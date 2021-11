Over het nut van winterbanden wordt vaak flink gediscussieerd. Sommige mensen vinden dat je die in Nederland echt niet nodig hebt, hoewel de vorige winter heeft aangetoond dat sneeuw ook in ons land de boel aardig kan ontwrichten. Kortom, tijd voor een test van winterbanden in de populaire maat 205/55 R16. Met welke band kom je in een strenge winter het best beslagen ten ijs?

Of je winterbanden koopt, is in Nederland vooral een persoonlijke keuze. Het is overigens wel zo dat je auto wel van winterbanden moet zijn voorzien als je op wintersport gaat en door Duitsland reist. Tenminste, de wetgeving vereist daar dat je auto is voorzien van "geschikte banden onder winterse omstandigheden", waar onder meer ijzel en sneeuw onder wordt verstaan.

Sinds 2018 worden onder "geschikte banden" alleen winterbanden verstaan die zijn voorzien van het zogeheten Alpine-symbool, een driepuntig bergpictogram met een sneeuwvlok. Daarvoor was het M+S-teken toereikend. Voor banden die voor 2018 zijn aangeschaft, geldt echter tot 2024 een uitzondering. In ons land geldt dat uiteraard allemaal niet, maar het is toch goed om te weten.

Wat bij ons echter wel geldt, is de minimale profieldiepte van 1,6 millimeter. Voor winterbanden zou je eigenlijk een strengere minimale profieldiepte moeten instellen. In Oostenrijk is dat zelfs 4 millimeter. Dat heeft een reden, want zodra de profieldiepte onder de 3 millimeter komt, nemen de prestaties op sneeuw rap af. De twintig banden die zich voor deze test hebben gekwalificeerd, verkeren echter in nieuwstaat en zijn zodoende op sneeuw en ijs helemaal in hun element.

Foto: Bridgestone

De testkandidaten

Allereerst hebben we met de vijftig banden een veiligheidstest uitgevoerd. In een eerste stap moeten alle banden zich kwalificeren bij een remtest op nat wegdek. Exemplaren die ondermaats presteren, staan meteen buitenspel. Alleen de banden die het best presteren, nemen zodoende deel aan de tests op sneeuw. Voor de finale kwalificeren zich de twintig winterbanden met in totaal de kortste remwegen.

Prestaties in de sneeuw

Het is indrukwekkend wat moderne winterbanden allemaal kunnen. Ze kunnen enorme krachten in dwars- en langsrichting overbrengen via slechts vier contactvlakken ter grootte van een ansichtkaart. De zomerband, die ter vergelijking deelnam aan alle testonderdelen, haalt op de gladde ondergrond niet eens de ingang van het handlingparcours.

De Bridgestone Blizzak LM005 komt als winnaar uit de bus bij de tests op sneeuw. In de koningsdiscipline, het rijgedrag op vaste sneeuw, neemt de Hankook Winter i*cept RS2 de leiding dankzij zijn perfecte balans.

Prestaties op nat wegdek

Bij temperaturen boven de 5 graden heeft de zomerband een voordeel dankzij zijn hardere rubbersamenstelling en gesloten loopvlakstructuur. Het rubber van Continental, Vredestein, Dunlop en Firestone scoort goed op dit testonderdeel, maar je geeft beslissende veiligheidsreserves weg met een van de slecht presterende banden.

Prestaties op droog wegdek

Er is geen twijfel over mogelijk: bij het remmen op droog wegdek hebben winterbanden minder veiligheidsreserves dan zomerbanden. Bij dit onderdeel gaan de Wintrac van Vredestein en de i-Fit Plus van Laufenn aan kop, terwijl de producten van Nokian en Continental ook indruk maken met een goede rijdynamiek.

Kosten

Als kilometervreter ben je met de WinterContact TS 870 van Continental goed geholpen. Zelfs de Alpin 6 van Michelin is er niet tegen opgewassen. Ondanks zijn hoge prijs wint de Continental ook dit testonderdeel (evenveel punten als de Fulda). De lage rolweerstandswaarden van de Barum Polaris 5 en de Nokian Snowproof helpen brandstof te besparen.

Conclusie

Goede winterbanden zijn simpelweg onverslaanbaar op sneeuw en ijs, dat blijkt bij deze test opnieuw. In de regen en op droge wegen is het echter een heel ander verhaal. De vier topkandidaten zijn de Continental WinterContact TS 870, de Michelin Alpin 6, de Kleber Krisalp HP3 en de Vredestein Wintrac. Deze hebben dit probleem goed onder controle en maken indruk met hun evenwichtige prestaties onder alle weersomstandigheden.

