Nu de temperaturen richting het vriespunt gaan, zal de accu van een elektrische fiets eerder leeg raken. In het ergste geval is hij zelfs niet meer op te laden. Hoe komt dat en hoe kun je dit ongemak voorkomen?

Geen paniek: het verschil tussen fietsaccuprestaties in zomer en winter is hooguit 10 tot 15 procent. Die verminderde capaciteit is nog steeds iets om rekening mee te houden, maar voor de meeste fietsers valt er goed mee te leven. Hoe het komt? De energie in een accu ontstaat simpelweg doordat elektronen in beweging komen. En dat doen ze nu eenmaal slechter naarmate de temperatuur daalt.

Om je accu in topconditie te houden is het belangrijk dat je ook in de winter regelmatig op de fiets stapt. Opladen na elke (korte) rit is niet nodig, maar het wordt afgeraden om door te rijden tot de accu helemaal leeg is.

Staat de fiets wekenlang stil, dat kan er een zogenoemde diepontlading optreden. Daarmee wordt de accu in principe onbruikbaar, want hij is eenvoudigweg niet meer op te laden. Vervangen is de enige oplossing. En laat de accu nou zo'n beetje het duurste onderdeel zijn van een fiets. Een nieuwe accu kost zo'n 300 tot wel 1.000 euro.

Zes ANWB-tips om de levensduur van de fietsaccu te verlengen Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing van je accu voor het beste bewaaradvies.

Berg de accu van je elektrische fiets nooit leeg op, maar zorg ervoor dat hij minimaal voor de helft opgeladen is. Zo kun je diepontlading al voor een groot deel voorkomen.

Om zo lang mogelijk plezier te kunnen hebben van je accu, moet je hem regelmatig opladen en weer ontladen, bijvoorbeeld door ermee te fietsen. Als je in de wintermaanden je fiets niet gebruikt, laad de accu dan minimaal één keer per maand op. Een accu loopt namelijk ook bij geen gebruik langzaam leeg (dit wordt zelfontlading genoemd).

Het opladen van de fietsaccu kun je het best in een schuur, berging of garage doen. Bij voorkeur nooit binnenshuis of in een aan het huis verbonden stallin;: fietsaccu's kunnen heel soms ontbranden. De ANWB adviseert daarom om altijd een oogje in het zeil te houden tijdens het opladen. En laad de accu bij voorkeur niet 's nachts op of wanneer je weg bent. Zodra de accu opgeladen is, moet de accu liefst meteen worden losgekoppeld. En haal dan meteen de lader van de stroom.

Zoals gezegd: In de winter haal je iets minder kilometers uit een accu dan in de zomer. Dit verschil zal zelden meer zijn dan 10 tot 15 procent. Om je fietsaccu zo lang mogelijk goed te houden, is het beste advies om hem te blijven gebruiken. Ook in de winter.

Stal je je fiets de hele dag buiten, bijvoorbeeld op het werk of bij het station? Haal dan, indien mogelijk, het display van je elektrische fiets. Het beeldschermpje is gevoelig voor vocht (hooguit spatwaterdicht) en kan hierdoor zelfs kapotvriezen.