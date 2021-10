Autobanden zijn zo'n beetje de snelst slijtende onderdelen van een wagen, terwijl je er voor veilige kilometers juist op moet kunnen vertrouwen. Hoe zorg je ervoor dat banden zo lang mogelijk meegaan en wat doen fabrikanten eraan om de levensduur te verlengen?

Bandenslijtage heeft drie oorzaken. De eerste is klip en klaar: door ermee te rijden slijt het profiel. Een nieuwe band heeft zo'n 8 à 10 millimeter profiel, bij 1,6 millimeter is een band volgens de wet versleten. Vanuit de branche wordt een diepte van minimaal 2,0 millimeter geadviseerd.

Hoelang je erover doet om die millimeters op het wegdek achter te laten, is van veel factoren afhankelijk. Maar organisaties zoals de ANWB en ook de grote bandenfabrikanten reppen van een potentiële levensduur tussen de 40.000 en 80.000 kilometer.

“Bij zware beschadigingen aan het rubber of het geraamte van staal en textiel is vervanging van de band onvermijdelijk.”

"Bandenfabrikanten werken aan de ontwikkeling van een ondergrens voor grip op nat wegdek. Zo zorgen ze ervoor dat banden veilig blijven tot het einde van hun levensduur", zegt Simona Frisoli, woordvoerder van de ETRMA, de Europese brancheorganisatie voor onder meer bandenfabrikanten.

Een andere oorzaak van slijtage is schade aan de band. Een gaatje in het profiel is nog veilig te repareren, maar bij zware beschadigingen aan het rubber of het geraamte van staal en textiel is vervanging van de band onvermijdelijk.

Een levensduur in jaren is lastig aan te geven

Tot slot is er nog een derde en vaak onderschatte oorzaak van slijtage: veroudering. Het rubbermengsel (de zogenoemde compound) verliest onder invloed van constante rijbewegingen en jarenlange inwerking van uv zijn soepelheid en constructiesterkte.

Frisoli: "Fabrikanten werken uiteraard steeds aan de verbetering van hun banden. Het tegengaan van veroudering hoort daar ook bij, bijvoorbeeld door de toevoeging van antioxidanten aan het rubber."

“De ANWB raadt aan om banden na uiterlijk tien jaar te vervangen, en niet na zes jaar zoals je op verjaardagsfeestjes en bij de garage nog weleens hoort.”

Een levensduur in jaren is lastig aan te geven. De ANWB raadt aan om banden na uiterlijk tien jaar te vervangen, en niet na zes jaar zoals je op verjaardagsfeestjes en bij de garage nog weleens hoort. Tien jaar lijkt een lange periode, maar door meer hybride werken en hoge brandstofprijzen rijd je minder kilometers en voor je het weet is de band toch al 'op leeftijd'.

Overigens verraadt elke band zijn leeftijd doordat hij op het rubber zijn fabricageweek en -jaar vermeldt (de zogenoemde DOT-code).

Let hierop als je zo lang mogelijk van je banden wil profiteren

Op spanning houden en uitlijnen

Elke autofabrikant geeft de ideale waarde voor de bandenspanning op. Je vindt deze waarde in het instructieboekje en op een sticker in het tankklepje of op de deurpost bij de bestuurder. Door maandelijks de bandenspanning te checken en aan te passen aan de belading van de auto voorkom je dat de band te zacht wordt en extra slijt door overmatig veel wrijving met het wegdek of inwendige beweging.

Een te harde band heeft een hoge contactdruk op een klein deel van het profiel, dat daardoor ook sneller slijt. Een regelmatige (professionele) controle op de juiste stand van de wielen (de uitlijning) voorkomt dat de banden overmatig slijten door het 'wringen' op het wegdek.

Let op rijomstandigheden en -gedrag

De wrijving tussen band en wegdek is op zijn hoogst bij versnellen, vertragen en sturen. Rij je veel in de stad of op bochtige trajecten, dan krijgen de banden het zwaarder te verduren dan wanneer je voornamelijk lange afstanden min of meer rechtuit op de snelweg rijdt. Onregelmatig rijden en weinig afstand houden (waardoor je vaak en krachtig moet remmen) zijn ook funest voor de levensduur. Tip: het rijden met (adaptive) cruisecontrol spaart de banden omdat je regelmatiger rijdt.

Bij elektrische auto's: niet te veel remmen

Een veelgehoorde klacht is dat elektrische auto's banden 'vreten'. Dat beaamt Frank Jansen, werkplaatsreceptionist bij AutoHaarhuis, een onderhoudsspecialist in Tesla's en andere elektrische auto's.

"Door de techniek van een elektrische auto kan hij heel snel accelereren, wat leidt tot overmatige bandenslijtage. Maar het is natuurlijk de chauffeur die bepaalt of je die potentie steeds benut", aldus Jansen. "Daarnaast zie je dat mensen niet altijd gebruikmaken van rijhulpsystemen, waardoor je vaak moet remmen en optrekken." Bij elektrische auto's tikt dit door het hoge wagengewicht (als gevolg van het zware batterijpakket) extra aan.

Tijdig wisselen van zomer- naar winterbanden en andersom

De samenstelling van het rubber van een zomer- en winterband is afgestemd op de specifieke weersomstandigheden. Een winterband zie je bij wijze van spreken glad worden tijdens het rijden met zomerse buitentemperaturen. Dat is extra zuur, want al bij een profieldiepte van minder dan 4 millimeter verliest hij zijn predicaat winterband.

In dit artikel geeft de redactie van AutoWeek antwoord op veelgestelde vragen over autobanden.

