergeten. Chiptekorten zorgden voor leveringsproblemen, waardoor veel consumenten langer moesten wachten en de autoverkoop na het rampjaar 2020 opnieuw lager uitvalt. Toch zijn er voldoende lichtpunten: het aanbod van elektrische auto's was nog nooit zo groot en ook voor volgend jaar zit er weer een hoop moois in het vat.

BOVAG en RAI Vereniging rekenen voor dit jaar op een autoverkoop van ongeveer 327.000 exemplaren. In 2020, toen het aantal registraties 20 procent kleiner uitviel vergeleken met het jaar ervoor, waren dat er nog 356.015.

Daarbij rekenen de brancheverenigingen op de traditionele eindsprint van elektrische auto's, die vaak in december nog snel op kenteken worden gezet. Op die manier kunnen zakelijk rijders profiteren van een gunstiger bijtellingstarief. Of dat dit jaar weer zal lukken, is vanwege de chiptekorten en vertraagde leveringen nog maar de vraag.

Aan het aanbod zal het niet liggen, want het afgelopen jaar kwamen er weer tal van nieuwe elektrische modellen op de markt. En het aantal presentaties van nieuwkomers geeft goede hoop voor komend jaar. AutoWeek telde in 2021 precies 21 nieuwe elektrische modellen, waarmee het aanbod in Nederland met 33 procent toenam. Meer dan ooit zit er voor elk wat wils bij.

Dacia komt met betaalbare elektrische stadsauto

Aan de onderkant van de markt presenteerde Dacia met de Spring zijn eerste elektrische model. Met een basisprijs van 18.550 euro wordt elektrisch rijden in 2022 voor meer mensen bereikbaar.

Hyundai en KIA brachten met respectievelijk de IONIQ 5 en EV6 dit jaar het ultrasnelladen naar de hogere middenklasse. Daarvoor was dat alleen mogelijk met een dure Porsche Taycan, of met een Tesla aan het recentste type supercharger.

Over Tesla gesproken, het Amerikaanse merk bracht afgelopen jaar eindelijk de eerste exemplaren van de langverwachte Model Y naar Europa. Die komt nu nog uit China, maar naar verwachting zal het niet lang meer duren voordat de nieuwe fabriek bij Berlijn kan gaan draaien. Dan komen de auto's komend jaar letterlijk bij de buren vandaan.

Bij de partners Renault en Nissan staan respectievelijk de Mégane E-Tech electric en de Ariya te trappelen om intrede te doen.

450 Rijimpressie: Renault Megane E-Tech electric

Vanaf 1 januari weer aanschafsubsidie elektrische auto

Volgend jaar wordt het jaar van de elektrische nieuwkomers. Allereerst krijgen we opnieuw te maken met interessante nieuwe merken uit China, waaronder Xpeng en BYD. Ook de komt van NIO naar Nederland is niet uitgesloten. Daarnaast kunnen we binnenkort Genesis, het luxemerk van Hyundai, in de armen sluiten.

Toyota is uiteraard geen nieuwkomer, maar komt volgend jaar wel voor het eerst met een geheel eigen volledig elektrisch model, de bZ4X. Dochteronderneming Lexus en het eveneens Japanse merk Subaru komen met eigen versies van de elektrische Toyota.

Voor de aanschaf van dergelijke volledig elektrische modellen is vanaf 1 januari weer een subsidiebedrag vanuit de overheid beschikbaar. Er komt geld vrij voor de aanschaf van nieuwe modellen en voor tweedehands elektrische auto's. Daarover lees je hier meer.

Peugeot 308 en Opel Astra vernieuwd

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van de steeds langer wordende lijst van fabrikanten die aangeven te stoppen met de productie van brandstofauto's. Van kleine spelers als Bentley en Jaguar wisten we het al, maar daar zijn inmiddels ook merken als Ford, Opel en Peugeot bij gekomen.

Tot het zover is zullen brandstofauto's steeds vaker voorzien worden van een vorm van elektrificatie, variërend van mild-hybridsysteem tot een plug-inhybrideaandrijflijn. Dat betekent dat belangrijke nieuwkomers als de Opel Astra en Peugeot 308 voor het eerst met een stekker te koop zullen zijn.

BMW hanteert al langer het principe van keuzevrijheid tussen benzine, diesel, hybride en volledig elektrisch. De 3-serie vinkte al drie van de vier vakjes aan. Mogelijk trek het merk in 2022 het doek van de volledig elektrische versie van de 3-serie.

Voor volgend jaar staat eveneens de onthulling van de nieuwe 7-serie gepland. Ook daarvan verschijnt een geheel elektrische versie, die de dit jaar geïntroduceerde Mercedes-Benz EQS het vuur aan de schenen moet leggen.

762 Eerste rijtest: Peugeot 308

Ferrari gaat de hoogte in

Een auto die in 2022 ongetwijfeld de tongen los zal maken, is de Ferrari Purosangue. Dat model wordt de eerste zogeheten cross-over van het merk, waarmee de Italianen een graantje willen meepikken van de vraag naar auto's die wat hoger op de poten staan. Foto's van de bijzondere Ferrari zijn er nog niet. Wel is het model al eens in camouflage gespot tijdens testritten.

Minder kostbare, maar minstens zo interessante nieuwkomers voor 2022 zijn onder andere de Toyota Aygo, de opgewaardeerde Ford Focus, de Dacia Jogger, Honda HR-V, KIA Niro, Suzuki S-Cross en Volkswagen Taigo.

472 Rijimpressie: Volkswagen Taigo