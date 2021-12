De zoektocht naar de goedkoopste benzine was nog nooit zo actueel als in 2021. Net als alle andere energieprijzen ging de literprijs door het dak. Ondanks de voorzichtige daling die is ingezet, is het nog steeds een dure grap om je tank vol te gooien. Hoe kun je besparen aan de pomp?

In oktober kwam de landelijke adviesprijs voor een liter E10 voor het eerst boven de 2 euro uit. Hoewel de prijs inmiddels alweer daalt en we vanwege de nieuwe lockdown waarschijnlijk minder gaan rijden, loont het altijd om prijsbewust te tanken.

Om prijzen te kunnen vergelijken is het wel van belang om te weten of de kwaliteit van benzine overal gelijk is. "Alle E10-benzinesoorten moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen, waar die dan ook getankt wordt", legt Erik Klooster, directeur van Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, uit. "Het verschil zit 'm vooral in de hoeveelheid korting die je krijgt. Doordat de consument steeds prijsbewuster wordt, zie je dat de verschillen tussen 'dure' en goedkope pompen steeds groter worden."

Toch moet je je geen rad voor ogen laten draaien met die korting, waarschuwt Paul van Selms, oprichter en directeur van besparingsplatform UnitedConsumers. "De consument laat zich bij zijn keuze leiden door korting, vooral wanneer hij niet goed weet wat de marktprijs van het product is. Hoe hoger de korting, hoe beter de deal lijkt."

"Maar doordat je niet weet waar die korting van afgaat, weet je nooit zeker of de hoogste korting automatisch leidt tot de laagste prijs aan de pomp. Wij hebben dat inzichtelijk gemaakt met de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs. Daarin middelen we de prijzen van zeshonderd bij ons aangesloten tankstations."

Met deze tips bespaar je op de brandstofprijs

Tank niet langs de snelweg

Het prijsverschil tussen een liter E10 die je langs de snelweg tankt of die je bij een witte pomp in de bebouwde kom koopt, kan soms wel oplopen tot 20 cent. De oplossing is simpel: gooi in je eigen stad of dorp je tank vol voordat je aan een lange rit begint. Moet je tussentijds tanken, neem dan een afslag en tank in de bebouwde kom. Navigatiesystemen bieden tegenwoordig de mogelijkheid om de dichtstbijzijnde pomp te vinden, dus je hoeft niet bang te zijn te verdwalen tijdens de koopjesjacht. En de allernieuwste systemen kunnen de brandstofprijzen van elke pomp zelfs realtime weergeven, dankzij hun internetverbinding.

Steek de grens over

De prijzen voor E10 in België en Duitsland liggen aanzienlijk lager dan in ons land: dat kan ten opzichte van de landelijke adviesprijs zomaar 30 tot 40 cent schelen op een liter. Het lijkt dan te lonen om even de grens over te gaan. Maar let op: de tankstations aan de Nederlandse kant van de grensstreek geven vaak al hoge kortingen om toch te kunnen concurreren met de ooster- of zuiderburen. Daarbij komt dat een tochtje naar een Duitse of Belgische ook weer een paar liter extra kost, zeker als je wat verder van de grens woont.

Kies het ideale moment van de dag

Een exploitant wisselt zijn prijzen dagelijks en soms zelfs meerdere keren op een dag. Van oudsher is op drukke verkeersmomenten, zoals op maandag en in de spits, de brandstofprijs het hoogst. Op vrijdagavond en in het weekend zijn de prijzen vaak op het laagste niveau.

Zorg ervoor dat je altijd korting krijgt

Een consumentencollectief maakt afspraken met leveranciers over inkoopvoordeel. Dat kan ook gelden voor benzine. Gebruik je de tankpas van het collectief, dan profiteer je altijd van korting. Dat wordt niet altijd in klinkende munt uitbetaald. Het kan ook zijn dat de bespaarde euro's als spaartegoed op jouw account worden bijgeschreven. Heb je voldoende gespaard, dan kun je er producten mee kopen.

Download een app

Er zijn diverse apps waarmee je kunt zien bij welk tankstation in de buurt je het goedkoopst uit bent. benzine-Jip, Pompmeister, DirectLease Tankservice: er zijn genoeg raadgevers te downloaden. Sommige bieden zelfs een navigatiemogelijkheid, zodat je ook in een voor jou onbekende buurt de goedkoopste pomp snel kunt vinden.

Vermijd dure premiumbrandstof

We gaan hier uit van E10, omdat vrijwel elke benzineauto daar goed op loopt. Heb je een oudere auto of een exoot, dan kan een premiumbenzine (E5) noodzakelijk zijn om de motor zo fit mogelijk te houden. Voor alle andere auto's geldt dat je net zo goed E10 kunt tanken. Het is niet onomstotelijk bewezen dat E5 inderdaad de beloofde brandstofbesparing en betere prestaties oplevert. Het prijsverschil bedraagt zomaar 10 cent per liter. Premiumbenzine is bovendien minder milieuvriendelijk, want het bevat minder of zelfs helemaal geen bio-ethanol.