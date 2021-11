Er wordt al jaren mee geëxperimenteerd en aan gewerkt; het draadloos opladen van je elektrische auto. Bij Volkswagen in de Verenigde Staten denken ze dicht bij een oplossing te zijn.

Iedereen die een elektrische auto heeft of er wel eens een gereden heeft, weet dat de laadkabel voor gedoe kan zorgen. Zeker als je ergens aan een publieke laadpaal in de regen staat en je je viezige kabel van de stoep moet rapen. Nee, dan een draadloos laadpunt waar je slechts overheen hoeft te rijden om te kunnen beginnen met laden. Dan heb je zelden nog last.

Dat is precies wat ze bij BMW gedacht moeten hebben. Het Duitse merk werkt al een aantal jaar aan de techniek en heeft eigenaren van de 530e plug-inhybride er bij wijze van proef ook al kennis mee laten maken. De techniek bestaat uit een zogeheten GroundPad voor op de vloer en een CarPad voor onder de auto. BMW haalt met dit systeem een laadsnelheid van 3,2 kW met een zogeheten efficiency rate van 85 procent.

De GroundPad van BMW is een mooi stukje techniek, maar niet heel snel. De GroundPad van BMW is een mooi stukje techniek, maar niet heel snel. Foto: BMW

Weinig geschikt voor huidige generatie elektrische auto's

Daarmee hebben we ook gelijk het zwakke punt van het draadloos laden te pakken: het gaat vooralsnog niet heel snel. Dat hoeft uiteraard ook niet, zeker omdat je in de avond en nacht een flink aantal uur tot je beschikking hebt om te laden, maar je zult maar een keer aankomen met bijvoorbeeld een vrijwel lege BMW i4 of iX. Dan zou je met de opgegeven laadsnelheid van BMW's eigen systeem ruim 26 uur nodig hebben.

BMW heeft afspraken gemaakt met Mercedes-Benz moederbedrijf Daimler over het standaardiseren van de draadloze laadtechniek. De proefopstelling van Mercedes haalt een laadsnelheid van 3,6 kW bij een efficiency rate van 90 procent. Niet heel veel sneller dus.

432 Rijimpressie: BMW iX xDrive 50

Draadloos snelladen is gelukt

Hoe anders is dat bij de Innovation Hub Knoxville van de Amerikaanse tak van Volkswagen. Daar wordt in samenwerking met het Oak Ridge National Laboratory (ORNL) en de University of Tennessee ook gewerkt aan draadloos laden. Het onderzoek van de partijen richt zich specifiek op het terugdringen van verstoringen van het laadproces.

Tijdens proeven is een laadefficiëntie van 98 procent behaald. De laadsnelheid zelf heeft het team inmiddels weten op te schroeven van 6,6 kW tot 120 kW. Met andere woorden, draadloos snelladen is ze gelukt.

Het uiteindelijke doel is om een laadsnelheid van 300 kW te halen. Daarmee zou de auto die ze voor de proefopstelling gebruiken, een Porsche Taycan, in tien minuten weer voor 80 procent vol kunnen zitten.

Het is Amerikaanse onderzoekers gelukt om draadloos te snelladen. Het is Amerikaanse onderzoekers gelukt om draadloos te snelladen. Foto: ORNL

Porsche Taycan kampioen snelladen

Nu is de Porsche sowieso een snelle jongen aan het laadpunt. De versies met het accupakket van 79,2 kWh hebben aan de juiste lader een laadsnelheid van 225 kW, de uitvoeringen met het grotere accupakket 'doen' 270 kW. Beide getallen zijn overigens de piekwaarden, die alleen aan het begin van de laadsessie gehaald worden.

Wat de zogeheten laadcurve van de draadloze lader is, hebben de onderzoekers niet bekendgemaakt. Plannen om het systeem in productie te nemen, zijn er vooralsnog niet. Volgens de onderzoekers van het ORNL zijn de tests in deze fase vooral bedoeld om tot nieuwe inzichten te komen. Kortom, op het beschikbaar komen van draadloos (snel)laden zullen we nog even moeten wachten.