In oktober zijn in Nederland 24.240 nieuwe personenauto's op kenteken gegaan, 23,7 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat laten BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC maandag weten.

Tot en met oktober staat de verkoopteller dit jaar op 260.062 exemplaren. Daarmee loopt het aantal registraties 7,1 procent achter op de eerste tien maanden van vorig jaar.

"Voornamelijk als gevolg van het wereldwijde tekort aan computerchips kampen veel autofabrikanten dit jaar met leveringsproblemen. Daarnaast zijn de (andere) gevolgen van de coronacrisis wereldwijd nog immer voelbaar in de auto-industrie", zo melden brancheorganisaties BOVAG en RAI.

KIA was in oktober opnieuw het bestverkopende merk, vooral dankzij de aanhoudende populariteit van de inmiddels op leeftijd geraakte Niro. Dat model voerde afgelopen maand de verkooplijst aan.

De Ford Focus en Opel Corsa maken de top drie compleet. Bij de merken worden die plaatsen ingenomen door Volkswagen en Peugeot.