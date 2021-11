KIA onthulde vorige week de nieuwe Niro, die in de tweede helft van volgend jaar naar Nederland komt. Daarmee krijgt het huidige model, vorig jaar én dit jaar de bestverkochte auto van Nederland, na ruim zes jaar een opvolger. We kijken vooruit naar de nieuwkomer en blikken terug op de uitgaande Niro, die in de herfst van zijn carrière nog steeds ongekend populair is in ons land.

Voor eigenaren van de huidige KIA Niro zal het vorige week gepresenteerde nieuwe model wellicht een schok zijn. De basisvorm herken je er nog wel in, maar verder ging het behoudende uiterlijk van de bestaande Niro radicaal op de schop. Laag geplaatste koplampen, scherpe lijnen en een uitgesproken achterste springen direct in het oog. Als klap op de vuurpijl kun je de zogeheten C-stijl, oftewel het gedeelte tussen het achterportier en de achterkant, in een contrasterende kleur laten uitvoeren.

Ook het binnenste van de Niro wordt compleet anders. Achter het bijzondere tweespaaksstuurwiel zit dadelijk een groot scherm en het dashboard geeft veel meer dan voorheen een heus cockpitgevoel.

Wat niet verandert is de keuze aan aandrijving. Net als de huidige KIA Niro wordt ook het nieuwe model leverbaar als hybride, met plug-inhybrideaandrijving en als volledig elektrische versie. De specificaties houdt het Zuid-Koreaanse merk nog even onder de pet.

Wel meldt de fabrikant dat de stekkerhybride een zogeheten Greenzone Drive Mode kent. Daarmee schakelt de auto bij het inrijden van milieuzones automatisch naar de volledige elektrische stand. Prijzen van de verschillende uitvoeringen zijn nog onbekend.

De nieuwe KIA Niro krijgt de schone taak om het succes van het huidige model te overtreffen. Dat zal nog een hele kluif worden, want de bestaande Niro scoort nog altijd boven verwachting.

De nieuwe KIA Niro krijgt twee grote schermen mee, die optisch met elkaar versmolten zijn.

Weinig modellen zijn op het laatst nog zo in trek

Een modelcyclus van de gemiddelde auto is tamelijk overzichtelijk. Ongeveer drie à vier jaar nadat een auto op de markt komt, volgt een opwaardeerronde met enkele uiterlijke wijzigingen. Daarna houdt het model het vaak nog zo'n drie jaar vol. In de tussentijd volgen hooguit aanpassingen aan het multimediasysteem. Dat betekent tevens dat de eerste volledige verkoopjaren meestal de beste zijn. Na de facelift volgt vaak nog een opleving, maar daarna zakt de verkoop snel in.

Zo niet bij de KIA Niro. Die auto is met elk verkoopjaar juist steeds succesvoller geworden, met als hoogtepunt de eerste plaats in de verkooplijst van 2020. Dit jaar zal de verkoop waarschijnlijk iets lager uitvallen, maar de Niro ligt opnieuw op koers om ook 2021 af te sluiten als bestverkochte model van Nederland.

Gemeten tot en met 24 november zijn er dit jaar al 9.575 exemplaren van de Niro op kenteken gegaan. De volledig elektrische versie is met 4.888 stuks het meest in trek, gevolgd door de hybride-uitvoering met 4.112 stuks. KIA Nederland zegt in een toelichting op de cijfers dat ze een grote toename zien in het aantal particulieren dat voor de volledig elektrische versie gaat. Harde aantallen noemt de importeur echter niet.

KIA zal dit jaar naar verwachting opnieuw meer dan tienduizend exemplaren van de Niro verkopen in Nederland.

Erg goed totaalpakket

Om erachter te komen wat de bestuurders nou zo aanspreekt aan de KIA Niro, zijn we zelf een aantal dagen met een exemplaar op pad geweest. Dat betrof de elektrische uitvoering met het grootste accupakket, te weten 64 kWh (het instapmodel heeft een exemplaar van 39 kWh).

Prijzen voor de Niro met die batterij beginnen bij 38.995 euro (35.995 euro voor de versie met het accupakket van 39 kWh). Daarmee hebben we gelijk een van de mogelijke redenen voor het succes van deze auto te pakken: de concurrentie is met uitzondering van zustermerk Hyundai en het Chinese MG steevast duurder. Zeker als je dat afzet tegen het geboden rijbereik, een ander pluspunt.

KIA belooft voor het exemplaar met het grootste accupakket een actieradius van 455 kilometer. Bij een temperatuur van rond de 5 graden gaf de boordcomputer de afgelopen dagen bij een volle accu steevast 400 kilometer aan. Op basis van ons gemiddelde verbruik zouden we het tot ruim 360 kilometer hebben geschopt. Door slim(mer) gebruik te maken van de stoel- en stuurverwarming van ons testexemplaar, had dat nog hoger kunnen uitvallen.

Dat is weliswaar niet op alle versies standaard, maar ook in de basis zit de Niro goed in zijn spullen. Als je doorspaart voor de zogeheten DynamicLine-uitvoering (39 kWh 37.995 euro/64 kWh 40.995 euro) heb je vrijwel alles dat je je kan wensen.

Overigens is de hybrideversie van de Niro minstens zo concurrerend geprijsd.

Eenvoudige bediening, veel goede cijfers op het rapport

Verder valt op dat je eigenlijk van meet af aan met de Niro kan lezen en schrijven. De auto laat ook met alle snufjes aan boord zich eenvoudig bedienen, stuurt prettig en ligt prima op de weg. Wat dat betreft is de Niro een uitstekend model voor die groep bestuurders die wel elektrisch wil rijden, maar daarbij niet met een nodeloos futuristisch binnenste geconfronteerd wil worden, waarbij alle bedieningsfuncties in een aanraakscherm gestopt zijn.

Onder de streep zijn er concurrenten met meer verfijning in het onderstel, een hoogwaardiger interieur of steviger meubilair. Daarnaast is de Niro niet extreem stil, ook de elektrische uitvoering niet. Het is ook geen auto waar je nog even naar achterom kijkt als je hem geparkeerd hebt of waar je nog lang van zult nagenieten. Maar de Niro zakt nergens door het ijs en staat ook anno 2021 tegen veel jongere concurrenten zijn mannetje.

