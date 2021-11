Er was een tijd dat MINI alleen kleine, goedkope auto's maakte. Tegenwoordig boekt het merk juist succes met pittig geprijsde en steeds grotere modellen met een uitdagend karakter en hippe vormgeving. In de toekomst van MINI voert elektrisch rijden de boventoon en keert de multipurpose vehicle (MPV) terug.

Het is alweer even geleden dat MINI met een geheel nieuw model op de proppen kwam. De zeven jaar oude driedeurs en vijfdeurs MINI (hatchback) en MINI Cabrio kregen dit jaar nog maar eens een facelift. De SUV met de naam Countryman werd vorig jaar opgefrist en toen verscheen ook de eerste ­volledig elektrische MINI (hatchback) op de markt.

Achter de schermen wordt echter hard ­gewerkt aan een nieuwe generatie modellen. Niet in de laatste plaats omdat MINI per 2030 een volledig elektrisch merk wil zijn.

Om te beginnen, is er een geheel nieuwe driedeurs hatchback in ontwikkeling. Die krijgt een elektrische aandrijflijn, maar zal ook nog steeds met verbrandingsmotoren leverbaar zijn. Er komt ook weer een nieuwe Cabrio, ongetwijfeld op dezelfde basis.

Het voortbestaan van de vijfdeurs MINI en de stationwagon Clubman is echter onzeker, weet AutoWeek.

Countryman krijgt een goedkoper broertje

Wat betreft het uiterlijk van de modellen zijn er geen al te ­grote verrassingen te verwachten, maar MINI zegt vanaf 2023 met nieuwe modellen te komen en waarschijnlijk bijt het merk dan het spits af met een nieuwe driedeurs.

Er is echter ook al een nieuwe Countryman ­gespot die mogelijk dat jaar al zijn debuut zal maken. Die neemt ondanks een bekend lijnenspel wat meer afstand van zijn voorganger. De nieuwe Countryman deelt namelijk zijn basis met de volgende BMW X1 en zal daardoor wellicht iets groter zijn.

Voor wie de Countryman straks misschien een maatje te groot is, is er goed nieuws. MINI werkt namelijk aan twéé nieuwe SUV's: één in het compacte segment en een andere in het compactpremiumsegment. De Countryman vervult waarschijnlijk die laatste rol en dit betekent dat er een bescheidener en dus ook goedkoper broertje komt.

Huiskamergevoel in de MINI Urbanaut. Huiskamergevoel in de MINI Urbanaut. Foto: Mini

Urbanaut is MINI's toekomstvisie geïnspireerd op de klassieke MPV

Verder speelt MINI met de gedachte om MPV-achtig voertuig op de markt te brengen. Zo'n multipurpose vehicle, in het verleden ook wel multifunctionele ruimteauto genoemd, was vooral rond de eeuwwisseling populair. Het ging toen om modellen als de Renault Scénic en Espace, Chrysler Voyager, Mitsubishi Space Wagon, Opel Zafira en Meriva, Mercedes B-Klasse, Ford S-Max en Citroën C4 Picasso.

Met de Vision Urbanaut liet het merk al zien hoe een dergelijk model er bij MINI in grote lijnen uit kan zien. Letterlijk in gróte lijnen, want op dat behoorlijk forse studiemodel - met een lengte van maar liefst 4,46 meter - lijkt de naam MINI niet echt op zijn plaats.

De kans is groot dat het niet bij een ­vingeroefening blijft, want MINI zegt serieus te werken aan een auto voor "wie meer interieurruimte wil". En de Urbanaut laat vooral ook zien wat voor creatiefs er allemaal met de ruimte in een auto kan worden gedaan.

Verlichting, geluiden en de geur zijn aan te passen

Het conceptmodel kent drie modi, die MINI 'momenten' noemt en namen als Chill, Wanderlust en Vibe hebben. In elke stand worden het interieur en exterieur aangepast. De verlichting, de geluiden en zelfs de geur ín de Vision Urbanaut zijn variabelen die de auto kan aanpassen.

In de stand Chill moet je je volgens MINI kunnen terugtrekken. Achterin heb je een IKEA-achtig zithoekje dat de Cosy Corner heet, compleet met dimbare Loop: het cirkelvormige instrument waarop normaal gesproken diverse opties van de auto zijn in te stellen, maar dat nu als tafellamp fungeert.

Wanderlust is de modus waarin de MINI daadwerkelijk rijdt, al dan niet in autonome modus. Het stuurwiel en de pedalen verdwijnen dan en op het Loop-scherm wordt onder meer de te rijden route weergegeven.

Vibe is de modus waarin de Vision Urbanaut onder meer de portieren en zelfs de voorruit openklapt. Het Loop-scherm tovert zich in deze modus om tot een bedieningspaneel voor media. Een vierde modus is geheel naar eigen wens in te stellen.

Je hebt geen hippe urban conceptcar zonder duurzame materialen en dus heeft MINI bewust geen chroom of leer in de auto gestopt. De fabrikant spreekt wel van van gerecyclede wol en polyester en kurk. Ook zijn diverse onderdelen uit één materiaal vervaardigd. Dat moet het recyclen van deze onderdelen gemakkelijker maken. Het is iets waar moederbedrijf BMW bij alle toekomstige modellen aan werkt om uiteindelijk tot een volledig circulaire auto te komen.

Illustraties van de toekomstige MINI-modellen vind je op deze pagina van AutoWeek.