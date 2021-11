Smart was in 2019 de eerste bestaande fabrikant die zijn brandstofmodellen in de ban deed en alleen nog maar elektrische auto's ging verkopen. Dat deed de verkoop aanvankelijk geen goed. Toch blaakt het merk van het vertrouwen, want er komen een reeks aan nieuwe modellen aan die Smart bij een breder publiek in beeld moet brengen. AutoWeek sprak erover met Daniel Lescow, die het merk leidt.

Smart staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk, aldus Lescow. Dat tijdperk wordt ingeluid met een nieuwe, geheel elektrische compacte SUV. Het model, dat in de eerste helft van volgend jaar gepresenteerd wordt, heeft ongeveer het formaat van een Renault Captur en zal in China worden gebouwd. "Het wordt een heel nieuwe stap voor het merk, waarvoor we in 2019 een compleet nieuw bedrijf hebben opgericht dat april vorig jaar operationeel geworden is", zegt Lescow daarover.

Dat de compacte SUV al zo snel op de markt komt, heeft volgens de Smart-baas voor een belangrijk deel te maken met de Chinese collega's binnen het bedrijf. Smart valt tegenwoordig namelijk onder een joint venture tussen Geely, tevens moederbedrijf van Volvo, en Daimler, waar Mercedes-Benz onder valt. De tijd dat Daimler volledig eigenaar was van Smart, is voorbij.

Aan dit ontwerp zal weinig meer veranderen, belooft Smart. Aan dit ontwerp zal weinig meer veranderen, belooft Smart. Foto: Smart

Toekomst hing aan zijden draadje

Smart kennen we vooral van de in 1998 geïntroduceerde stadsauto. Dat karretje was uiterst compact en bood slechts plaats aan twee inzittenden. Ondanks zijn hippe voorkomen was het aanvankelijk geen doorslaand succes. Dat weerhield moederbedrijf Daimler er niet van om door te zetten. Zo kwamen er compacte sportwagentjes en volgde uiteindelijk ook de vierzits smart forfour. Ook dat mocht niet baten, waardoor de toekomst van het merk zo'n vijftien jaar geleden een zijden draadje hing.

Na de introductie in 2007 van de tweede generatie Smart fortwo ging het beter, waardoor Daimler het in 2017 aandurfde - weliswaar met de hulp van Renault - om de forfour weer terug te brengen. Opnieuw bleef een echte doorbraak uit en mede daardoor nam Smart in 2019 al de gewaagde stap om als eerste bestaande fabrikant volledig elektrisch te gaan. Dat was misschien wel iets te vroeg, aangezien de verkoop het jaar erop maar liefst 67 procent lager uitviel. Lescow ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet.

Veel aandacht voor software

"In het verleden stond het merk Smart bij het publiek bijna gelijk aan het product. In ons nieuwe hoofdstuk moeten er meer modellen komen. Bovendien moet Smart nieuwe stijl ook staan voor een bepaalde levensstijl, een urban lifestyle. Want een Smart is nog steeds een stadsauto, al is hij gegroeid, en daarmee blijft hij trouw aan het karakter van merk en product."

Met de nog naamloze nieuwe elektrische SUV wil Smart een voortrekkersrol spelen qua ruimteaanbod en connectiviteit. "We hebben voor de auto een hightech, volledig voor elektrische aandrijving ontwikkeld platform. Dat is in hoge mate schaalbaar en connectief. De productieversie krijgt een centrale computereenheid waarvan drie kwart van de software over-the-air up-to-date kan worden gehouden en je naar keuze bepaalde functies of hardware kunt activeren. Daarmee wordt de Smart een volledig connected elektrische auto van de toekomst", aldus Lescow

Veel aandacht voor connectiviteit bij Smart. Veel aandacht voor connectiviteit bij Smart. Foto: Smart

Banden met Mercedes blijven bestaan

De Mercedes-wortels van Smart worden overigens niet vergeten. Zo heeft het ontwerp van de nieuwe SUV nog best wat trekjes van bepaalde Mercedes-modellen. "In de Mercedes-stal hebben we uitstekende ontwerpers, die iets tekenden dat tegelijkertijd indrukwekkend en slim is, dat toekomst en technologie uitstraalt", legt Lescow uit.

"Mercedes is nog steeds een belangrijke partner van het merk Smart en dat willen we niet verloochenen. Integendeel. Ondanks de nieuwe bedrijfsstructuur voelen we ons nauw verbonden en hoewel we wat onafhankelijker gegroeid zijn, blijft die verbintenis. In Europa kun je ook straks nog bij de Mercedes-werkplaats terecht voor onderhoud."

De nieuwe elektrische SUV van Smart wordt zoals gezegd in de eerste helft van volgend jaar gepresenteerd. Doordat er op een platform meerdere modellen gebouwd kunnen worden, zegt Lescow dat nog wel het een en ander in het vat zit. Wat precies, wil hij nog niet onthullen. Wel belooft de topman dat we rond de presentatie van de nieuwe SUV meer te weten zullen komen over de toekomstige modellen.

Met name vanuit deze hoek is de Mercedes-ontwerpinvloed duidelijk. Met name vanuit deze hoek is de Mercedes-ontwerpinvloed duidelijk. Foto: Smart