Het moge inmiddels bekend zijn: een elektrische auto heeft bij kou een kleiner rijbereik dan bij zomerse temperaturen. Waar komt dat door, wat betekent het in de praktijk en wat kun je er aan doen? We trokken er de afgelopen koude dagen op uit met een elektrische auto om te zien hoe of wat.

Je zult het misschien in de winter al gemerkt hebben aan de batterijduur van je telefoon. Die is bij kou een stuk minder dan normaal.

Hetzelfde geldt voor het accupakket van een elektrische auto. Dat presteert namelijk het best bij temperaturen tussen de 25 en 35 graden. Bij kou lopen de chemische processen in het accupakket trager, wat in minder energie resulteert en daarmee voor een kleiner rijbereik zorgt.

Hetzelfde model, min of meer dezelfde route

Hoeveel minder je kunt rijden is van tal van factoren afhankelijk, waaronder rijstijl, snelheid, gebruik van de verwarming, wind en uiteraard de buitentemperatuur. Kortom, een in beton gegoten antwoord is niet mogelijk. Wel kunnen we bij benadering vaststellen wat het verschil in de winter is.

Daarvoor gingen we afgelopen week in de regen en bij een buitentemperatuur van zo'n 4 graden Celsius op pad met een auto die we ook al eens in de zomer reden, namelijk de Renault ZOE. Van die auto weten we het verbruik toen het buiten ongeveer 30 graden was. Inmiddels zijn we er ook achter wat het verbruik bij winterse temperaturen is.

Net als in de zomer maakten we met de auto stadskilometers, gingen we ermee de snelweg op en reden we op provinciale wegen. Daarbij hielden we ons aan de geldende maximum snelheid, lieten we de ecostand van de auto achterwege en bleef de klimaatregeling ingeschakeld. Met andere woorden: we hebben niets gedaan om zoveel mogelijk kilometers uit de auto te persen. Het enige dat we gedaan hebben, is in de zogeheten B-stand van de automaat rijden. Daarmee wordt meer remenergie teruggewonnen. Dat was tijdens de testperiode in de zomer ook het geval.

Grote verschillen in verbruik

Bij aanvang van de winterse testperiode gaf de boordcomputer van de Renault een rijbereik op van 325 kilometer. Dat was op basis van het rijgedrag en de afgelegde kilometers van de vorige bestuurder. Toen we de Zoe in de zomer ophaalden, gaf de computer een actieradius van 330 kilometer op. Tot zover geen grote afwijking.

Na de eerste kilometers vielen echter direct al verschillen op. Het verbruik schommelde zo rond de 18,5 kWh per 100 kilometer, waar dat bij zomerse temperaturen op 16,5 kWh lag. Van de zomerse testperiode weten we dan een verbruik van 14,7 kWh eveneens mogelijk is.

De bruikbare accucapaciteit van de Renault ZOE is 52 kWh. Dat zou betekenen dat we op basis van het zomerverbruik zo'n 315 kilometer zouden kunnen afleggen tegenover ongeveer 280 kilometer in de winter.

Heel veel beter dan die 18,5 kWh per 100 kilometer werd het verbruik de afgelopen week niet. Na zo'n 30 kilometer snelweg zat het verbruik zelfs op 19,1 kWh.

Toen we de ZOE na de winterse testronde de volgende dag met een volle accu weer activeerden, gaf de auto een rijbereik aan van 277 kilometer. Dat komt overeen met de verbruiksmetingen van de dag ervoor.

Behaald verbruik per 100 kilometer en corresponderend rijbereik 14,7 kWh (zomer): 354 kilometer

16,5 kWh (zomer): 315 kilometer

18,5 kWh (winter): 281 kilometer

19,1 kWh (winter): 272 kilometer

Stoelverwarming in plaats van klimaatregeling scheelt een hoop

Renault geeft voor de Zoe op basis van de gestandaardiseerde Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) een maximaal rijbereik op van 395 kilometer. Net als veel andere merken geeft de fabrikant op de website aan dat dit getal van een reeks aan factoren afhankelijk is, zoals ook hierboven aangegeven is.

Diezelfde fabrikanten stellen dat je door slimmer gebruik van bijvoorbeeld de stuur- en/of stoelverwarming en het uitschakelen van de klimaatregeling zomaar 20 tot 30 kilometer kan terugwinnen. Bij eerdere tests met auto's als de Nissan Leaf, de elektrische Volkswagen e-Golf en de MG ZS EV was dat inderdaad het geval.

De Kia e-Niro die we eerder deze maand aan de tand voelden, maakte het nog bonter. Die trakteerde je bij het uitschakelen van de verwarming en het inschakelen van de stuur- en stoelverwarming zomaar op 35 tot 40 kilometer extra (360 in plaats van 400 kilometer aan rijbereik). Of je op die manier minder geriefelijk op pad bent, zal iedereen voor zichzelf moeten bepalen. Afzien was het in ieder geval niet, zo hebben we ervaren.

Je rijbereik maximaliseren kan ook al voordat je überhaupt vertrokken bent. Veel modellen bieden de mogelijkheid om alvast voor te verwarmen als de auto nog aan de stekker staat. De klimaatregeling hoeft dan geen kostbare energie weg te snoepen voor het verwarmen van de cabine en het ontwasemen van de ruiten.

