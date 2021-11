Geen auto die zoveel goeds heeft gedaan voor het elektrisch rijden als de Tesla Model S. De pionier was bij zijn debuut sexy, snel en een technologisch hoogstandje, en je kon er nog een behoorlijke afstand mee overbruggen ook. AutoWeek ging op zoek naar een gebruikte Model S en concludeert dat een eventuele angst voor degradatie van de batterij ongegrond is.

Al vanaf het begin was duidelijk dat Tesla het niet moet hebben van zijn uitmuntende bouwkwaliteit, stelt de redactie van AutoWeek. Daarom is het de vraag hoe een Tesla zich houdt als er flink wat kilometers op de teller staan. Uiteraard is het ook interessant om te zien wat er na verloop van jaren van de actieradius overblijft. De aanbieders van de geteste, tweedehands Tesla's wordt dan ook gevraagd de auto volledig opgeladen mee te geven voor de test.

De Model S met de hoogste kilometerstand die AutoWeek tijdens de zoektocht vindt is een exemplaar uit maart 2016 met 276.039 kilometer op de teller, dat 29.500 euro moet kosten. Het is een relatief bescheiden 70D. Bij Tesla staat het cijfer in de typeaanduiding voor de capaciteit van de accu: 70 kWh in dit geval. De D staat voor 'dual' en dat betekent dat hij zowel op de vooras als op de achteras een elektromotor heeft en dat hij dus vierwielaangedreven is.

Een doortimmerde manier om accudegradatie te meten, is er niet. Hooguit kun je je auto naar Tesla brengen, dat dan een test uitvoert waarbij de accu als goed of als slecht uit de bus komt. Er worden geen nadere details verstrekt.

Als AutoWeek de auto meeneemt, is volgens de verkoper de accu niet helemaal volgeladen. Dat zou namelijk slecht zijn voor de techniek, dus hij zit voor '80 of 90 procent' vol. In elk geval belooft de auto een actieradius van 291 kilometer. In de database van AutoWeek is terug te vinden dat toen de 70D nieuw was, er een elektrisch rijbereik van 386 kilometer werd opgegeven.

Een panoramadak heeft twee nadelen

De testauto is voorzien van een panoramadak. Dat ziet er leuk uit, maar heeft twee nadelen: het staat erom bekend dat het kapot kan gaan en een heel dure reparatie kan opleveren. Maar in deze auto werkt het prima en enige lekkage is op deze droge dag niet te bespeuren. Het tweede nadeel is dat zo'n dak kan gaan kraken. En dat wordt tijdens de testritten wél ondervonden.

Deze Tesla op leeftijd is sowieso bepaald niet vrij van rammels en kraakjes. Behalve uit het dak komen ze ook uit het dashboard. Dat is blijkbaar echt iets waar je als berijder van een tweedehands Tesla uit de beginjaren mee moet leren leven.

Verder zitten er nog wat defecten aan deze auto. De deurgreep van het bestuurdersportier werkt niet meer, maar daar bestaat inmiddels een simpele fiks voor. Ook de elektrisch bedienbare kofferklep is kaduuk. Ondanks alle hoogstaande technologie laat ook een Tesla dus gewoon de gebreken zien die horen bij een auto van deze leeftijd en kilometerstand. Het testteam zet de Model S terug na een rit van 37 kilometer, maar er is wel 54 kilometer actieradius verdwenen.

Het interieur is nog kraak- en rammelvrij

Tesla nummer twee van deze rondgang is een S85. Hij komt uit juni 2016 en staat te koop voor 43.995 euro. Vergeleken met het vorige exemplaar is deze Model S met een kilometerstand van net iets meer dan 70.000 nog vrij maagdelijk. Voordat hij de weg op gaat heeft hij de hele nacht aan de stekker gehangen. Ook hier laat de batterij op het dashboard zien dat hij niet helemaal vol zit.

In elk geval neemt AutoWeek hem mee met 344 kilometer actieradius, terwijl de fabrieksspecificaties van destijds 502 kilometer beloven. Uiteindelijk wordt er tijdens deze test 43 kilometer mee gereden en blijkt er slechts 39,5 kilometer aan actieradius verloren te zijn gegaan.

Dat deze Model S een heel wat rustiger leven heeft gehad dan de vorige is meteen wel duidelijk. Het interieur is nog kraak- en rammelvrij en bovendien oogt het allemaal aanmerkelijk minder versleten. Gebruikssporen zijn er echter zeker al te zien. Je merkt echt dat dit een niveautje lager is dan bijvoorbeeld de Duitse merken.

De matige kwaliteit valt ook op als je een rondje om de auto loopt. De naden in de carrosserie zijn zo breed en verschillend dat je zou denken dat het een slecht gerepareerde schade is, maar niets is minder waar: ze hebben het allemaal. Je zou bijna zeggen dat het bij een Tesla tijd wordt om argwanend te worden als de naden wél recht zitten.

Verder valt er op de chique zwarte Model S maar erg weinig af te dingen. Deze auto rijdt en stuurt alsof er nog nauwelijks mee gereden is. Bovendien functioneert alles nog. De nieuwprijs was 96.000 euro. Na zes jaar is daarvan nog ongeveer de helft over. Daarmee is de Tesla een dure auto vergeleken met andere occasions, maar dat geldt voor alle auto's van dit merk.

Bovendien: je moet weliswaar misschien een flinke investering doen, maar daarna kun je goedkoop, want elektrisch 'tanken' en heb je per definitie minimale onderhoudskosten aan een elektrisch voertuig. Die extra euro's bij de aanschaf verdien je dus wel terug.

