Wanneer je goed verzekerd met je auto op pad gaat, kan je niks overkomen. Totdat je als bestuurder iets overkomt of je door eigen schuld een ongeluk veroorzaakt en de gebruikelijke autoverzekering en WA-verzekering niet voldoende zijn. Voor die situaties is een aanvullende inzittendenverzekering handig. Wat is zo'n verzekering en wat heb je eraan?

Op het eerste gezicht lijkt een inzittendenverzekering misschien overbodig. Bij een ongeval of aanrijding kunnen je passagiers schade claimen op jouw WA-verzekering, terwijl eventuele medische kosten - voor jezelf of voor die inzittenden - gedekt zijn via een zorgverzekering.

De situatie verandert zodra jijzelf schuld aan dat ongeval of die aanrijding hebt, of wanneer er geen schuldige aangewezen kan worden. Dan keert een WA-verzekering niet uit. En hoewel de zorgverzekering medische kosten vergoedt, vallen de kosten voor bijvoorbeeld een uitvaart daar niet onder.

"Zelfs de uitgebreidste autoverzekering vergoedt aan jou als bestuurder geen letselschade of schade aan persoonlijke eigendommen als jijzelf een aanrijding veroorzaakt. Inzittenden kunnen wel schade verhalen via de WA-dekking, maar de bestuurder is dus niet verzekerd. Want je kunt jezelf niet aansprakelijk stellen", legt een verzekeringsexpert van de ANWB uit op de website. Een inzittendenverzekering heb je dus vooral voor jezelf.

Twee soorten inzittendenverzekeringen

De inzittendenverzekering is er in twee soorten: de ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) en de schadeverzekering voor inzittenden (SVI). De verschillen in het kort zijn dat de OVI eenmalig een vast bedrag uitkeert, maar dat alleen doet bij invaliditeit of overlijden. Hoeveel je van dat bedrag tegemoet kunt zien, hangt af van ernst van het letsel en niet van de omvang van de schade. Er is geen vergoeding voor de vervoerde spullen.

De SVI is er ook in twee varianten - basis en uitgebreid - en keert uit bij letselschade en zogenoemde materiële schade. Daarnaast wordt de daadwerkelijke schade uitgekeerd tot een maximum van 1 miljoen euro. Dat is tevens de reden waarom de SVI bij de Consumentenbond de voorkeur heeft boven de OVI. In veel gevallen is smartengeld en/of psychisch letsel meeverzekerd, terwijl dat bij de OVI niet gedekt is.

Een inzittendenverzekering, in welke vorm dan ook, kost bij verzekeraars doorgaans een paar euro per maand extra.