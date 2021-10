Tesla Model 3 was afgelopen maand de bestverkochte auto van Europa. Het is voor het eerst dat een volledig elektrisch model de verkooplijst aanvoert. De Tesla is bovendien de eerste lijstaanvoerder die niet in Europa gebouwd wordt, meldt automotive onderzoeksbureau JATO Dynamics maandag.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding bij nieuws over Tesla.

In september werden 24.591 exemplaren van de Tesla Model 3 afgeleverd, een toename van 58 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder De Renault Clio volgt op gepaste afstand met 18.264 stuks. De Dacia Sandero, het zustermodel van de Clio, maakt met 17.988 exemplaren de Europese top drie van september compleet.

De Tesla Model 3 is de enige puur elektrische auto in de top tien, al zijn er van de Opel Corsa, Peugeot 2008 en Peugeot 208, die respectievelijk op de plaatsten zes, zeven en negen staan, ook volledig elektrische versies verkrijgbaar.

In het derde kwartaal leverde Tesla een recordaantal van 241.300 auto's af. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder waren dat er nog 139.300.

Doordat de modellen van Tesla tegen het einde van elk kwartaal per boot worden aangevoerd, vallen de leveringen van de Amerikaanse fabrikant rond die periode doorgaans hoger uit dan in andere maanden.