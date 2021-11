Toyota heeft vorige week de bZ4X gepresenteerd, zijn eerste geheel eigen volledig elektrische personenwagen. Met die auto komt het Japanse merk volgend jaar in misschien wel het meest bevochten deel van de markt terecht. Hoewel Toyota nog niet alle informatie heeft vrijgegeven, kunnen we de bZ4X alvast op een aantal punten met de concurrentie vergelijken. Hieronder een scorekaart.

Afgaande op zaken als formaat, accucapaciteit, rijbereik en vermoedelijk prijsniveau wordt de Toyota bZ4X een directe concurrent voor modellen als de Hyundai IONIQ 5, Kia EV6, SKODA Enyaq iV, Volkswagen ID.4 en Volvo XC40 Recharge. Nissan heeft ondertussen de ARIYA in de coulissen klaarstaan om de bZ4X het vuur aan de schenen te leggen.

Hoe lang de nieuwe Toyota is, is nog niet bekend. Wel heeft het Japanse concern laten weten dat de auto 8,5 centimeter langer is dan de RAV4. Dit zou betekenen dat de bZ4X zich uitstrekt over 4,68 meter. Daarmee loopt de Toyota in de pas met de concurrentie.

Buitenmaat Volvo XC40: 4,425 meter

Volkswagen ID.4: 4,585 meter

Nissan ARIYA: 4,60 meter

Hyundai IONIQ 5: 4,635 meter

SKODA Enyaq: 4,649 meter

Kia EV6: 4,680 meter

Toyota bZ4X: 4,685 meter

Vooralsnog geen plannen voor een goedkopere variant

De Toyota bZ4X krijgt een accupakket van 71,4 kWh mee. Vooralsnog zijn er geen signalen dat het bedrijf overweegt met een voordeligere variant met een kleiner accupakket te komen. Veel concurrenten doen dat wel.

Capaciteit accupakket Hyundai en Kia: 58 kWh/73 kWh

SKODA en Volkswagen: 58 kWh/77 kWh

Nissan: 63 kWh/87 kWh

Toyota: 71,4 kWh

Volvo: 73 kWh

Rijbereik en opgegeven laadsnelheid

Het rijbereik is bij concurrenten allereerst afhankelijk van het gekozen accupakket. Daarnaast is het getal dat Toyota voor de bZ4X belooft - 450 kilometer - nog niet officieel. Toch lijkt het erop dat de concurrentie in ieder geval op papier beter scoort.

Opgegeven rijbereik Volvo XC40: 418 kilometer

Toyota bZ4X: 450 kilometer

Hyundai IONIQ 5: 384 kilometer/481 kilometer

Nissan ARIYA: 360 kilometer/500 kilometer

Volkswagen ID.4: 344 kilometer/520 kilometer

Kia EV6: nog niet bekend/528 kilometer

SKODA Enyaq: 390 kilometer/537 kilometer

Toyota bZ4X draait goed mee met concurrentie

Afgezien van het bovenstaande onderdeel draait de Toyota bZ4X goed mee met de concurrentie. Dat beeld blijft overeind als we naar de laadsnelheid kijken. Onderstaande getallen zijn de pieken die de auto's onder ideale omstandigheden kunnen halen.

Opgegeven laadsnelheid (piek) Nissan ARIYA: nog niet bekend

SKODA Enyaq: 50 kW/120 kW

Volkswagen ID.4: 50 kW/110 kW/125 kW

Volvo XC40: 150 kW

Toyota bZ4X: 150 kW

Hyundai IONIQ 5: 232 kW

Kia EV6: 234 kW

Hoewel de Koreaanse modellen aan de laadpaal beter scoren, staat de Toyota zijn mannetje. Hoewel de Koreaanse modellen aan de laadpaal beter scoren, staat de Toyota zijn mannetje. Foto: Toyota

Motorvermogen van basisversie is behoorlijk krachtig

Qua motorvermogen is het bij Toyota vooralsnog vrij overzichtelijk. Er zijn twee uitvoeringen en daarbij valt op dat het instapmodel net even wat meer pit heeft dan veel basisuitvoeringen van de concurrenten.

Of de prijs daar ook naar is, blijft afwachten. Toyota heeft nog geen prijzen bekendgemaakt. Mogelijk volgen deze in december, wanneer het Japanse bedrijf meer details over de bZ4X vrijgeeft.

Vermogen Volkswagen ID.4: 150 pk/170 pk/204 pk

Kia EV6: 169 pk/229 pk/325 pk/584 pk

Hyundai IONIQ 5: 170 pk/217 pk/306 pk

SKODA Enyaq: 180 pk/204 pk

Toyota bZ4X: 204 pk/218 pk

Nissan ARIYA: 218 pk/242 pk/279 pk/306 pk/394 pk

Volvo XC40: 231 pk/408 pk

Verschilt per merk wat je voor de basisprijs krijgt

Op het punt van de basisprijs begeven we ons een beetje op glad ijs, omdat het per merk verschilt wat je voor je geld krijgt. De Volkswagen lijkt een uitstekende aanbieding, mits je genoegen neemt met een vermogen van 150 pk en een laadsnelheid van 50 kW.

Ook bij de flink duurdere SKODA moet je bij het instapmodel extra betalen voor een hogere laadsnelheid. Zo bezien is de Hyundai niet eens zoveel duurder en bij gelijke uitrusting zelfs goedkoper. Bovendien is dat hoge laadvermogen altijd standaard.

Basisprijs Nissan ARIYA: nog niet bekend

Toyota bZ4X: nog niet bekend

Volkswagen ID.4: 39.190 euro

SKODA Enyaq: 42.180 euro

Hyundai IONIQ 5: 43.500 euro

Kia EV6: 44.595 euro

Volvo XC40: 45.950 euro

De Toyota bZ4X zul je vermoedelijk niet snel aanzien voor een andere auto. De Toyota bZ4X zul je vermoedelijk niet snel aanzien voor een andere auto. Foto: Toyota

