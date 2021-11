Rond deze tijd van het jaar komen ze weer als paddenstoelen uit de grond: de tips om je auto winterklaar te maken. Is dat iets van vroeger, of moeten we ook de moderne auto nog steeds wapenen tegen Koning Winter? En zo ja, hoe doe je dat het best?

Een kleedje voor de grille, de luchttoevoer van de carburateur op winterstand en een aansteker op zak om je portierslot te ontdooien. Decennia terug waren zorgzame huisvaders de eerste zaterdag van de winter druk met het winterklaar maken van de automobiel.

Maar is het met de winter van 2021/2022 in het vooruitzicht ook nodig om hypermoderne, semizelfrijdende auto's voor te bereiden op vrieskou en vuil? "Zeker", zegt Pieter de Porto, autovraagbaak bij ANWB Experts. "Veel moderne auto's zijn voorzien van rijhulpsystemen, zoals adaptive cruisecontrol en rijbaanassistent. Die werken met camera's en sensoren. Door viezigheid kunnen die hun werk niet goed doen, waardoor de rijhulp wordt uitgeschakeld", aldus De Porto.

"Het kan even schrikken zijn als tijdens het rijden de assistentie ineens wegvalt en er een melding op het dashboard verschijnt. Uiteraard kun je wel gewoon doorrijden. Daarnaast is het bij xenon- en ledkoplampen extra belangrijk dat je ze goed schoonhoudt. Vieze lampen geven strooilicht, dat bij dit soort felle koplampen gauw tot verblinding van tegenliggers kan zorgen."

Trek je handrem niet aan: evergreen die nog steeds actueel is

De aloude tip om bij vorst de handrem niet aan te trekken na het parkeren, geldt nog ten dele. "Steeds meer auto's hebben een elektrische handrem", legt De Porto uit. "Deze werkt met een elektromotor op de achterste remschijven en die kan niet vastvriezen."

“In de winter moet de Wegenwacht vaak uitrukken voor accupech bij lang geparkeerde auto's.” Pieter de Porto, ANWB Experts

"Maar heb je nog een kabelbediende handrem, dan is het zeker wijs om deze niet te gebruiken", adviseert de ANWB-expert. "Er zit vocht in de kabels en dit bevriest, waardoor de binnenkabel vast komt te zitten. Om toch te voorkomen dat de auto wegrolt, kun je een keg of een baksteen tegen het wiel leggen." Handgeschakelde auto's kun je uiteraard ook in de versnelling laten staan, de meeste automatische versnellingsbakken zijn te blokkeren door 'm in de P-stand te zetten.

De accu heeft een zware winter als je weinig de weg op gaat

Nu thuiswerken aanbevolen wordt, staan veel auto's meer stil. Vraagt dat om preventieve maatregelen in de winter? "In de wintermaanden moet de Wegenwacht vaak uitrukken voor accupech bij lang geparkeerde auto's ", weet De Porto. "Zonde, want die storing is makkelijk te voorkomen."

"Bij twijfel kun je je accu preventief laten testen door de Wegenwacht of de garage. Is het volop winter, dan is het om de accuconditie op peil te houden verstandig om wekelijks een rit van zo'n vijftien à twintig minuten te maken, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Doe dan wel zo min mogelijk verbruikers zoals de achterruitverwarming of airco aan."

Wintercheck bij de dealer: gratis of voor weinig

Bij veel garagebedrijven kun je voor een paar tientjes of soms zelf gratis een wintercheck laten uitvoeren. Een monteur loopt de auto op vitale punten na, zoals verlichting, ruitenwisservloeistof, bandenprofiel en accuconditie. Maar is dat ook nodig nu veel auto's zelfs al autonoom online over hun conditie communiceren met de garage?

Jeroen Maas, pr-manager voor de merken Opel en DS: "Het klopt dat de modellen, voorzien van Connected Services, automatisch een waarschuwing ontvangen als het tijd is voor onderhoud of een onderdeel aandacht nodig heeft. De wintercheck is echter een uitstekend moment om de auto preventief te laten controleren en om met de dealer in gesprek te gaan over bijvoorbeeld het wisselen naar winterbanden. We controleren de auto op 29 punten. Gratis, want we willen dat onze klanten veilig op pad gaan."

Vastgevroren laadkabels bij elektrische auto's: het komt voor

Voor een elektrische auto zijn er wat extra tips. Uiteraard moet je er bij het plannen van je reis rekening mee houden dat je bij koud weer minder ver komt op een acculading en vaker of langer moet laden. Een accu presteert nu eenmaal minder goed bij kou.

“Zorg ervoor dat het laadpunt van de elektrische auto droog en vrij van smeltende sneeuw is. Je zou niet de eerste zijn met een vastgevroren laadkabel.”

Om zo veel mogelijk kilometers uit je accu te halen, kun je met een timer of via de app de interieurverwarming al aanzetten terwijl de auto nog aan de paal staat. Je hoeft dan ook niet te krabben. Er zijn ook heel praktische zaken om op te letten. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het laadpunt van de elektrische auto droog en vrij van smeltende sneeuw is. Je zou niet de eerste zijn met een vastgevroren laadkabel.

Ook werkt bij sommige Tesla's de vergrendeling van de laadkabel niet bij vriesweer. Dat moet voorkomen dat je de kabel er vanwege een vastgevroren vergrendelmechanisme niet uit kunt trekken, maar maakt de kabel wel extra kwetsbaar voor diefstal of vandalisme.

