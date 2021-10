Wat gebeurt er eigenlijk met oude accupakketten van elektrische auto's? Voor een deel is dat giswerk, aangezien het gros van de modellen nog altijd onderweg is met zijn oorspronkelijke exemplaar. Daarnaast krijgen accupakketten vaak een tweede leven zodra ze niet meer geschikt zijn voor dagelijks gebruik in de auto. Dat geeft fabrikanten ondertussen de gelegenheid de recyclingmogelijkheden te verbeteren.

Het is het angstbeeld van veel doemdenkers: afgedankte accupakketten van elektrische auto's die ergens op een vuilstort gevaarlijke stoffen lekken. Gelukkig zijn de accupakketten en de inhoud ervan te waardevol, waardoor fabrikanten van elektrische auto's werk maken van manieren om deze vrijwel volledig te recyclen.

Een accupakket gaat volgens de fabrikanten bij normaal gebruik zo'n acht tot tien jaar lang mee. Modernere exemplaren schoppen het tot twaalf jaar. Verhalen over accupakketten die ook na twintig jaar nog voldoende prik hebben, kom je eveneens regelmatig tegen. Denk maar aan al die oude exemplaren van de Toyota Prius die nog rondrijden.

Ook na een periode van tien jaar hoeft een accupakket niet per definitie afgevoerd te worden voor recycling. Veel accupakketten krijgen juist een tweede leven als energieopslagunit. Daarvoor vinden fabrikanten bovendien steeds creatievere bestemmingen.

Concertbatterij voor Coldplay

Eerder deze maand kondigden de band Coldplay en BMW een samenwerking aan voor de nieuwe wereldtournee van de groep. Dat betekent niet dat de bandleden elk een dikke BMW onder hun kont krijgen, maar dat benodigde stroom voor de concerten afkomstig zal zijn uit hergebruikte accupakketten uit de BMW i3. Daarmee kunnen de traditionele dieselgeneratoren bij het grofvuil en krijgt de wereldtournee van de band een kleinere CO2-voetafdruk.

De zogeheten concertbatterij bestaat uit ongeveer veertig accupakketten uit de BMW i3. Deze worden na elk optreden opgeladen via zonne-energie, kinetische energie via de stadionvloer en, als het echt niet anders kan, via generatoren op 100 procent synthetische diesel.

Coldplay haalt zijn stroom binnenkort uit oude accupakketten van BMW. Coldplay haalt zijn stroom binnenkort uit oude accupakketten van BMW. Foto: ANP

Opslagunit van Leaf-batterijen voor Johan Cruijff ArenA

Bij de eigen fabriek in Leipzig heeft BMW eveneens een groot energieopslagpunt gebouwd, bestaande uit ongeveer zevenhonderd oude accupakketten uit de i3. Daarmee wordt de groene stroom van de vier windturbines bij de fabriek opgeslagen. Alles wat niet wordt gebruikt, wordt aan het net teruggeleverd.

Bij de Johan Cruijff ArenA staat een vergelijkbare opslagunit, die is opgebouwd uit accupakketten van de Nissan Leaf. In totaal zijn er 148 exemplaren in verwerkt, die samen goed zijn voor een opslagcapaciteit van 2,8 MW. Onder andere de stroom van de zonnepanelen op het stadiondak wordt erin opgeslagen.

Andere toepassingen zijn er ook. Zo worden accupakketten uit de elektrische modellen van Renault gebruikt in de speedboat Black Swan van het Franse Seine Alliance. In Hamburg loopt een proef van MAN Truck & Bus, waarbij oude accupakketten uit de Volkswagen Passat plug-inhybride worden gebruikt om een elektrische stadsbus van stroom te voorzien. Daarvoor zijn vijftig accupakketten samengevoegd voor een capaciteit van 495 kWh.

Stroom van onder meer de zonnepanelen op het dak van de Johan Cruijff ArenA wordt opgeslagen in oude Leaf-batterijen. Stroom van onder meer de zonnepanelen op het dak van de Johan Cruijff ArenA wordt opgeslagen in oude Leaf-batterijen. Foto: Pro Shots

Richting 100 procent recyclebaar

Al deze toepassingen betekenen niet dat fabrikanten het recyclen uit het oog verloren zijn. Grondstoffen zoals lithium, kobalt, nickel en manganese zijn kostbaar, dus daarvan willen ze zo veel mogelijk terugwinnen. En nu de prijzen voor halffabricaten als staal, koper en aluminium de pan uit rijzen, zouden fabrikanten wel gek zijn om accupakketten af te danken.

Op dit moment kan de auto-industrie door de bank genomen ruim de helft van al het material hergebruiken. Dat percentage moet uiteraard opgeschroefd worden.

Voor dat doel heeft Volkswagen bijvoorbeeld een speciale recyclingfabriek gebouwd, waar onderzocht wordt hoe dit proces kan worden geperfectioneerd. Op die locatie kan sinds vorig jaar 72 procent van het materiaal opnieuw toegepast worden. Volkswagen heeft zichzelf een recyclingdoel van 97 procent gesteld. Tesla zegt dat de accupakketten die het toepast nu al voor 100 procent te recyclen zijn.

Bij Volkswagen verwachten ze veel grondstoffen en materiaal te kunnen hergebruiken. Bij Volkswagen verwachten ze veel grondstoffen en materiaal te kunnen hergebruiken. Foto: Volkswagen

