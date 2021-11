Ferrari verlegt de grenzen met de nieuwe Daytona SP3. Deze gaat in Nederland tegen de 3 miljoen euro kosten, is het derde model in de uiterst exclusieve serie Icona-modellen en alleen de trouwste klanten van het merk krijgen de kans om de auto te kopen.

De Icona-serie werd in 2018 gelanceerd met de Monza SP1 en SP2, die geïnspireerd werden op Ferrari's Barchetta-modellen uit de jaren vijftig. Dat aspect is wat de Icona-modellen karakteriseert, want het zijn volgens hoofdontwerper Flavio Manzoni niet de topmodellen waarbij vermogen en prestaties vooropstaan, zoals bij de LaFerrari.

Opvallend genoeg vormde dat topmodel wel de basis voor de nieuwe Daytona SP3. Zowel het chassis van koolstofvezel als de aandrijflijn werd overgenomen, maar niet zonder eerst de nodige technische verbeteringen en een belangrijke wijziging door te voeren.

Op de vraag of klanten aan speciale voorwaarden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een Daytona SP3, laat marketing- en commercieel directeur Enrico Galliera weten dat alle eigenaren van een Monza SP1 en SP2 zijn benaderd, evenals de mensen die destijds bij de introductie van die twee modellen achter het net visten.

Daarmee zijn direct ook alle 599 geplande exemplaren vergeven, wat voor Ferrari met de prijs van 2 miljoen euro exclusief belastingen voor belangrijke mate bijdraagt aan de omzet en waarmee ook het belang van de Icona's voor deze autofabrikant wordt onderstreept.

De hybride-aandrijving is achterwege gelaten in deze nieuwe Ferrari en dat scheelt gewicht.

Motor levert nu 840 pk

De 6,5-liter-V12-benzinemotor levert nu 840 pk, het koppel bedraagt 697 Nm en de motor mag maar liefst 9.500 toeren per minuut draaien. Dit zijn in alle opzichten records voor Ferrari en volgens technisch directeur Michael Leitners zijn deze ongekende cijfers mogelijk door onder andere scherpere nokkenassen, lichtere drijfstangen en zuigers en minder interne frictie door een speciale coating.

De versnellingsbak is volgens Leitners in principe gelijk aan de zeventraps-F1-bak uit de LaFerrari, maar zonder het elektrische gedeelte om energie terug te winnen. De Daytona is namelijk ontdaan van het hybridedeel, waardoor de auto een relatief klein gewicht heeft van slechts 1.480 kilo. Daarmee is een sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,85 seconden mogelijk, van 0 naar 200 kilometer per uur in 7,4 seconden en de topsnelheid bedraag meer dan 340 kilometer per uur.

Het ontwerp van de Daytona SP3 is zo mogelijk nog opzienbarender en op geen enkele manier is de LaFerrari erin te herkennen. Manzoni geeft aan dat de vorm een belangrijkere rol speelt binnen de Icona's, waardoor hij en zijn team ook meer vrijheid hebben. Hij benadrukt dat niet één specifiek model, maar juist een serie iconische modellen de inspiratie vormde.

“Er is voor de komende decennia voldoende inspiratie te vinden voor nog veel meer uiterst exclusieve en kostbare Ferrari’s.”

In het gehele ontwerp zijn details van racewagens te herkennen

Zoals gezegd waren dat bij de SP1 en SP2 de Barchetta's, bij de SP3 zijn dat de sport prototypen uit de jaren zestig, zoals de 330 P3 en P4, de 312 P, 512 S en M en de 350 CanAm. De legendarische race waarbij Ferrari de eerste drie plaatsen tijdens de 24 uur van Daytona behaalde was daarbij een belangrijke gelegenheid waar de naam van de auto aan refereert.

In het gehele ontwerp zijn details te herkennen van bovengenoemde racewagens, zoals de open cockpit die met een klein koolstofvezel paneel kan worden afgesloten, de sleuven in de achterkant, het aluminium paneel in de motorkap, de bolle voorschermen en de relatief kleine cockpit met een voorruit die er fraai omheen gevouwen lijkt.

Kleine beweegbare panelen boven de koplampen dekken de schijnwerpers af wanneer die niet gebruikt worden, koelsleuven in de voordeuren leiden de lucht langs radiateurs in de motorruimte en openingen onder in de deuren voeren lucht af uit de voorste wielkuipen om zowel oververhitte remmen als opwaartse druk te voorkomen.

Foto: Ferrari

Je zit op niet verstelbare stoelen

Het interieur is relatief krap, maar volledig gericht op de bestuurder die samen met zijn passagier op niet verstelbare stoelen zit, zoals in de sportprototypen uit de jaren zestig. Om de juiste zitpositie te vinden zijn het stuur en de pedalen handmatig verstelbaar.

Leitners, Manzoni en Galliera reageren enigszins verbaasd op de vraag of we in de toekomst ook een Icona kunnen verwachten op basis van een van de luxe modellen van Ferrari, zoals de 400 Superamerica of de 365 California. Manzoni: "The sky is the limit."

Daarmee onderstreept hij dat Ferrari een dusdanig rijk verleden heeft dat er voor de komende decennia voldoende inspiratie te vinden is voor nog veel meer uiterst exclusieve en kostbare modellen.

Kleine beweegbare panelen boven de koplampen dekken de schijnwerpers af wanneer die niet gebruikt worden. Kleine beweegbare panelen boven de koplampen dekken de schijnwerpers af wanneer die niet gebruikt worden.