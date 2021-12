De vier grote steden willen de maximumsnelheid overal binnen de bebouwde kom terugbrengen van 50 naar 30 kilometer per uur. Maar dat blijkt nog helemaal niet zo makkelijk.

Al in 2019 werd in een onderzoeksrapport van Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gepleit voor een nieuwe categorie weg in de bebouwde kom. In tegenstelling tot de huidige 30 kilometerzones, die nu vooral in woongebieden worden toegepast, zou de nieuwe, extra categorie ook toegankelijk moeten zijn voor doorgaand verkeer. Maar dan wel met fysieke maatregelen om de maximale snelheid van 30 kilometer per uur af te dwingen. Hierdoor zouden fietsers en auto's veilig gebruik kunnen maken van dezelfde rijbaan.

Zomaar de toegestane snelheid verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur zit er dus niet in. "Je kunt niet de snelheid afdwingen door er simpelweg een bord '30' neer te zetten", legt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) uit. "De politie zal pas handhaven op snelheid als uit de weginrichting duidelijk blijkt dat je in een 30 kilometerzone zit."

Voor het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur moeten er dus hoe dan ook fysieke aanpassingen worden gedaan. Verkeerskundig kennisinstituut CROW, dat richtlijnen voor weginrichting uitvaardigt, is aan de slag gegaan met de vraag hoe zo'n extra categorie invulling kan krijgen en toegepast kan worden in de stedelijke infrastructuur. CROW overlegt daarover met vele partijen, die ook de weggebruikers vertegenwoordigen.

Wat blijkt: lang niet alle neuzen van de betrokken gesprekspartners staan dezelfde kant op. Want hoewel iedereen het erover eens is dat een verlaging van de snelheid nodig is om de verkeersveiligheid te vergroten, roeren bijvoorbeeld lokale openbaarvervoerbedrijven zich. Zij zijn bang dat de doorstroom van hun buslijnen in gevaar komt.

Voorlopig biedt CROW daarom niet meer dan een handleiding voor wegbeheerders om te bepalen waar en hoe het mogelijk is om zo'n nieuwe doorgaande 30 kilometer per uur-weg toe te passen. De precieze inrichtingseisen voor deze wegcategorie zijn nog niet vastgelegd.

'Brandbrief om het onderwerp onder de aandacht te houden'

De plannen voor een snelheidsverlaging bestaan al jaren. Maar pas vorig jaar ging de Tweede Kamer akkoord met een motie van GroenLinks en SGP over dit onderwerp. Het doel was de minister te bewegen tot een onderzoek naar mogelijkheden om de algemeen geldende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur.

Chris Stoffer, het SGP-Kamerlid dat de motie destijds samen met zijn GroenLinks-collega Suzanne Kröger indiende, zegt dat het nu tijd wordt voor vervolgstappen. "Nu het afwegingskader er ligt, zal er in voorjaar van 2022 een terugkoppeling komen hoe de inrichtingseisen eruit moeten gaan zien", vertelt Stoffer. "Het is wel onze vraag aan de minister om de gemeenten financiële mogelijkheden te geven de nieuwe weginrichting daadwerkelijk aan te leggen. We houden de voortgang in de gaten."

Maar waarom werd die wens om 30 kilometer per uur de norm te maken binnen de bebouwde kom de laatste tijd zo benadrukt door de vier grote steden? Er wordt toch al jarenlang over gesproken?

Daar heeft woordvoerder Marcel van den Eng van de gemeente Den Haag wel een antwoord op. "Het is een brandbrief die we hebben geschreven om dit onderwerp onder de aandacht te houden, zeker als er straks een nieuw kabinet is en er weer andere mensen verantwoordelijk worden. We hopen dat dit onderwerp ook een plek in de coalitieafspraken krijgt."