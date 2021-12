De Trabant was het stinkende, pruttelende visitekaartje van de DDR. Bedoeld als gezinsauto, maar dramatisch slecht van kwaliteit. Maar hij maakte een hele natie mobiel en kent nog altijd veel fans. Een van hen heeft de auto omgebouwd tot een elektrische auto die rijdt op zonne-energie.

Hoe komt een wereldkampioen rijden op zonne-energie op het idee een Trabant om te bouwen tot zonne-auto? "Simpel", zegt de Duitser Michael Trykowski. "Een auto op zonne-energie is elektrisch aangedreven, en ik vond het interessant om te onderzoeken hoe je een elektrische auto geschikt kon maken voor dagelijks gebruik."

"De Trabant was daarvoor een ideaal platform. Niet alleen omdat hij zonder tank, motor en aandrijflijn slechts 450 kilo weegt, maar ook omdat massa's Oost-Duitsers hun Trabant na de val van de Muur wilden omruilen voor iets westers. Trabants waren dus voor een appel en een ei te koop. Bovendien was het zonde, ook voor het milieu, om ze te slopen."

Samen met een aantal andere enthousiastelingen ging Trykowski aan de slag. "We bouwden een krachtige motor, die met een verbruik van 8 tot 10 kWh per 100 kilometer zelfs naar huidige maatstaven nog zeer efficiënt is, want huidige EV's hebben 16 tot 25 kWh nodig om 100 kilometer ver te komen. Helaas werkten we met oude loodaccu's. Met moderne accu's had onze Trabant een actieradius van zeker 300 kilometer kunnen hebben."

Twee Trabants werden voorzien van zonnepanelen

Op verzoek van klanten bouwde Trykowski uiteindelijk dertien elektrische Trabants, waarvan er twee zelfs werden voorzien van een dak met zonnepanelen. Een daarvan kreeg een grote rol in de Duitse tv-serie Siebenbirken. Een andere 'Solar Trabi' belandde in Hoogeveen, om precies te zijn bij Sander Drooglever.

Dat was geen toeval, want Drooglever is een verstokt liefhebber van elektrotechniek. Voor ritjes in de buurt zocht hij een elektrische auto, maar die mocht niet te veel kosten. Wat vind je dan? "Een hoop lelijks", zegt Drooglever. Daarmee doelt hij op een elektrische Citroën Saxo of een Peugeot Partner. "Leuk om aan te sleutelen, maar echt blij word je er niet van."

Blij werd de Drent pas toen hij tot zijn eigen stomme verbazing een Trabant te koop zag staan die in 1989 de fabriek in Zwickau had verlaten en in 1991 door Trykowski werd omgebouwd tot Solar Trabi. "Ik houd van ouwe meuk", glundert hij. "Een Trabant is van zichzelf al mooi van eenvoud. Hoe ontzettend cool is het dan dat hij ook nog eens elektrisch is."

De energievoorraad: een kofferbak vol loodaccu's. De energievoorraad: een kofferbak vol loodaccu's. Foto: Autoweek

Dertien oude loodaccu's maatje koelkast

Drooglever toog bijna zonder na te denken naar Duitsland en haalde de elektrische Trabant op. Daarmee werd hij de bezitter van het hobbyproject van zijn dromen. Drooglever is een bezige bij die net als Trykowski een fascinatie heeft voor elektrotechniek en daar graag aan knutselt. Dat hij bij zijn Solar Trabi een enorme stapel handleidingen kreeg die de elektrische opbouw van de Trabant uitleggen, stemde hem bijzonder vrolijk.

Hij leerde dat zijn Solar Trabi dertien oude loodaccu's maatje koelkast bevat, waarvan hij er vijf zelf bij de oudijzerboer op de kop wist te tikken. Een kapotte pulsgever leidde ertoe dat de arme Trabant bij zijn aankomst in Nederland met moeite 1 kilometer per uur haalde. Dat mankement herstelde Drooglever, zodat hij de Trabant bij de RDW kon brengen voor een Nederlands kenteken. De keurmeesters vonden het prachtig.

Vanwege de veiligheid plaatste Drooglever zelfs ledkoplampen in zijn Trabi. "Rijden in het donker was niet te doen", zegt hij. "Halogeenlicht trok mijn 12 voltaccuutje in een mum van tijd leeg."

Het interieur is nog altijd spartaans, net zoals bij de klassieker. Het interieur is nog altijd spartaans, net zoals bij de klassieker. Foto: Autoweek

De kilometerteller deugt niet helemaal

Hoewel het soms moeizaam gaat, gaat hij graag uit rijden met zijn Trabi. "De Trabant is ook leerzaam. Ik vind het schitterend om te zien hoe zo'n elektrische auto werkt. Ik heb niet zoveel met vet en smeer. Ik vind een oude elektromotor veel leuker, en mijn Trabant is ongekend stil. Zo stil dat je het gerammel van de koets voor lief neemt."

"De kilometerteller deugt niet helemaal, maar ik gok dat de actieradius nu ongeveer 40 ­kilometer is, en met de huidige spanning haal ik ongeveer 60 kilometer per uur." Opladen doet hij gewoon thuis, in het stopcontact. "Dat duurt hooguit twee uur en kost helemaal niets, dus je lacht je dood."

Alleen de actieradius mag wat hem betreft wel wat groter. Daar zit nog wel wat werk in. "Stiekem is mijn doel om een rondje IJsselmeer te doen. Alleen de Afsluitdijk zie ik niet zo zitten, want wat als hij daar leeg raakt? Op de snelweg durf ik eigenlijk niet."

"Maar wat doet het ertoe? Het mooiste is dat iedereen je groet als je voorbijrijdt en dat ze dan zoeken naar een blauwe rookwolk die er niet is. Als ik uitleg dat dit een elektrische Trabant is, denken mensen dat ik gek ben. Daar houd ik van. Een auto moet een beetje gek zijn, en deze krijgt iedereen aan het lachen. Dan maakt het al niet meer uit of ik dat rondje IJsselmeer voltooi."

Kijk voor een uitgebreide reportage over de Solar Trabi op deze pagina van AutoWeek.

