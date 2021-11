Het Nederlandse Urban Arrow zette tien jaar geleden de elektrische bakfiets op de kaart. Dat vierde de fabrikant maandag met de presentatie van een speciale versie van de inmiddels iconische bakfiets, de Urban Arrow Family Anniversary. NU.nl blikt met medeoprichter Jorrit Kreek terug op het afgelopen decennium en kijkt vooruit naar wat komen gaat.

Er is in de voorbije tien jaar veel gezegd en geschreven over de elektrische bakfiets. Deze zou een verplicht nummertje zijn voor welgestelde ouders in de goede buurten van de grote steden. Toegegeven, de jubileumuitvoering van de Urban is met een adviesprijs van 7.590 euro bepaald geen koopje.

Afgezet tegen de prijs van een gemiddelde auto valt het daarentegen wel mee. En zo moet je dat volgens Kreek ook zien. In de stad doe je er immers verstandig aan niet met de auto op pad te gaan, terwijl je wel graag boodschappen wil doen of de kinderen naar school wil brengen. De bakfiets kan daar een goede oplossing voor zijn.

De Urban Arrow Family Anniversary is exclusief voor de Europese markt. Foto: Urban Arrow

Houding ten aanzien van bakfiets is veranderd

Zo is tevens het idee voor de Urban Arrow ontstaan. Kreek is een zelfverklaarde bakfietsvader, die zijn kinderen in Amsterdam zo naar school, de dierentuin of de sportclub bracht. Dat resulteerde net iets te vaak in een natte rug. In diezelfde periode, iets meer dan tien jaar geleden dus, was de elektrische fiets in opkomst. Samen met een andere Amsterdamse bakfietsvader kwam hij op het idee om een elektrische bakfiets te ontwikkelen.

Naar schatting van Kreek rijden er inmiddels zeker 30.000 tot 50.000 van die bakfietsen in Nederland rond en zijn ze, stigma of niet, niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De medeoprichter is zich bewust van het imago dat zijn elektrische bakfiets op een gegeven moment had.

"In het begin verliep de verkoop via specialisten en winkels die wat hipper waren en die zich met bakfietsen wilden profileren. Anno nu krijgen we juist veel aanvragen van gewone fietswinkels die zich realiseren dat de bakfiets gewoon een interessant product is."

Wat Kreek betreft is de houding ten aanzien van de bakfiets dan ook veranderd. "Als je kinderen krijgt, dan komen daar een een aantal standaard zaken bij kijken. Je koopt luiers, er komt een box en een kinderwagen. De bakfiets staat bij veel mensen in dat rijtje, zeker bij ouders die in de stad wonen."

Het fenomeen bakfietsmoeder (of -vader) ontlokte de afgelopen jaren veel reacties. Foto: Urban Arrow

Zakelijke gebruikers weten bakfiets steeds vaker te vinden

De Urban Arrow lijkt in de basis nog erg veel op allereerste bakfiets. Sterker nog, de Urban Arrow Family Anniversary is volgens Kreek een knipoog naar het eerste protoype. Toch is er de afgelopen tien jaar een hoop veranderd. Misschien niet aan het uiterlijk, maar aan zaken als de veiligheid, de componenten en de accessoires des te meer. Een van de belangrijkste wijzigingen wat Kreek betreft was de overstap in 2014 naar de elektromotoren en accu's van de Duitse toeleverancier Bosch.

Een andere belangrijke ontwikkeling van de voorbije jaren is dat zakelijke gebruikers de bakfiets de ontdekt hebben. Waar er in de beginjaren van het bedrijf nog wel eens lokale ondernemers aanklopten voor een bakfiets voor bezorgklussen, zijn dat inmiddels ook grote spelers. De bekendste daarvan is Coolblue.

Door de coronacrisis kwamen de ontwikkelingen rondom de bakfiets voor bezorgingen vervolgens in een stroomversnelling. "Vanwege de lockdown moesten de winkels ineens naar de klanten komen in plaats van andersom", zegt Kreek. De opkomst van de zogeheten flitsbezorgers maken dat het succes op de zakelijke markt voortgezet kan worden.

Dat deel van de markt zal het aantal particuliere klanten overigens niet snel overvleugelen. Nog altijd is de gewone consument bij Urban Arrow goed voor zeker 85 procent van de verkoop. De meeste vraag komt daarbij inmiddels uit Duitsland.

Voor bedrijven en bezorgers kan de elektrische bezorgbakfiets uitkomst bieden. Voor bedrijven en bezorgers kan de elektrische bezorgbakfiets uitkomst bieden. Foto: Urban Arrow

Uitgegroeid tot wereldspeler

Urban Arrow is sinds 2019 net als Gazelle onderdeel van de Pon Bicycle Group. De bakfietsen van het bedrijf zijn naast Nederland en Duitsland tegenwoordig ook in tal van andere Europese landen te koop. Ook in de Verenigde Staten en Canada kun je een elektrische bakfiets aanschaffen.

Het wereldwijde dealernetwerk bestaat tegenwoordig uit zo'n zevenhonderd winkels en in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, verkocht Urban Arrow meer dan tienduizend bakfietsen.