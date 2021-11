De XP-21 Firebird I is een merkwaardig vehikel in de autogeschiedenis. Zijn uiterlijk heeft veel weg van een straaljager en zijn krachtbron ook. Andere autofabrikanten zagen ook wel brood in een gasturbine, maar uiteindelijk heeft deze technologie nooit het grote publiek bereikt.

Hij lijkt zo uit een stripboek te zijn gereden, de XP-21 Firebird I. Denk de vier wielen weg en je hebt een straaljager. Dankzij zijn spitse neus, vleugels, staartvin en glaskoepel oogt hij extreem gestroomlijnd. De carrosserie bestaat uit met fiberglas versterkt plastic, waardoor de Firebird I slechts 1.134 kilo in de schaal legt. De achterwielen zijn onder de vleugels weggewerkt met twee bulten tot gevolg.

Zijn buitenissige uiterlijk verraadt het al: de Firebird I was nooit als productiemodel bedoeld. General Motors (GM) wilde vooral kijken of de gasturbine gebruikt kon worden als een efficiënte krachtbron voor toekomstige auto's.

Achter de bestuurder bevond zich een gasturbine, de Whirlfire Turbo-Power. Het verschil met een straalvliegtuig is dat de turbine hier de achterwielen direct aandrijft, in plaats van dat de uitlaatgassen stuwkracht genereren. De turbine leverde een vermogen van 370 pk bij 13.000 toeren per minuut. In 1953 was dat getal al helemaal indrukwekkend.

“Na de Firebird III uit 1959 liet General Motors de turbineaandrijving varen. De Firebird IV uit 1974 was namelijk een lege huls zonder krachtbron.”

Harder dan 160 kilometer per uur is het prototype echter nooit gegaan. De gasturbine had twee versnellingen, dus de Firebird I had meer in zijn mars. Toen testcoureur Emmett Conklin overschakelde naar de tweede versnelling had hij alleen zoveel wielspin dat hij besloot om niet verder te versnellen. Het vermogen van de turbine was te veel voor de relatief dunne achterbanden.

De Firebird 1 was niet de enige conceptcar met turbineaandrijving die GM ontwikkelde. Later verschenen achtereenvolgend de Firebird II, III en IV. Die zagen er stuk voor stuk buitenissig uit, maar zo evident verbonden met de luchtvaart als de I waren ze niet. Door de tijd heen ontwikkelde GM het turbineconcept steeds verder, maar na de Firebird III uit 1959 liet het concern de turbineaandrijving varen. De Firebird IV uit 1974 was namelijk een lege huls zonder krachtbron.

Ook Chrysler zag een gasturbine wel zitten en bracht de technologie zelfs op kleine schaal in productie. Foto: Autoweek

Chrysler bracht zo'n auto wél in productie

Chrysler ging in de jaren zestig verder met de turbinetechnologie, ofschoon deze fabrikant er al in de late jaren dertig mee was begonnen. In eerste instantie wilde Chrysler zich focussen op de luchtvaart, maar in de jaren vijftig monteerden ingenieurs een turbine in een Plymouth Belvedere.

Het testen ging maar door en uiteindelijk reed hoofdingenieur George Huebner met een turbineauto van New York naar Los Angeles, een afstand van 4.860 kilometer. Onder meer dankzij deze succesvolle langeafstandstest - later volgden er nog meer - zag Chrysler wel brood in de turbine. In de jaren zestig leidde dat tot een kleinschalige productie van de Turbine Car.

“Als onderdeel van het testprogramma leende Chrysler vijftig Turbine Cars uit aan het publiek.”

Het silhouet van de Turbine Car is typisch jaren zestig. De voornaamste herkenningspunten van de bijzondere auto zijn de twee ronde koplampen en de grote grille met horizontale spijlen. Aan de achterzijde nemen twee grote uitlaten van de turbines een prominente plek in naast de achterlichten. Alle 55 geproduceerde Turbine Cars zijn gespoten in dezelfde kleur: Turbine Bronze.

De turbine zelf was goed voor een vermogen van 130 pk en 576 Nm koppel. Met name het relatief hoge koppel is opvallend aan de turbine. Als de Turbine Car stationair draait, zit het toerental tussen een bizar hoge 18.000 en 22.000 toeren per minuut. Bij 120 kilometer per uur draait de turbine zijn maximum toerental van 60.000 toeren per minuut.

Deelnemers konden niet uit de voeten met turbine

Als onderdeel van het testprogramma leende Chrysler vijftig Turbine Cars uit aan het publiek. Daarmee wilde de autofabrikant bestuderen of de turbine werkelijk iets was waarmee de consument uit de voeten kon. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn.

Hoewel de deelnemers aan het testprogramma collectief ruim 1,6 miljoen kilometer op de klok zetten, gaven zij als feedback onder meer dat de uit acht stappen bestaande startprocedure veel te complex was, dat de auto veel lawaai maakte en behoorlijk wat brandstof verstookte. Ook de acceleratie was niet echt om over naar huis te schrijven.

“Chrysler besloot het programma te beëindigen en het grootste deel van de Turbine Cars te vernietigen. 46 exemplaren belandden op de schroothoop.”

Mede dankzij deze feedback en het feit dat de turbine enorm duur was om te produceren, besloot Chrysler om het programma te beëindigen en het grootste deel van de Turbine Cars te vernietigen. 46 exemplaren belandden op de schroothoop, wat betekent dat vandaag de dag nog slechts 9 Turbine Cars over zijn.

Ook in Europa werd ermee geëxperimenteerd

Niet alleen in de Verenigde Staten experimenteerden autofabrikanten met turbines, ook in Europa werd het concept uitgebreid onderzocht. Al in 1950 ging Rover ermee aan de slag en kwam op de proppen met de JET1, een tweezitter met een gasturbine.

In de jaren vijftig werkte Fiat eveneens aan een auto met een gasturbine en Renault en Jaguar zagen er op gegeven moment ook wel brood in. Uiteindelijk concludeerden alle fabrikanten dat de technologie te veel nadelen met zich meebrengt om deze voor de consument geschikt te maken.

