Nederlanders hebben het kamperen (her)ontdekt. Caravans en campers gingen tot oktober als zoete broodjes over de toonbank. Maar waar de showrooms bij de dealers lege plekken vertonen, is het nu dringen geblazen bij de stallingsbedrijven. Uiteraard kun je die zorg ook vermijden door de kampeerboel te verkopen. Hoe ervaart de branche deze situatie?

Nu het kampeerseizoen ten einde is, moet de caravan of camper weer naar de stalling. Inderdaad: moet, want in verreweg de meeste gemeentes mag een kampeermiddel niet langer dan driemaal 24 uur op de openbare weg geparkeerd staan. En niet iedereen heeft zomaar 20 vierkante meter vrij om thuis een stalling te maken.

"Er is topdrukte, we werken al met een wachtlijst", zegt Taco Smit, mede-eigenaar van caravanstalling Buikema in Kampen en bestuurslid van de BOVAG-afdeling Caravan en Camper bedrijven. "Er zijn nu 150 geïnteresseerden voor een stallingsplek, terwijl we duizend plekken hebben. Bij sommige stallingen in de Randstad zijn er soms vijfhonderd mensen die op een plekje wachten."

"Dat komt niet alleen door de groei van het wagenpark, maar in de afgelopen jaren zijn er ook stallingen verdwenen. Dat is niet altijd gecompenseerd. Wij wilden zelf graag uitbreiden om de toegenomen vraag het hoofd te bieden, maar de gemeente is daar geen voorstander van."

Ziet Smit een kans voor glastuinbouwers die hun peperdure gasslurpende teelt liever inwisselen voor energiearme stallingruimte? "Een broeikas is niet zomaar geschikt om een caravan of camper in te stallen. Onder het glas wordt het gewoon te heet. Maar er zijn heus ondernemers die hun kans schoon zien. Ik hoorde laatst van een busremise die nu vol staat met caravans."

Kampeerders willen nog niet van hun caravans en campers af

Ben je het wachten beu, dan is verkoop ook nog een mogelijkheid. Uiteraard is dat alleen een oplossing voor jezelf, het landelijke stallingsprobleem wordt er niet mee weggewerkt. Toch zijn er maar weinig mensen die haast hebben om te verkopen. Een belrondje langs diverse caravanopkopers levert steeds hetzelfde antwoord op: de verwachte golf van aangeboden caravans en campers blijft uit.

Henry Fobbe van Fobbe Campers in 't Loo (Oldebroek): "Er zijn heel veel gebruikte campers verkocht in de afgelopen maanden. Wellicht waren het impulsaankopen, maar de klanten die ik spreek blijven razend enthousiast over het kamperen. Ze hebben nu dus behoefte aan een stalling. Toch is dat hier in de directe omgeving nog niet zo'n probleem. Er worden voldoende boerenloodsen ingericht als stalling. Wat dat aangaat, is er dus ook geen noodzaak om te verkopen."

Fobbe houdt sites als Marktplaats goed in de gaten, voor hem ook een goede graadmeter voor de branche. "Ik zie een bescheiden toename van de particuliere handel, maar dan vooral in de oudere campers van 10.000 tot 20.000 euro."

Toch laten de cijfers van Marktplaats iets anders zien. Een woordvoerder van 's lands grootste verkoopplatform pakt de cijfers erbij. "In augustus werd er twee miljoen keer gezocht naar 'camper', in oktober was dat nog maar de helft. De zoekterm 'caravan' daalde afgelopen maand naar 600.000 keer, terwijl het aantal in augustus nog anderhalf miljoen keer was. Ook het aantal advertenties daalde flink."

Veel kampeerders hebben geen haast om hun caravan te verkopen. Veel kampeerders hebben geen haast om hun caravan te verkopen. Foto: ANP

Probleem had groter kunnen zijn, maar crisis bracht verlichting

Toch had het stallingsprobleem nog groter kunnen zijn, weet Cliff Rikkers, verkoper bij caravan- en camperdealer Campolife in Heinenoord.

"Er hadden nog veel meer caravans en campers bij kunnen komen, als er geen leveringsproblemen waren. Mensen die de afgelopen jaren met een gebruikt voertuig begonnen zijn, willen nu graag nieuw kopen en de oude caravan of camper inruilen. Maar we hebben simpelweg geen nieuwe wagens staan, omdat de fabriek niet kan leveren."

De meest pragmatische oplossing komt van Rob Marchal, directeur van het Volkswagen Campercentrum. "Wij verkopen compacte buscampers. De klanten rijden daar het hele jaar mee, dan heb je ook geen stalling nodig."

Met een compacte buscamper als deze kun je prima het hele jaar door rijden. Met een compacte buscamper als deze kun je prima het hele jaar door rijden. Foto: AutoWeek Campers