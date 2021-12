Kou en hoge snelheden zijn de natuurlijke vijanden van volledig elektrische auto's. Meer nog dan bij brandstofauto's knagen ze flink aan het rijbereik van de elektrische auto. In Duitsland kijken ze daarom met argusogen naar wat het Autobahntempo voor deze voertuigen betekent. Autobild, het Duitse zusterblad van AutoWeek, joeg daarom twaalf elektrische modellen in straf tempo over de snelweg.

Wie de laatste jaren wel eens door Duitsland heeft gereden, weet dat het 'ouderwetse' Autobahntempo - oftewel zo hard mogelijk - op weinig plekken meer mogelijk is. Vaak is het bij de oosterburen te druk of zijn er te veel plaatsen met werkzaamheden op het traject. Tijdens de test werd daarom met 130 kilometer per uur gereden.

Dat maakt deze test niet heel representatief voor de Nederlandse context, waar je op bepaalde wegen alleen na 19.00 uur 130 kilometer per uur mag rijden. Bovendien is ons land veel kleiner, dus heel grote afstanden zal je met deze snelheid niet afleggen.

Maar goed, je zult maar net die ene keer dat ene traject treffen, bijvoorbeeld onderweg naar de wintersportbestemming, waar je gedurende langere periode ongehinderd vaart kunt maken. Dan wil je misschien weten na hoeveel kilometer je elektrische auto aan de laadpaal moet.

Resultaten niet zonder kanttekeningen

Voordat we naar de resultaten kijken, allereerst een paar kanttekeningen. Het team van Autobild maakt niet duidelijk of daadwerkelijk de gehele afstand 130 kilometer per uur is gereden of dat er enkel naar het energieverbruik bij die snelheid is gekeken, om zo tot een inschatting van het rijbereik te komen.

Daarnaast wordt geen informatie verschaft over de omstandigheden tijdens de test. Was het koud en regenachtig of juist wat zachter voor de tijd van het jaar? Ook weten we niet of alle voertuigen op hetzelfde traject zijn getest en of er met meerdere modellen tegelijkertijd gereden is. Als de ene auto's ochtends de weg is opgestuurd en de andere later die dag, kunnen er temperatuurverschillen zijn.

Rijbereik bij 130 kilometer per uur Opel Zafira-e Life M (75 kWh): 250 km

Mercedes-Benz EQV 300 (100 kWh): 273 km

Kia e-Soul (64 kWh): 280 km

Hyundai Ioniq 5 AWD (77 kWh): 290 km

Kia EV6 AWD (77 kWh): 305 km

Skoda Enyaq iV 80 (77 kWh): 316 km

Volkswagen ID4 GTX (77 kWh): 332 km

Ford Mustang Mach-E AWD (98 kWh): 367 km

Audi RS E-tron GT (93,4 kWh): 367 km

Porsche Taycan 4S (93,4 kWh): 352 km

BMW iX xDrive50 (111,5 kWh): 434 km

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic (107,8 kWh): 444 km

Vergelijking met fabrieksopgave gaat niet op

De twaalf testkandidaten leggen, zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt, stuk voor stuk een respectabel aantal kilometers af. Nu kun je stellen dat de afwijkingen met het opgegeven rijbereik fors zijn. In het geval van de Kia e-Soul, die 452 kilometer ver zou moeten kunnen komen, is het een verschil van 38 procent. In het geval van de Mercedes EQS zelfs 39 procent. Maar de vergelijking met de fabrieksopgave, die vastgesteld wordt op basis van de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), gaat niet helemaal op.

De fabrikanten zelf zeggen, al dan niet via de kleine lettertjes, dat het rijbereik afhangt van de gekozen uitrusting (denk aan wielmaat), de snelheid (provinciale weg of snelweg), de temperatuur en de instellingen van de auto (bijvoorbeeld wel of geen ingeschakelde klimaatregeling). Dan kan het zomaar zijn dat je met snelwegkilometers sowieso al rekening moest houden met een kleiner rijbereik.

Rijbereik op lange afstand het halve verhaal

Bovendien vertelt het rijbereik, bij welke snelheid dan ook, op lange afstanden slechts het halve verhaal. Minstens zo belangrijk zijn de maximale laadsnelheid en de laadcurve.

Neem de Hyundai IONIQ 5. Deze auto scoort in de test 'slechts' 290 kilometer aan rijbereik bij 130 kilometer per uur. De concurrent van Ford haalt 367 kilometer. Een afgetekende winnaar op het onderdeel kilometervreten, zou je zeggen.

De Hyundai haalt echter een fors hogere laadsnelheid dan de Ford. Die laadsnelheid wordt bovendien veel langer vastgehouden. Daarnaast heeft de Hyundai het bijkomende voordeel van een kleiner accupakket. Daardoor is de auto sneller weer weg bij het laadstation en vermoedelijk dus ook sneller op de plaats van bestemming.

