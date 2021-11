Steeds vaker zijn nieuwe auto's voorzien van een elektrische handrem. De traditionele handrem met hendel tussen de voorstoelen sterft uit. Hoe werkt zo'n elektrische parkeerrem eigenlijk en waar moet je op letten bij de bediening ervan? We vragen het twee experts.

De handrem zoals ie decennialang in auto's gemonteerd werd, was een relatief eenvoudig stuk techniek. Met de hendel werd een kabel strak getrokken, waarmee remschoenen tegen de trommels aangeduwd werden of remblokken tegen de schijven.

"Bij het activeren van de elektrische handrem gebeurt in de basis overigens nog steeds hetzelfde", legt Cornelis Kit van AutoWeek uit. "Alleen stuur je nu door middel van een knop een elektromotor aan, die via spindels en tandwielen de kabels straktrekt."

Deze kabels zijn vele malen korter dan een traditionele handremkabel. Weer andere systemen hebben het motortje direct op de remmen zitten, om zo de remklauw de remschijf vast te laten grijpen.

Wil je weten hoe de elektrische handrem precies werkt? In deze video legt Cornelis Kit het uit.

Elektrische handrem inmiddels betrouwbaar systeem

Dat klinkt als een gecompliceerd systeem, maar eigenlijk werkt het een stuk eenvoudiger dan de traditionele handrem, zegt Vishal Durgaram, voorzitter van Stichting Vakgarage.

"Hoewel de eerste generatie van de elektrische handremsystemen redelijk van twintig jaar geleden nog redelijk wat storingen kenden, komen we dat nu zelden tot nooit meer tegen. Aan de traditionele handremmen met parkeerhendel zaten meer delen die stuk konden."

Kit herkent die lezing. "De standaard regel is eigenlijk altijd: des te groter het aantal onderdelen je hebt, des te minder de betrouwbaarheid. Bij een traditioneel kabelsysteem heb je nu eenmaal meer onderdelen".

Wel of geen handrem bij het parkeren?

Doordat de werking van het systeem in principe niet veranderd is, blijft de discussie over het wel of niet steeds aantrekken van de handrem bij het parkeren eveneens bestaan. Veel automobilisten parkeren de auto in een versnelling of gebruiken alleen de parkeerstand van de automatische versnellingsbak.

"Alles waarbij beweging, vergrendeling en ontgrendeling komt kijken, slijt. Bij een elektrische handrem speelt dat minder", aldus Durgaram, die zelf zijn auto 'gewoon' in P (van 'Park', red.) zet.

Als je goed oplet kun je daarna nog een klein beetje beweging in de auto voelen. Dat kan geen kwaad, zeggen Kit en Durgaram. "Bij de P-stand van de automaat krijg je een mechanische blokkering", zegt Kit. "De bak is daarmee in feite vergrendeld", vult Durgaram aan. "Staat de auto in P? Dan gaat deze nergens meer heen".

Foto: BMW

Handrem bij koud weer? Liever niet

Bij koud weer - en het wordt later deze week een stuk frisser - luidt het advies bij een traditionele handrem om deze niet aan te trekken. De handremkabel kan dan immers vastvriezen. Ondanks dat er bij de elektrische handrem geen kabel meer naar een hendel gaat, raadt Durgaram ook bij dit type handrem aan om deze bij vorst niet te activeren.

Daarvoor moet je wel een elektrische handrem hebben die zelf in te schakelen valt. Bij een aantal moderne auto's heb je die keuze namelijk niet. Bij een auto als de Polestar betekent het uitschakelen van de auto namelijk tevens dat de elektrische handrem wordt geactiveerd.