In Nederland rijden er zo'n 200.000 auto's van dertig jaar en ouder rond. Officieus duiden we die als oldtimer aan. Met de toenemende focus op elektrisch vervoer en de torenhoge prijzen voor brandstof kun je je voorstellen dat de lol er snel af is. Of is er toch nog toekomst voor onze historische vierwielers?

We lieten de term 'officieus' al even vallen. In Nederland hebben oude auto's geen bijzondere, door de overheid beschermde status, zoals ze die in Duitsland wel kennen. Goed, vanaf het moment dat je auto veertig jaar wordt hoef je geen wegenbelasting meer te betalen en na de vijftigste verjaardag hoeft hij ook geen APK-keuring meer te ondergaan. Maar milieuzones zijn no-goarea's voor antiek blik. Is het tijd om anders naar oldtimerauto's te gaan kijken?

"Een oude molen of een grachtenpand vinden mensen geweldig mooi, die worden gekoesterd met een monumentenwet. Waarom zouden oldtimers niet zo'n beschermde status kunnen krijgen?", zegt woordvoerder Bert Pronk van FEHAC, de overkoepelende belangenvereniging van clubs voor historische voertuigen. "Er zijn al eens vragen over gesteld in de Tweede Kamer, maar de minister was van mening dat de voertuigen in prima handen zijn bij particulieren."

Met andere woorden: fijn dat jullie zo goed voor ons mobiele erfgoed zorgen, maar een bijzondere beschermde status zit er niet in. En dat kan een heikel punt worden als auto's met verbrandingsmotor verplicht uitgefaseerd worden. Zou zo'n beleid het einde voor de oltimer? "Waarschijnlijk niet", meent Ronald Kooyman, directeur van het prestigieuze Louwman Museum in Den Haag.

"Ik verwacht dat er voor klassieke automobielen uitzonderingen gemaakt worden, zij het onder strikte voorwaarden. Wellicht zijn straks uitsluitend nog synthetische brandstoffen toegestaan. Hiermee wordt al volop geëxperimenteerd door de oliemaatschappijen. Elektrificatie is wat mij betreft geen oplossing en doet afbreuk aan de originaliteit."

Dirk Eppink, sales- en marketingmanager bij GVG Oliehandel in Nijmegen, is al helemaal klaar voor deze brandstofswitch. "Er bestaan benzines die 80 tot 90 procent schoner zijn dan de brandstoffen die je nu aan de pomp koopt. Dat heet alkylaatbenzine, een zeer zuivere raffinage waar vrijwel geen additieven aan toegevoegd zijn. We hebben zelf Ecomaxx ontwikkeld, dat is een synthetische brandstof die zeer geschikt is voor gebruik in oldtimers. Het is niet alleen minder vervuilend, het is ook veiliger voor het brandstofsysteem dan reguliere benzine."

"Voor dieselauto's kennen we al voldoende initiatieven om afgewerkte frituurolie om te zetten in een plantaardige biobrandstof. Er zijn heus mogelijkheden om de uitstoot van het oldtimerwagenpark heel ver terug te dringen."

Veel toekomstige oldtimers al verdwenen door sloopregelingen

Er is dus nauwelijks noodzaak om vanuit milieuoogpunt afscheid te nemen van een oldtimer. Maar dan rijst de vraag: zijn er straks nog wel mensen die in een oude auto wíllen rijden? Het vergt immers wel wat van je technische kennis om je klassieke oogappel op de weg te houden.

Leontien van Brummelen startte een aantal jaar geleden in Nederhemert met Classic Paradise, een garagebedrijf dat zich specialiseert in reparatie en onderhoud van klassieke auto's. "In mijn netwerk zijn er nog genoeg liefhebbers die zelf sleutelen, maar over het algemeen zie je wel dat het een 'vergrijzende' groep mensen is", aldus Van Brummelen.

"Bovendien vallen mensen vaak voor de droomauto uit hun jeugd. Door allerlei sloopregelingen zijn de auto's uit de jaren negentig, die nu dus de klassiekerstatus krijgen, al voorgoed verdwenen. Dat motiveert jongeren ook niet echt om zich op de oldtimerhobby te storten."

'Gaat nu veel meer om verhaal dat aan de auto kleeft'

Toch gloort er nog hoop aan de horizon. Autoclub Elk Merk Waardig zet zich al 12,5 jaar in voor het behoud van interessante, maar verguisde oude auto's. Hoewel het initiatief klinkt als een studentikoze grap, is het wellicht toch de bakermat voor de oldtimers van straks.

Bestuurslid Aart van der Haagen legt uit: "Onze leden maken er een sport van om pretentieloze auto's op leeftijd uit een verdomhoekje te halen. Toen we net begonnen kocht je voor 750 euro nog parels van auto's waar echter niemand op zat te wachten. Nu zijn diezelfde auto's blikvangers die een paar 1.000 euro waard zijn."

Wel ziet Van der Haagen dat het tegenwoordig langer duurt voordat een oude auto ook echt een oldtimerervaring opwekt. "Kocht je in de jaren negentig een oldtimermagazine, dan stonden daar reportages over MG's uit het begin van de jaren zeventig in. Kruip je nu achter het stuur van een 25 jaar oude auto, dan rijdt dat haast net zo makkelijk en fijn als een moderne. Het gaat nu veel meer om het verhaal dat aan de auto kleeft. Maar juist door dat aspect interesseren ook jongeren zich voor het oude spul. Je wil je immers graag onderscheiden. Een oldtimer is dé manier om je te ontworstelen aan het Vinex-wijk gevoel."