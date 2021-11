Vierseizoenenbanden lijken de toekomst te hebben. Geen enkel type wint zo snel aan populariteit en in geen enkel ander bandensegment zagen we in zo'n korte tijd meer verbeteringen. Aangespoord door de vereisten van de wetgever en van de autofabrikanten moeten de bandenontwikkelaars continu met nieuwe oplossingen komen. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen en testwinnaars.

De nadruk bij de vereisten ligt onmiskenbaar op het verlagen van de CO2-emissie. Ook het zogeheten afrolgeluid en de bandenslijtage (met het vrijkomen van fijnstof als gevolg) staan echter hoog op de prioriteitenlijst.

Om de CO2-uitstoot te verlagen, moet je de rolweerstand verlagen en de bandenspanning naar 3,5 bar verhogen. Dan is het contactgedeelte van de band al kleiner en de rolweerstand zodoende lager. Het probleem is echter dat dit invloed heeft op alle andere rijeigenschappen, vooral de veiligheidsaspecten.

Een kleiner contact­oppervlak zorgt voor langere remwegen en een lagere zijwaartse grip in bochten. Bovendien slijt de band ongelijkmatig waardoor eerder dan strikt noodzakelijk vervanging nodig is. Met dit alles moeten de ontwikkelaars rekening houden.

Een goede vierseizoenenband ontwikkelen is niet eenvoudig. Een goede vierseizoenenband ontwikkelen is niet eenvoudig. Foto: AutoWeek

Vierseizoenenbanden presteerden lang niet altijd goed

De halfjaarlijkse bandenwissel kost tijd en geld, maar er was in het verleden meestal geen alternatief. De vierseizoenenbanden waren namelijk niet opgewassen tegen de zomer- en winterspecialisten. Bij bandentests presteerden ze vaak niet goed genoeg om als aanrader uit de bus te komen.

Alleen de kleine maten voor onder lichte auto's konden in een stedelijke omgeving redelijk uit de voeten met dit soort banden. Voor auto's waarmee wat harder werd gereden of waarvan de eigenaar vaak naar de wintersportlanden reisde, waren de allrounders geen optie.

Meer weten over het verschil tussen zomer- en winterbanden? Lees hier verder.

Daar kwam verandering in toen Michelin zes jaar geleden de CrossClimate aan de wereld voorstelde. Tot op dat moment was de markt voor vierseizoenenbanden klein en overzichtelijk.

De Franse fabrikant kwam met een radicaal nieuw profiel, waarbij lamellen geheel achterwege bleven. Ook zonder deze profiel­inkepingen, die voor de grip op zowel sneeuw als ijs zo belangrijk zijn, lukte het de nieuwkomer toch om toereikende prestaties op sneeuw neer te zetten.

Bij zijn testdebuut haalde de CrossClimate in 2015 direct de tweede plek achter de aloude vierseizoenenkampioen Vector 4Seasons van Goodyear. Zowel de testers als de mensen uit de branche waren verbaasd. Op nat en droog wegdek presteerde de band met het nieuwe profieldesign zelfs duidelijk beter dan de meeste opponenten.

Ook de verwachte levensduur was voorbeeldig. Alleen op ijs en sneeuw presteerde de allrounder hooguit naar tevredenheid. Feit is echter dat de vierseizoenenbanden voor veel autobezitters in de loop der jaren een comfortabel en veilig alternatief voor winterbanden zijn geworden.

Concurrentie zit niet stil

Sindsdien is er heel veel gebeurd bij de alleskunners. De concurrentie heeft het voorbeeld van Michelin gevolgd en paste het profieldesign en de rubbermix aan. Andere fabrikanten, zoals Continental, ontwikkelden nieuwe bandenseries met profieldesigns die opvallend sterk op elkaar leken.

De eisen die aan banden worden gesteld, veranderden echter ook. Auto's worden groter en steeds zwaarder. Bij de vierseizoenenbandentest hebben we dit keer een Volkswagen Tiguan als 'tester' ingezet. De SUV uit Wolfsburg heeft, afhankelijk van de motorisering, een leeggewicht van circa 1,8 ton. De bandenmaat 215/65R17 is de kleinste voor middelgrote SUV's.

Voor de eerste keer moet de derde generatie van Michelins succesnummer, de CrossClimate 2, het opnemen tegen de belangrijkste concurrenten, waaronder Imperial uit China. Een pittige test.

De testwinnaar is de band van Hankook, dat een voorbeeldig compromis is. De nieuwe band van Michelin, de CrossClimate 2, presteert netjes en neemt bij zijn debuut de tweede plaats in. Andere premiumfabrikanten laten soms steekjes vallen, zodat er nog genoeg werk aan de winkel is voor de bandenontwikkelaars.

De vierseizoenenbanden die vaak onder SUV's liggen, zijn aan stevige tests onderworpen. De vierseizoenenbanden die vaak onder SUV's liggen, zijn aan stevige tests onderworpen. Foto: AutoWeek

De volledige AutoWeek Vierseizoenenbandentest 2021 voor SUV's met alle kandidaten en alle meetresultaten staat in AutoWeek 44, die tot 10 november in de winkels ligt. De test is echter ook digitaal verkrijgbaar.

Veel vierseizoenenbanden geschikt voor sportieve prestaties

Eerder testte AutoWeek vierseizoenenbanden in de maat 225/50R17, banden voor de sportieve middenklasse. Dat betekent meer gewicht, een hoger motorvermogen en hogere eisen aan rijdynamiek, een echte uitdaging voor de test met de 32 vierseizoenenbanden in die maat.

De vierseizoenenbanden boden niet de topprestaties van zomer- of winterbanden. Toch zijn ze veilig en dynamisch om mee te rijden, zelfs in het geval van sportieve middenklassers. Bovendien zit je met deze banden altijd aan de veilige kant in geval van plotselinge weersveranderingen.

Dit gaat zeker op voor de testwinnaars. Dit jaar zijn er twee die het oordeel 'uitstekend' ontvangen. De overall winnaar is de Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, direct gevolgd door de Continental AllSeason Contact. Daarnaast zijn de Hankook Kinergy 4S2 en de Vredestein Quatrac zeer aanbevelenswaardig.

De vierseizoenenbanden voor sportievere auto's werden tijdens de test niet gespaard. De vierseizoenenbanden voor sportievere auto's werden tijdens de test niet gespaard. Foto: AutoWeek