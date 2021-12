Mercedes-Benz krijgt als eerste autofabrikant toestemming van de Verenigde Naties om auto's te verkopen waarin je je handen langdurig van het stuur mag houden. Er zijn nog wel veel voorwaarden aan verbonden. De grote doorbraak in het autonome rijden laat al vele tientallen jaren op zich wachten.

De VN-goedkeuring geldt voor rijsnelheden tot 60 kilometer per uur. De bestuurder mag dan handenvrij rijden en op het centrale beeldscherm online shoppen, een film kijken of e-mails beantwoorden.

Maar met deze VN-goedkeuring moet elk land nog wel vervolgens zelf beslissen of en zo ja waar de technologie mag worden gebruikt. In Duitsland mag het op een beperkt aantal snelwegtrajecten, in Nederland nog helemaal niet.

Mercedes troeft hier hoe dan ook rivaal Tesla mee af en introduceert de technologie volgend jaar allereerst in de topmodellen: de S-Klasse en EQS. In de praktijk zal het erop neerkomen dat het systeem hooguit in de file of bij wegwerkzaamheden kan worden gebruikt. Onder andere omstandigheden ben je op een snelweg immers verplicht om harder dan 60 kilometer per uur te rijden.

Ondanks alle beperkingen mag de VN-goedkeuring wel degelijk een doorbraak worden genoemd, nadat de ontwikkeling van de zelfrijdende auto eigenlijk al een hele lange weg had afgelegd. Al 35 jaar geleden konden meerdere auto's van Mercedes-Benz zonder bestuurder hun weg door het verkeer vinden. In de vorige eeuw ging het bij de experimenten meestal meestal om auto's die een vooraf bepaalde route konden volgen, bijvoorbeeld door signalering of rails in het wegdek.

Al in 1995 werd er in de VS 3.501 kilometer autonoom afgelegd

In de jaren tachtig ontwikkelden wetenschappers ook auto's die zonder dergelijke geleiding konden rijden. In Amerika werkte de Carnegie Mellon University aan project Navlab, dat werd gesponsord door het Amerikaanse Ministerie van Defensie. In 1995 reden de geleerden in een omgebouwde Pontiac Trans Sport van Pittsburgh naar San Diego. Daarbij werd 4.501 kilometer autonoom afgelegd.

Een hele prestatie, maar in Duitsland ging men in de jaren tachtig een stap verder met het 'EUREKA Prometheus Project', een samenwerkingsverband tussen Mercedes-Benz en de Bundeswehr University in München. Wetenschapper Ernst Dickmanns was in dat project de sleutelfiguur. Hij heeft lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd en deed onder meer onderzoek naar hoe ruimteschepen het beste naar de aarde konden terugkeren.

Daarbij kwamen voor die tijd geavanceerde computersystemen om de hoek kijken, die de optimale route konden bepalen. Dickmanns wilde deze technologie toepassen op auto's en maakte het tot zijn missie om auto's te leren 'zien', oftewel: auto's zelfstandig door het verkeer te laten navigeren.

Bus stuurde en remde volledig zelfstandig

Hij kocht zelf een Mercedes-bestelauto en stouwde die vol met computers, camera's en sensoren. De bus stuurde, accelereerde en remde volledig zelfstandig. In 1987 maakte Dickmanns er zijn eerste grote testrit mee: 20 kilometer lang met een maximumsnelheid van 96 kilometer per uur.

De auto richtte zich vooral op de wegmarkering en had daarmee een probleem als die tijdelijk minder goed zichtbaar was. Tegen dit probleem lopen veel hedendaagse autonome rijsystemen nog steeds aan.

De experimenten van Dickmanns trokken de aandacht van autofabrikant Daimler. In het Europese EUREKA Prometheus Project kon hij met een bedrag van 800 miljoen euro aan de slag om een nieuwe zelfrijdende auto te ontwikkelen.

Dat werd een Mercedes-Benz 500 SEL met grotendeels de technologie van de eerdere bestelbus aan boord. Vier camera's gaven de computersystemen de benodigde input om snel te kunnen reageren op veranderende situaties.

Daimler wilde snel de markt op

Acht jaar na de eerste experimenten van Dickmanns, in 1994 in Parijs, werd er meer dan dan 1.000 kilometer op Franse snelwegen gereden, met snelheden tot 130 kilometer per uur. De demonstratie bestond ook uit het wisselen van rijbanen en het zelfstandig inhalen van andere auto's na toestemming van de bestuurder, die voor de veiligheid nog achter het stuur zat.

Daimler voerde de druk op en wilde zo snel mogelijk met deze technologie op de markt komen, maar dat wilde de wetenschapper niet. Vervolgens trok de autofabrikant financieel de stekker uit het onderzoeksproject van Dickmanns. In de jaren daarna ging de onderzoeksafdeling van Daimler zelf aan de slag om de technologie verder te ontwikkelen.

Dickmanns leeft nog en hij denkt dat de auto-industrie in de toekomst nog wel een keer zal teruggrijpen op zijn werk, met name omdat de huidige systemen niet optimaal werken wanneer auto's in gebieden terechtkomen waar nog niet zoveel over bekend is.

"Mensen gaan zich op een gegeven moment realiseren dat na een storm, een aardbeving, of nog meer in een militaire context wanneer je je in nieuwe gebieden bevindt, de huidige benadering niet zal werken", aldus de wetenschapper in een interview met Politico.

Toch beaamt hij dat met de technologie van nu veel meer mogelijk is dan in zijn tijd. "Als ik vandaag opnieuw kon starten met de beschikbare technologie van nu, dan zou dit een heel ander verhaal zijn", aldus de inmiddels 85-jarige Duitser.

