Nu er steeds meer elektrische auto's en plug-inhybrides op de weg komen, leidt dit vooral in de bebouwde kom tot drukbezette, openbare laadpalen. Het plaatsen van een eigen oplaadplek bij je huis is de oplossing. Maar wat komt daarbij kijken?

Wie snel klaar wil zijn met het regelen van een laadpaal voor privégebruik, kiest voor een totaaloplossing. Verzekeraar Centraal Beheer, energiemaatschappij Eneco en wielrijdersbond ANWB: vanuit alle hoeken worden laadpalen en abonnementen voor privégebruik aangeboden.

Rijd je in een auto van de zaak, dan ligt het vaak anders. "Soms heeft een werkgever afspraken gemaakt met de leasemaatschappij voor wat betreft het plaatsen van laadpalen en welke laadpas daarbij wordt uitgegeven", weet algemeen directeur Patrick Roozeman van MultiTankcard. "Is dat niet het geval, dan is gemak en keuzevrijheid het uitgangspunt. Ik zou een paal kiezen die het mogelijk maakt iedere pas te kunnen koppelen, dus die van de privépersoon of passen van andere vaste gebruikers. Zorg wel dat je goed zicht hebt op het tarief thuis en elders."

Keuze voor een laadpaal begint in je eigen meterkast

Wie het heft in eigen hand neemt kan te kust en te keur een laadpaal uitkiezen, maar het is verstandig om te beginnen in de eigen meterkast. Je hebt niets aan een hypermoderne laadpaal als de capaciteit in je elektriciteitsaansluiting niet groot genoeg is.

Voor het aanschaffen van een laadpaal ben je rond de 1.500 euro kwijt, maar het plaatsen, aanpassen van de installatie en eventueel het verhogen van de capaciteit van je elektriciteitstoevoer in huis is een fikse kostenpost die geheel afhankelijk is van je eigen situatie. Kosten heb je niet alleen bij het plaatsen van de paal, maar ook jaarlijks vanwege een hoger vastrecht voor de gekozen huisaansluiting. Er komt eigenlijk zó veel bij kijken dat het verstandig is om een adviseur in de arm te nemen als je zelf niet bekend bent in de termen en techniek.

Anticiperen op de technische ontwikkelingen

Spreek je het jargon wel, dan is een configurator zoals je die op de site van laadspecialist Soolutions vindt erg handig. Stap voor stap loodst het programma je naar de juiste laadpaal voor jouw situatie én een advies voor het aanpassen van de elektrische installatie in huis. Ideaal, maar wel hooguit voor de middellange termijn. Ga namelijk niet blindelings uit van de auto die je nu op het pad hebt staan.

De ontwikkelingen gaan razendsnel. Vonden we het krap tien jaar geleden heel wat dat we met een plug-inhybride maar liefst 30 kilometer elektrisch konden rijden, nu wordt een auto pas interessant als hij volledig elektrisch is en op een volle accu minimaal 400 kilometer rijdt. Wat nu overcapaciteit in de thuislaadvoorziening kan lijken, is over vijf jaar misschien hard nodig om optimaal gebruik te maken van je elektrische auto.

“De aanschaf van een elektrische auto kan ook aanleiding zijn om de hele energievoorziening van het huis onder de loep te nemen.”

"De keuze voor een laadpaal is inderdaad heel complex en de ontwikkelingen gaan razendsnel", zegt CEO Joury de Reuver van Soolutions. "Auto's krijgen krachtiger accu's en er wordt hard gewerkt aan bidirectioneel laden, waarbij de elektrische auto ook meteen een thuisbatterij is waar je huishouden deels op kan draaien. Dat vraagt wellicht ook weer andere laadpalen en aanpassingen in je meterkast."

De aanschaf van een elektrische auto kan ook aanleiding zijn om de hele energievoorziening van het huis onder de loep te nemen en zaken als een warmtepomp, zonnecellen of een thuisbatterij aan te schaffen. Een laadpaal kan een integraal onderdeel zijn van zo'n plan.

'Stroomopwekking moet versnipperen'

Naast innovatie brengt de toekomst ook uitdagingen: het Nederlandse elektriciteitsnet zit op de toppen van zijn kunnen, terwijl de vraag enorm toeneemt. Peter Hofland, woordvoerder van netbeheerder Alliander: "Het is druk op het net, waardoor er als het ware files ontstaan. We werken keihard aan het vergroten van de capaciteit, daar gaan echt miljarden in zitten. Om je een idee te geven: in een aan te leggen nieuwbouwwijk houden we rekening met een drie tot vier keer hoger elektriciteitsgebruik dan bij een bestaande wijk."

"Het zou beter zijn als de energieopwekkers meer versnipperd zijn, zoals zonnepanelen op een woning in combinatie met een thuisbatterij", vervolgt Hofland. "Het is door de salderingsregeling, waarbij je evenveel terugkrijgt voor door jou geleverde stroom als wat het kost om het in te kopen, nu economisch niet interessant om zelf op te slaan. Wij zouden deze regeling graag versneld zien verdwijnen, aangevuld met een aanschafsubsidie voor een thuisaccu om bijvoorbeeld een laadpaal voor de auto op aan te sluiten. Want meer stroom op het bestaande net zetten leidt tot problemen."

Meer informatie over de aanschaf van een eigen laadpaal, inclusief een kostenindicatie, vind je op AutoWeek.